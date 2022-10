Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

In der Champions League stehen sich heute Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille gegenüber. Wer zeigt / überträgt live in TV und STREAM?

Eintracht Frankfurt trifft am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf den französischen Vertreter Olympique Marseille. Angepfiffen wird die Partie am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 21 Uhr im Deutsche Bank Park, der Spielstätte der SGE. Wer die CL-Partie in TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt, ob das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist und wo Ihr einen verlässlichen LIVE-TICKER findet, hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und Champions League live auf DAZN: Jetzt Zugang sichern!

Die anstehende Partie in der Champions-League-Gruppenphase hat sowohl für Eintracht Frankfurt als auch für Olympique Marseille vorentscheidenden Charakter. Mit vier Punkten steht die SGE auf dem vierten Platz in Gruppe D, eine Niederlage wäre gleichbedeutend mit dem Verpassen des Achtelfinals. An das Hinspiel dürften die Frankfurter allerdings gute Erinnerungen haben, in Marseille gelang mit dem 1:0-Erfolg der erste CL-Sieg in der Vereinsgeschichte.

Aber auch für das Team aus dem Südosten Frankreichs geht es um einiges. Aktuell rangiert die Mannschaft von Trainer Igor Tudor mit sechs Zählern auf Rang zwei und befindet sich auf Kurs K.o.-Phase, eine Niederlage gegen das Team von Coach Oliver Glasner würde die Chancen auf das Weiterkommen jedoch beträchtlich schmälern - Spannung ist also vorprogrammiert.

Setzt sich Eintracht Frankfurt oder Olympique Marseille am Mittwoch durch? Und wer zeigt / überträgt das Spiel heute in TV und LIVE-STREAM? GOAL hat Infos zur Übertragung gesammelt.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Ort, Zeit Stadion - Infos zur CL-Partie

Begegnung: Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille

Wettbewerb: 5. Spieltag der CL-Gruppenphase

Datum: 26. Oktober 2022 (heute), 21.00 Uhr

Stadion: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Läuft die Champions League im Free-TV?

Nur ein einziges Spiel, nämlich das Finale am 10. Juni 2023 in Istanbul. Diese Partie wird im frei empfangbaren Fernsehen vom ZDF gezeigt / übertragen.

Wer Frankfurt gegen Marseille live verfolgen möchte, muss auf einen privaten, kostenpflichtigen Streamingdienst zurückgreifen.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Überträgt DAZN oder Amazon Prime Video?

Mit einem Abo bei DAZN werdet Ihr die Partie live sehen können. Allerdings nur via LIVE-STREAM, da das Einzelspiel nicht auf einem der beiden linearen Pay-TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 läuft, die Ihr bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen könnt.

Amazon Prime Video überträgt hingegen eine Begegnung am Dienstagabend. Am 5. Spieltag läuft dort Borussia Dortmund gegen Manchester City.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN

Wollt Ihr einen Zugang zur LIVE-Übertragung von SGE vs. OM, müsst Ihr Euch vorab beim Streamingdienst registrieren und ein Abo abschließen. DAZN bietet Euch zwei Möglichkeiten: das Jahresabo (umgerechnet 24,99 Euro pro Monat) sowie das Monatsabo (29,99 Euro). Der Zugriff ist dann sowohl via Web als auch via App möglich.

Neben nahezu allen Champions-League-Partien zeigt der Anbieter auch ausgewählte Bundesliga-Partien, US-Ligen wie NBA und Serie A sowie Darts- und Kampfsport-Events. Sport-Fans wird also einiges geboten.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: CL auf DAZN - Infos zum Anbieter

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Zwischenstand in Gruppe D am 5. Spieltag

Kaum eine Staffel ist in der Champions-League-Gruppenphase so spannend wie Gruppe D. Daher findet Ihr an dieser Stelle einen Überblick zur aktuellen Konstellation sowie den noch ausstehenden Begegnungen.

Tottenham Hotspur 5:4 Tore 7 Punkte Olympique Marseille 6:4 Tore 6 Punkte Sporting Lissabon 6:6 Tore 6 Punkte Eintracht Frankfurt 3:6 Tore 4 Punkte

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Highlights und LIVE-TICKER zur CL

Highlights findet Ihr auf DAZN und darüber hinaus auch beim ZDF-Sportstudio sowie der UEFA.

Einen LIVE-TICKER bietet Euch GOAL an, dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit mit Updates zu Frankfurt gegen Marseille auf dem Laufenden.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung