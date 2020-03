El Clasico: Fußball heute live im TV und LIVESTREAM - so wird Real Madrid vs. FC Barcelona übertragen

Im Clasico kämpfen Real und der FC Barcelona um die Tabellenspitze von LaLiga. Hier erfahrt Ihr, wie Fußball heute live im TV und LIVESTREAM läuft.

Die Fußball-Welt blickt gespannt auf die spanische Hauptstadt, denn dort findet der Clasico zwischen und dem heute statt. Anpfiff der Partie im Estadio Santiago Bernabeu ist um 21 Uhr.

Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wo Ihr Fußball heute live im TV und LIVESTREAM sehen könnt - konzentriert auf das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Wer noch mehr Informationen wie Aufstellungen oder die genaue Situation vor dem Anpfiff erfahren möchte, findet alles in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Wer parallel das Spiel im Ticker verfolgen möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

Real Madrid gegen den FC Barcelona: Fußball heute live im TV sehen - so geht's

El Clasico wird in heute nicht von einem klassischen Fernsehsender live im TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt in Deutschland die alleinigen Ausstrahlungsrechte. Aber die gute Nachricht kommt jetzt: Das Duell zwischen Madrid und Barcelona kann natürlich trotzdem auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer verfolgt werden. Da DAZN auf vielen möglichen Plattformen verfügbar ist, wie zum Beispiel auch auf Smart TVs, lässt sich das Programm ganz bequem auf dem Fernseher verfolgen.

Wer macht‘s? Barca oder Real? Ab 20:45 Uhr startet die Fiesta! #ElClasico pic.twitter.com/7qxZoA02Pi — DAZN DE (@DAZN_DE) March 1, 2020

Auch wer in Besitz eines Amazon Fire Sticks, einer Spielekonsole (DAZN ist zum Beispiel auf PS3, PS4 oder der XboxOne verfügbar) ist, kann sich das Spiel aus dem Camp Nou auf einem großen Bildschirm anschauen. Alles zu den Devices, auf denen DAZN verfügbar ist, erfahrt Ihr direkt bei DAZN auf der Homepage.

Was es genau mit dem LIVESTREAM auf sich hat, was der DAZN-Probemonat ist und was der Streamingdienst kostet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Real Madrid gegen den FC Barcelona: Fußball heute im LIVESTREAM

Wie oben bereits erwähnt, DAZN besitzt in Deutschland und Österreich die exklusiven Übertragungsrechte an dem Duell. Es führt also kein Weg am Streamingdienst, der so viel Live-Sport wie sonst kein anderer im Repertoire hat, vorbei. Jeder, der ein DAZN-Abo besitzt, kann sich das Spiel bequem im Internet anschauen - in bester Qualität. Wer noch kein Mitglied bei DAZN ist, kann sich Real Madrid gegen den FC Barcelona sogar kostenlos anschauen - der DAZN Probemonat macht's möglich.

Dieser LIVESTREAM zu Real Madrid gegen den FC Barcelona ist über alle gängigen Webbrowser problemlos abrufbar. Außerdem hat DAZN für nahezu jede Plattform eine spezielle App entwickelt. So kann das komplette Programm - das neben Fußball noch viele weitere Sportarten umfasst ( hier gibt es das ständig aktualisierte DAZN-Programm auf einen Blick ) - auch auf fast allen Apple Geräten, Android Smartphones, Spielekonsolen wie Playstation 3, PS4 oder Xbox One, Amazons Fire TV Stick und vielen weiteren Plattformen empfangen werden.

Die Übertragung zum Clasico bei DAZN beginnt am Sonntagabend um 20.45 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Folgendes Team wird das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona für Euch im LIVESTREAM begleiten:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Jonas Hummels

Das Beste? Der erste Monat ist komplett kostenlos. Danach kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN, das pro Jahr bis zu 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports überträgt, 11,99 Euro. Dabei gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, wie man DAZN bezahlen kann - PayPal ist nur eine davon . Eine langfristige Abo-Pflicht gibt es nicht, die Mitgliedschaft beim Streamingdienst ist monatlich kündbar.

Wer sich gleich für eine Mitgliedschaft über ein ganzes Jahr entscheidet, kann kräftig sparen: DAZN kostet im Jahresabo 119,99 Euro, was rund zehn Euro pro Monat entspricht.

Real Madrid gegen den FC Barcelona: Die Bilanz vor dem Clasico heute

Insgesamt sind beide Klubs in ihrer Historie 238-mal aufeinandergetroffen. Dabei hält sich die direkte Bilanz fast die Waage. Zweimal häufiger verließen die Königlichen bisher den Platz als Gewinner. Mit einem Sieg im Bernabeu könnte Barca die Bilanz also fast ausgeglichen gestalten.

Real Madrid (bislang 238 Duelle) FC Barcelona 95 Siege 93 50 Unentschieden 50 93 Niederlagen 95 442 Tore 470

Vorbericht zum Duell Real Madrid gegen den FC Barcelona heute - Zidane vor Clasico in der Kritik: Causa Kroos treibt Real um

Der Clasico wird zum Knackpunkt: Während Trainer Zinedine Zidane für die Degradierung von Toni Kroos reichlich Kritik einstecken muss, steht Real Madrid vor dem richtungsweisenden Duell mit dem Erzrivalen FC Barcelona.

Vor dem großen Clasico war Toni Kroos überall. Auf der Webseite von Real Madrid maß sich der zuletzt degradierte Regisseur im Zweikampf mit Marcelo, auf Twitter traf er per Direktabnahme lässig ins Netz. Es war fast, als hätte Trainer Zinedine Zidane persönlich befohlen, die Zweifel an seiner Zuneigung zum Deutschen ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Denn das Letzte, was die Königlichen vor dem Showdown mit ihrem Erzrivalen FC Barcelona am Sonntag (21.00 Uhr live auf DAZN) brauchen, sind Nebenkriegsschauplätze.

Dabei sorgte Zidane selbst für genau einen solchen, als er Kroos am Mittwoch in der gegen (1:2) 90 Minuten auf der Bank schmoren ließ. Die spanischen Medien kriegten sich gar nicht mehr ein. So kritisierte die Sportzeitung Marca die mangelnde Flexibilität des Franzosen, "was ist los mit Kroos?", fragte AS. Die wenigsten kauften Zidane seine anschließende Rechtfertigung ab, wonach er nichts gegen Kroos habe und die Entscheidung rein technischer Natur gewesen sei.

Mit am deutlichsten formulierte es Ex-Real-Profi Alvaro Benito. "Ich habe Zidanes Erklärung danach gesehen, und das hat mir das Gefühl gegeben, dass irgendetwas nicht stimmt", sagte er bei Cadena Ser. Klar ist, dass Kroos nicht begeistert war und das Estadio Santiago Bernabeu wortlos verließ. Ob er am Sonntag am selben Ort wieder als Bankangestellter Schicht schieben oder auf dem Rasen die Fäden ziehen wird, ist noch nicht abschließend zu beantworten.

Real Madrid verliert gegen den FC Barcelona - beschert dieses Szenario die Krise bei den Königlichen?

Im Normalfall kann Zidane gegen Barca auf die Stabilität, die Kroos dem Team gibt, nicht verzichten. Verliert der Weltmeister von 1998 nämlich gegen Madrids Nemesis, ist die Krise real. So schnell geht das dort. 2:2 gegen , 0:1 bei - das sind die jüngsten Liga-Resultate. Gespielt hat Real in beiden Duellen nicht mal schlecht. Das wäre aber egal, wenn die einst Galaktischen am Wochenende zum vierten Mal in Folge sieglos bleiben sollten. Zu Recht schrieb Mundo Deportivo: "Angst vor Barca in Madrid."

Zidane versuchte schon am Abend nach der City-Niederlage, die aufkommenden Anflüge von Panik im Keim zu ersticken. "Wir haben einen schlechten Lauf, aber wir ziehen uns selbst da raus. Sonntag haben wir die Chance dazu." Für den Real-Coach ist es mehr eine Ergebniskrise. Das mag zwar noch stimmen, aber mit der Kroos-Problematik als Zunder kann es ganz schnell gehen mit dem Flächenbrand. Gerade, weil sich der Klub vor fast genau einem Jahr in ähnlicher Lage befand.

Damals warf Barca die Madrilenen innerhalb einer Woche aus dem Pokal und zerstörte im direkten Aufeinandertreffen in der Liga alle Hoffnungen auf die Meisterschaft. Zu allem Überfluss scheiterte Real in der Champions League dann auch noch an Amsterdam. Nun hat Madrid in der Liga zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona. Fünf dürfen es nach Sonntag auf keinen Fall sein. Real-Kapitän Sergio Ramos fasste treffend zusammen: "Es ist kein normales Spiel. Für uns wäre es sehr wichtig, diesen Sieg zu Hause mit unseren Fans zu erringen."

Quelle: SID