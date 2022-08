Heute findet der UEFA Supercup Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid statt. GOAL hat sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am Mittwoch um 21.00 Uhr geht im Rahmen des UEFA Supercups das Aufeinandertreffen Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid über die Bühne. Hierbei tritt der Titelhalter in der Champions League gegen jenen in der Europa League an. Die UEFA bestimmte das Olympiastadion von Helsinki als den diesjährigen Austragungsort.

Eintracht Frankfurt und Real Madrid messen sich erstmals nach 62 Jahren. Denn: Die SGE und die Königlichen trafen im Endspiel der heutigen Champions League 1959/60 aufeinander. Damals unterlag die Mannschaft aus der Mainmetropole mit 3:7.

Nun spielt die Mannschaft von Oliver Glasner nach dem Triumph in der Europa League vom 18. Mai erstmals um die Supercup-Trophäe. Im Gegensatz dazu bestreitet Real Madrid zum achten Mal einen UEFA Supercup. Hierbei kämpft die Elf von Carlo Ancelotti um den fünften Pokal.

Heute um 21.00 Uhr treffen Eintracht Frankfurt und Real Madrid im UEFA Supercup 2022 aufeinander. GOAL hat vor der Begegnung im Olympiastadion von Helsinki sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im Free-TV und im LIVE-STREAM.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im Free-TV sehen: Der UEFA Supercup auf einen Blick

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 10. August 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Olympiastadion (Helsinki)

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid heute live im Free-TV verfolgen: Die Übertragung des UEFA Supercups

In der abgelaufenen Spielzeit liefen die Partien von Eintracht Frankfurt in der Europa League zum Teil und einschließlich des Finales bei RTL im Free-TV. Außerdem konntet Ihr Real Madrid im Endspiel der Champions League beim ZDF auf die Beine schauen. Aber wie steht es um die Übertragung des UEFA Supercups 2022 Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid?

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live bei RTL im Free-TV

RTL einigte sich vor zwei Wochen mit DAZN über die Ausstrahlung des UEFA Supercups Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid im Free-TV. Infolgedessen benötigt Ihr für die Übertragung des Kräftemessens zwischen den Adlern aus der Mainmetropole und dem Weißen Ballett kein Abo. Obendrein könnt Ihr Euch die Begegnung im Olympiastadion von Helsinki in HD ansehen. Die Vorberichte beginnen eine Dreiviertelstunde vor dem Spielbeginn auf finnischem Boden und somit um 20.15 Uhr. Aber nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Kernfakten:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderation: Laura Pappendick

Laura Pappendick Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Karl-Heinz Riedle, Steffen Freund

Die Übertragung von Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand haben solltet, könnt Ihr grundsätzlich auf den LIVE-STREAM von RTL zurückgreifen. Allerdings benötigt Ihr anders als für die Übertragung im Fernsehen ein Abo bei RTL+. Konkret stehen zwei Pakete, Premium und Premium Duo, zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr 4,99 Euro und 7,99 Euro bezahlen. Mit der zweitgenannten Option seht Ihr die Werbungen ausschließlich in den Live-Streams der Sender. Überdies könnt Ihr mit Endgeräten darauf zurückgreifen.

Die Partie Eintracht Frankfurt – Real Madrid im Free-TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der UEFA Supercup heute live übertragen

Im Free-TV: RTL Im LIVE-STREAM: RTL+

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live: Der SID-Vorbericht

"Lachendes und weinendes Auge": Kostic-Abgang setzt Frankfurt unter Druck

Filip Kostic hat das Spiel von Eintracht Frankfurt über Jahre geprägt. Nun geht der Europapokal-Held - er hinterlässt eine große Lücke.

Es sollten dann doch die letzten Momente von Filip Kostic vor seinen Fans sein. Stolz klopfte sich der Serbe auf die Brust, er winkte immer wieder ins Publikum, als er sich gegen Bayern München nach seiner Auswechslung auf einer kleinen Ehrenrunde feiern ließ. Nicht einmal eine Woche später ist klar: Es war sein Abschied von Eintracht Frankfurt.

"Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge", gab Trainer Oliver Glasner zu. Natürlich habe Kostic, der die Hessen vor allem aufgrund seiner Leistungen beim Europa-League-Triumph als "Held" verlasse, die Offensive "sehr geprägt", natürlich sei es "eine Schwächung für uns". Aber immer, wenn jemand einen Verein verlasse, sei es auch "gleichzeitig eine Chance", betonte der Österreicher.

Über Jahre erhoben sich die Fans in der Frankfurter Arena, wenn Kostic zu seinen gefürchteten Läufen über links ansetzte. Doch nun, nach Wochen voller Spekulationen und Gerüchte, verlässt der 29-Jährige die Mainmetropole. Das nächste Ziel? Aller Voraussicht nach Juventus Turin.

"Es ist vielleicht ein bisschen schneller gegangen, als wir alle gedacht haben", sagte Glasner. Doch der Klub habe sich auf den kaum zu verhindernden Abgang eingestellt. Er sei jemand, versicherte der Eintracht-Coach, "der sehr gerne die Chancen sieht".

Andere Profis können sich in den Fokus spielen. Die Eintracht hat die Möglichkeit, sich unberechenbarer aufzustellen - bislang war vieles auf Kostics Wucht ausgerichtet. Ein Systemwechsel, weg von den dynamischen Schienenspielern, sei "durchaus denkbar", sagte Glasner. Oder Verstärkungen auf dem Transfermarkt? Auch dies sei noch möglich.

"Ich mache mir gar keine Sorgen, weil wir sehr viel Qualität in unserem Kader haben", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Die 15 bis 20 Millionen Euro, die der Kostic-Wechsel in die Kassen spült, könnten dennoch reinvestiert werden. Laut Medienberichten soll Frankfurt schon länger an Junior Dina Ebimbe von Paris St. Germain interessiert sein.

Überrascht war die Mannschaft keineswegs von der Nachricht, dass Kostic nicht einmal mehr mit nach Helsinki zum UEFA-Supercup gegen Real Madrid reisen würde. Torhüter Kevin Trapp sprach vom "Teil des Geschäfts". Der Abgang sei "nichts, was uns aus der Bahn werfen wird oder großartig geschockt hat". Das Thema habe es "gefühlt jedes Jahr" gegeben.

Im vergangenen Sommer etwa, als Kostic gar mit einem Streik einen Wechsel zu Lazio Rom hatte forcieren wollen. Die Eintracht zeigte sich unbeeindruckt, der dribbelstarke Linksfuß, der 2018 nach Frankfurt gekommen war, musste bleiben - er spielte die vielleicht beste Saison seines Lebens.

"Filip hat mit dem Verein Geschichte geschrieben und sehr viel geleistet", sagte Trapp. Die beiden Tore bei der Sensation in Barcelona, die Bilder mit dem silbernen Pott - als Europa-League-Held wird Kostic in Erinnerung bleiben. "Das", betonte Glasner, "gönne ich ihm von Herzen."

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im Free-TV bei RTL sehen: Die Aufstellung

Aufstellung Frankfurt:

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Lenz - Kamada, Lindström - Borre

Aufstellung Real:

Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric - Valverde, Vinicius, Benzema