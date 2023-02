Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute live: Gibt es einen STREAM?

Heute um 18.30 Uhr findet die Partie Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen statt. Gibt es heute einen LIVE STREAM? GOAL versorgt mit allen Infos.

Wir erleben den 21. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht am Samstag auch die Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen über die Bühne. Die Partie im Deutsche Bank Park beginnt um 18.30 Uhr.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen den Adlern und den Hanseaten in der Bundesliga 2022/23 endete mit einem torreichen Auswärtssieg - Frankfurt gewann mit 4:3 und beendete eine kurze Misserfolgsserie gegen Werder.

Heute findet in der Bundesliga das Aufeinandertreffen Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen statt. Gibt es einen LIVE STREAM? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos dazu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Die Eckdaten

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen Datum: Samstag, 18. Februar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute im LIVE STREAM bei Sky sehen

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagsspielen in der Bundesliga. Hierbei könnt Ihr das gesamte Programm zusätzlich via LIVE STREAM sehen. Das gilt auch für die Partie Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen. Nachfolgend geht GOAL auf die beiden Optionen, Sky Go und WOW, ein.

So könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen bei Sky Go mitverfolgen

Sky Go bildet prinzipiell die einfachste Alternative. Allerdings benötigt Ihr für die Nutzung des hauseigenen Streaming-Portals das Bundesliga-Paket. Diesbezüglich könnt Ihr Euch für ein Einzelabo für 27 Euro sowie für eine Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Ihr müsst aber nach einer heutigen Buchung auf die Aktivierung warten. Daher müsst Ihr es wahrscheinlich mit einer Wiederholung oder WOW angehen.

So könnt Ihr Euch Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen bei WOW anschauen

Mit WOW, früher als Sky Ticket bekannt, findet die Freischaltung hingegen sofort statt. Überdies müsst Ihr keine Bindung eingehen. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr die gesamte Sportpalette mit zwei Endgeräten schauen.

Das Programm umfasst zusätzlich etwa die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die ATP World Tour, die NHL, die Formel 1 und die PGA Tour.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Der Ticker

Außerdem könnt Ihr dank des TICKERS von GOAL zur Partie Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im Bilde bleiben. Damit erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf im Deutsche Bank Park. Hierfür bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen

Anschließend könnt Ihr die besten Szenen des Spiels Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im Stream verfolgen. DAZN zeigt sie Euch ab 20.30 Uhr in der Highlight Show. Zudem werdet Ihr ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio des ZDF fündig.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute live: Gibt es einen STREAM?

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.