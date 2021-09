Kostic-Tor reicht Frankfurt nicht: Stuttgart erkämpft Remis in Unterzahl - Das Spiel in der TICKER-Nachlese

Eintracht Frankfurt bleibt in der Bundesliga weiterhin sieglos, der VfB Stuttgart holte spät noch ein Remis. Die Nachlese im TICKER.

Eintracht Frankfurt hat den erhofften Befreiungsschlag unter dem neuen Trainer Oliver Glasner erneut verpasst. Nach dem enttäuschenden Saisonstart sowie den unrühmlichen Personaldebatten der vergangenen Tage mussten sich die Hessen am vierten Spieltag der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart mit einem 1:1 (0:0) begnügen und warten damit weiter auf den ersten Sieg.

Dabei hatte ausgerechnet Streikprofi Filip Kostic (79.) die Eintracht spät in Führung gebracht. In Unterzahl nach Rot gegen Waldemar Anton (82.) glich aber Omar Marmoush (88.) für die Stuttgarter aus.

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 (0:0) Tore 1:0 Kostic (79.), 1:1 Marmoush (88.) Aufstellung Frankfurt Trapp - Durm (80. da Costa), Ndicka, Hinteregger, C. Lenz - Sow, Hrustic (59. Jakic), Hauge (80. Paciencia), Kamada, Lindström (59. Kostic) - Lammers (70. Borre). Aufstellung Stuttgart F. Müller - Mavropanos, Anton, Kempf (70. Al Ghaddioui) - W. Endo, Sosa, Massimo (63. Coulibaly), Karazor, Klement (70. Mangala), Klimowicz (63. Beyaz) - Marmoush. Gelbe Karten Lenz (57.) - Marmoush (32.), Anton (36.), Coulibaly (69.), Mangala (77.) Rote Karten Anton (82.)

Fazit | Für Frankfurt geht es am Donnerstag gegen Fenerbahce weiter, in der Bundesliga folgt dann die Reise nach Wolfsburg. Auf Stuttgart wartet in einer Woche ein Heimspiel gegen Wolfsburg.

Fazit | Eine dramatische Schlussviertelstunde entschädigt für ein wenig für eine weitgehend eher schwaches BL-Spiel. Den Auftakt macht ausgerechnet Kostic, der nach den Querelen der letzten Woche für die Frankfurter Führung sorgte. Als dann noch Anton mit Rot vorzeitig vom Platz muss, sprach alles für die SGE. Doch Marmoush sorgte bei seinem Debüt für den süäten Ausgleich.

90.+5' | Aus! Es bleibt beim 1:1.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90+4' | Was für eine Szene! Paciencia setzt sich auf der linken Seite durch und passt mit Übersicht in den Rückraum in den Lauf von Borre, der die Unterkante der Latte trifft. Von dort sprint der Ball vor der Linie auf und Müller an den Rücken. Die Kugel droht ins Tor zu kullern, bleibt aber vor der Linie liegen.

90' | Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

88' | Es bleibt der Tag der besonderen Geschichten. Omar Marmoush trifft in seinem ersten Spiel für den VfB. Hinteregger klärt nicht weit genug, Coulibaly köpft in den Strafraum zurück. Die Wolfsburger Leihgabe holt den Ball stark runter, düpiert zwei Frankfurterm wird beim ersten Schussversuch noch von Ndicka genlockt, drückt dann aber die Kugel im zweiten Anlauf über die Bühne.

TOOOR! Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1 | Torschütze: Marmoush (88.)

86' | Endo versucht es mit einer Einzelaktion. Er kommt an zwei Spielern vorbei, bleibt dann aber mit seinem Schuss aus 16 Meter an Hinteregger hängen.

84' | Kostic scheitert beim anschließenden Freistoß an der Stuttgarter Mauer.

82' | Nach einem ungenauen Einwurf bricht Borre durch. Anton stoppt ihn Zentimeter vor dem Strafraum und sieht die glatte Rote Karte.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: ROTE KARTE | Anton (82.)

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | da Costa für Durm (80.)

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Paciencia für Hauge (80.)

79' | Sosa klärt nicht weit genug. Frankfurt bleibt im Ballbesitz, Sow verlängert zu Filip Kostic, der von links flach mit Hilfe des rechten Innenpfostens trifft.

TOOOR! Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:0 | Torschütze: Kostic (79.)

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Mangala (77.)

76' | Karazor sucht in der Mitte die Lücke, findet sie nicht und passt dann auf der rechten Seite zu Marmoush, der den schnellen Abschluss sucht. Der schuss wird zur Ecke abgewehrt.

74' | Kamada trifft, aber das Tor zählt nicht, weil Matthias Jöllenbeck zuvor den Ball an den Fuß bekommt und so entscheidend in den Angriff der Frankfurter eingreift.

72' | Der eingewechselte Borre will auf der rechten Seite einen ersten Akzent setzen, kommt aber mit seiner Flanke nicht durch.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Al Ghaddioui für Kempf (70.)

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Mangala für Klement (70.)

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Borre für Lammers (70.)

69' | Tanguy Coulibaly unterbindet einen Frankfurter Einwurfversuch und sieht dafür die Gelbe Karte.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Coulibaly (69.)

67' | Kamada und Lammers sind von fünf Stuttgartern am Fünfmeterraum nicht vom Ball zu trennen. Der VfB hat aber Glück, dass sich der Japaner letztlich im Abseits wiederfindet.

65' | Kostic ist bei der Eintracht sofort ein belebendes Element, die Hausherren drängen auf den ersten Treffer.

63' | Erste Wechsel nun auch bei den Gästen, Ömer Beyaz darf nach seinem 18. Geburtstag nun in der Bundesliga ran und kommt für Roberto Massimo. Und Tanguy Coulibaly ersetzt Mateo Klimowicz.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Coulibaly für Massimo (63.)

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Beyaz für Klimowicz (63.)

62' | Müller taucht unter einer hoch hereingeschlagener Ecke hindurch, dahinter setzt dann der Kopfball von Hinteregger auf und geht an die Latte. Stuttgart schwimmt nun ein wenig.

61' | Die Hereingabe von Karazor wird vor die Füße von Lammers geklärt, der aus spitzem Winkel aber an Müller scheitert.

59' | Mit leichten Pfiffen wird die Einwechslung von Filip Kostic begleitet. Er kommt für Jesper Lindström. Und dann feiert Kristijan Jakic anstelle von Ajdin Hrustic sein BL-Debüt.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Jakic für Hrustic (59.)

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kostic für Lindström (59.)

57' | Christopher Lenz holt im Mittelkreis Endo von den Beinen und sieht Gelb.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Lenz (57.)

55' | Es bleibt auch im zweiten Durchgang ein Spiel mit viel Unzulänglichkeiten. Auch Frankfurt ist im zweiten Durchgang bei unter 70 Prozent angekommener Pässe, der VfB schafft nun nicht einmal 60 Prozent.

53' | Sow will zurückpassen, bedient aber direkt Marmoush, der zwar allein gegen sechs Frankfurter die Lücke zum Abschluss nicht findet, zumindest aber eine Ecke herausholt.

52' | Nach einem langen Ball hinten heraus behauptet sich Massimo gegen Hintereger und nimmt Marmoush mit, der von der rechten Strafraumkante den Abschluss sucht und die Kugel ans Außennetz zimmert.

50' | Hektischer Auftakt in die zweite Hälfte - es gibt relativ viele kleine Fouls, die für Unterbrechungen sorgen.

48' | Lenz schlenzt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

46' | Das Spiel läuft wieder. Erst einmal gibt es keinerlei Wechsel.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | In einem durchwachsenen Spiel steht es zur Pause noch 0:0. Frankfurt tat sich in der Anfangsphase schwer, übernahm dann aber ab der 20. Minute mehr und mehr die Initiative. Kamada und und Lammers vergaben die besten Chancen für die SGE. Beim VfB erweist sich Marmoush sofort als die erhoffte Verstärkung. Die Wolfsburger Leihgabe hatte selbst eine aussichtsreiche Möglichkeit, legte dann noch für Massimo auf.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: HALBZEIT

42' | Kamada passt von links diagonal in den Lauf von Lammers, der sehr viel Platz hat, aber zu wenig daraus macht und relativ klar links am Tor vorbei schießt. Auf der rechten Seite lauerte auch Lindström aussichtsreich.

40' | Lindström kommt an der rechten Strafraumkante etwas zu einfach an Klimowicz vorbei und passt scharf in die Mitte. Kamada ist im Zentrum unter Bedrängnis, sein schwieriger Schuss geht über das Tor.

38' | Der VfB hat bislang eine Passquote von unter 70 Prozent. Das ist ein schwacher Wert, kamen die Schwaben in der Vorsaison oft auf über 80 Prozent.

36' | Waldemar Anton sieht für ein taktische Foul an Kamada die nächste Gelbe Karte.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Anton (36.)

34' | Da schaltet Stuttgart mal schnell um. Marmoush nimmt Massimo über die rechte Seite mit, der 20-Jährige zieht in den Strafraum und sucht den direkten Abschluss. Trapp macht den Winkel zu und wehrt den Schuss ab. Das war die zweite sehr gute Stuttgarter Möglichkeit.

32' | Omar Marmoush bringt auch eine gewisse Härte aus der 2. Bundesliga mit. Sein Armeinsatz gegen Hinteregger bringt ihm die Gelbe Karte.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Marmoush (32.)

31' | Kempf verliert nach einem Luftduell mit Lammers die Kontrolle und fällt auf die eigene Schulter. Das Gesicht ist zwar schmerzverzerrt, schnell steht er aber auch wieder.

29' | Frankfurt übernimmt mehr und mehr nun die Spielkontrolle. Stuttgart findet nicht mehr in die Umschaltmomente.

27' | Hauge passt in den Lauf von Kamada, der aber nicht genug Tempo mitbringt und die Kugel von der Strafraumkante nur halbherzig in Richtung Tor bringt.

25' | Lammers sucht Kamada im Sturmzentrum. Aber Müller kommt raus und klärt vor dem Frankfurter mit einem Befreiungsschlag.

23' | Kamada kann das Zuspiel von Lindström toll mitnehmen. Er zieht bis zur Strafraumgrenze und sucht gegen drei Stuttgarter den Abschluss. Müller packt aber sicher zu.

21' | Mavropanos unterläuft in der eigenen Hälfte ein katastrophaler Fehlpass. Lindström kann daraus aber kein Kapital schlagen.

19' | Stuttgart ist etwas besser ins Spiel. Wolfsburg Leihgabe Marmoush erweist sich sofort als Verstärkung und zeigt sehr viel Präzenz. Er kann das in der Vorsaison bei St. Pauli angedeutete Potenzial auch eine Liga höher bestätigen.

17' | Marmoush erarbeitet sich eine erste gute Möglichkeit. Er geht links im Strafraum außen am Gegenspieler Ndicka vorbei, zieht in die Mitte und sucht den Abschluss. Trapp macht aber mit gutem Stellungsspiel die Torfläche klein und wehrt ab.

15' | Klement versucht es beim Freistoß aus 30 Metern einfach mal direkt, scheitert aber schon an der kleinen Mauer.

13' | Ein erstes Mal wird Lammers mit einem hohen Ball im Strafraum gesucht. Doch sein Kopfball - mit dem Rücken zum Tor - aus dem Elfmeter kommt nicht gefährlich aufs Tor.

11' | Hrustic zieht Klimowicz an der Seitenlinie zu Boden. Dies dürften die letzten mahnenden Worte von Matthias Jöllenbeck gewesen sein. Das nächste Mal gibt es Gelb.

8' | Marmoush übernimmt gleich Verantwortung und schnappt sich auf der rechten Seite den Freistoß. Er wählt eine flache Variante über die rechte Strafraumseite, doch Klimowicz kommt mit dem zweiten Ball nicht bis ins Zentrum durch.

6' | Beide Seiten suchen das schnelle Direktspiel, es fehlt aber noch an der Genauigkeit. So gibt es viele Ballverluste.

4' | Marmoush ist in der Anfangsphase die erste Stuttgarter Pressingposition, die immer wieder früh anläuft. Frankfurt versucht es mit langen Bällen über die Ketten hinweg.

2' | Lenz bringt den Ball von der linken Seite in den Strafraum, Kamada holt den Ball mit dem Kopf runter und legt für Hauge auf, der aus 17 Metern rechts am Kasten vorbei eine erste Torannäherung hat.

1' | Das Spiel läuft. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck kommt heute zu seinem zweiten Saisoneinsatz in der Bundesliga.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Zuletzt endete das Duell dieser beiden Teams im März 1994 torlos. Die Hessen haben gegen keinen anderen Gegner so oft getroffen wie gegen den VfB (163 Tore). Das gilt allerdings auch für die Schwaben, die auf 176 Treffer gegen den heutigen Gegner kommen.

Vor Beginn | Im Gegensatz zur Eintracht hat der VfB zwar schon einen Sieg auf dem Konto, doch nach dem Erfolg über Aufsteiger Fürth folgten zwei Niederlagen gegen Leipzig und Freiburg. Auch für die Stuttgarter ist diese Partie damit richtungsweisend.

Vor Beginn | Nun geht es für den neuen Trainer darum, mit den vielen neuen Gesichtern ein Team zu formen und in die Erfolgsspur zu finden. Die kommende Woche ist dabei wegweisend, denn am Donnerstag geht es gegen Fenerbahce auch international los, die anschließende Reise zum Spitzenreiter nach Wolfsburg dürfte besonders für Oliver Glasner große Bedeutung haben.

Vor Beginn | Für einen anderen Spieler hingegen bleibt die Tür zum Eintracht-Trainingszentrum für immer verschlossen. Unter der Woche wurde Amin Younes mitgeteilt, dass er trotz des gültigen Leihvertrags kein Spiel mehr für die SGE machen wird und auch vom Training ausgeschlossen bleibt. Im Gegensatz zu Kostic waren die seit Monaten anhaltenden Querelen nicht mehr überbrückbar.

Vor Beginn | Nach seiner Rückkehr von der serbischen Nationalelf fand noch am Donnerstag ein klärendes Gespräch statt. "Wir haben alles ausgeräumt, da wird nichts hängenbleiben", äußerte sich Oliver Glasner zur Causa Kostic. Der nach Rom wechselwillige Spieler, der ein Training geschwänzt und die Partie in Bielefeld verpasst hatte, wird eine saftige Geldstrafe erhalten, steht aber heute zumindest im Kader.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 4. Spieltages zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Frankfurt: Trapp - Durm, Ndicka, Hinteregger, C. Lenz - Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström - Lammers.

Stuttgart setzt auf folgende Aufstellung: F. Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa, Massimo, Karazor, Klement, Klimowicz - Marmoush.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Eintracht Frankfurt ist seit vier Bundesligaspielen gegen den VfB Stuttgart ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis), so lange wie zuletzt zwischen 1991 und 1994 (damals 7). Von den letzten drei BL-Heimspielen gegen die Schwaben gewann die Eintracht zwei (1 Remis) und damit gleich viele wie in den 17 zuvor zusammen.

Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten fuhr Eintracht Frankfurt so viele Bundesliga-Heimsiege ein wie gegen den VfB Stuttgart (24), gegen kein anderes Team konnte die SGE im Oberhaus so viele Heimtore bejubeln wie gegen die Schwaben (101).

Eintracht Frankfurt holte nur zwei Punkte aus den ersten drei Saisonspielen. Letztmals holte die SGE zum Vergleichszeitpunkt einer Bundesligaspielzeit 2008/09 so wenige Punkte (damals ebenfalls 2).

VfB Stuttgart verlor saisonübergreifend sieben der letzten zehn Bundesligaspiele (S3), das sind ebenso viele Niederlagen wie in den 26 BL-Partien zuvor zusammen (S10, U9).

Eintracht Frankfurt ist im eigenen Stadion seit 20 Bundesligaspielen ungeschlagen (S12, U8), nur zwischen August 1971 und Februar 1973 hatte Frankfurt eine so lange ungeschlagene Heimserie (damals sogar 27). Unter den aktuellen BL-Teams ist nur der FC Bayern zu Hause länger ohne Niederlage (29).

VfB Stuttgarts Hamadi Al Ghaddioui war am vergangenen Spieltag in seinem neunten Bundesligaeinsatz erstmals an zwei Toren direkt beteiligt (1 Tor, 1 Assist). Damit führt er alle Stuttgarter mit drei direkten Torbeteiligungen 2021/22 an (mit Sosa).

Der VfB Stuttgart erzielte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit vier seiner sieben Tore per Kopf. Dies ist anteiliger (57%) und absoluter Höchstwert aller Bundesligisten. Am vergangenen Spieltag kassierte Stuttgart aber auch erstmals seit Dezember 2020 zwei Kopfballgegentore in einem BL-Spiel (damals gegen Union).

Eintracht Frankfurts Fillip Kostic erzielte seit seinem Wechsel zu den Hessen drei Tore in vier Bundesligaspielen gegen den VfB-Stuttgart, und traf auch im letzten Duell der beiden – gegen kein anderes Team traf er im SGE-Trikot in der BL so oft wie gegen seinen Ex-Klub (2014-2016). Kostic steht darüber hinaus auch vor seinem 100. BL-Einsatz für Frankfurt.

Eintracht Frankfurts Kevin Trapp kassierte in der laufenden Bundesligasaison sechs Gegentore. Anhand der Qualität der gegnerischen Schüsse auf sein Tor (Expected Goals on Target Conceded) hätte er aber nur 4.2 Gegentore hinnehmen sollen. Diese Diskrepanz (-1.8) ist die zweithöchste negative aller BL-Torhüter (nach Herthas Schwolow mit -3.4, exkl. Elfmeter).

In der Vorsaison gewann Eintracht Frankfurts Oliver Glasner beide Bundesligaduelle mit dem VfB Stuttgart (damals mit Wolfsburg). Gegen kein Team trat er im Oberhaus so oft an und gewann dabei immer und unter den aktuellen BL-Teams gewann er nur gegen Mainz 05 insgesamt öfter (3 Siege, 1 Niederlage).

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nach dem Wirbel um seinen Trainingsboykott steht Filip Kostic vor der Rückkehr in den Kader von Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der Flügelspieler sei ein Kandidat für das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen den VfB Stuttgart, sagte Trainer Oliver Glasner am Freitag und betonte: "Das Thema ist für uns erledigt und abgehakt." Der Klub habe eine Strafe gegen den serbischen Nationalspieler verhängt, die aber intern bleibe.

Der 28-Jährige hatte vor Ende der Transferperiode das Training verweigert, weil es ihn in die italienische Serie A zu Lazio Rom zog. Da jedoch nach Klubangaben "kein akzeptables Angebot" einging, kam kein Wechsel zustande.

Glasner richtete nach einem Gespräch mit Kostic am Donnerstagabend nun den Blick nach vorne. "Die Mannschaft erwartet, dass Filip Kostic Filip Kostic ist", sagte der Österreicher: "Und das erwarte ich auch. Ich erwarte nichts anderes als das, was er die vergangenen Jahre für Eintracht Frankfurt gezeigt hat."

Am Mittwoch hatte sich Kostic während der Länderspielpause über Instagram zu Wort gemeldet und betont, dass er nicht gestreikt habe. Er beklagte zudem falsche Informationen an die Öffentlichkeit und forderte von "einigen Personen" eine Entschuldigung. Ob er damit die Eintracht-Verantwortlichen meinte, ließ er offen.

"Das ist einer der Gründe, warum ich nicht auf Social Media bin", sagte Glasner: "Für mich ist wichtig, was mir jemand ins Gesicht sagt und was ich anderen ins Gesicht sage. Es ist alles ausgeräumt."

Quelle: SID

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick