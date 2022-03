Das Europa-League-Achtelfinale hält einiges an Spannung bereit, auch im Duell von Eintracht Frankfurt mit Real Betis Sevilla ist noch alles offen. Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, 17. März 2021, um 21 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Welcher Sender für die Live-Übertragung im Free-TV verantwortlich ist, wo Ihr einen LIVE-STREAM findet und welchen LIVE-TICKER wir Euch empfehlen, erfahrt Ihr nachfolgend.

Die Europa League stellt für Eintracht Frankfurt in der verbleibenden Saison die einzige Chance auf einen Titelgewinn dar. In der Bundesliga stehen die Hessen auf Rang zehn, im DFB-Pokal war bereits in der ersten Runde gegen Waldhof Mannheim Schluss (0:2). Nun wartet das Rückspiel gegen Real Betis auf Trainer Oliver Glasner und seine Elf. Beim knappen 2:1-Sieg im Hinspiel zeigte die SGE eine ansprechende Vorstellung und muss sich aufgrund des betriebenen Chancenwuchers vorwerfen lassen, nicht mit einem größeren Vorsprung in das zweite Duell binnen einer Woche zu gehen.

So haben auch die Spanier noch alle Möglichkeiten, ihrerseits die Runde der letzten Acht zu erreichen - dafür ist allerdings eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel unumgänglich. Immerhin gelang am vergangenen Wochenende erstmals seit fünf sieglosen Spielen wieder ein Dreier, beim 1:0-Erfolg über Athletic Club aus Bilbao zeichnete Mittelstürmer Borja Iglesias für den goldenen Treffer verantwortlich.

Wem gelingt der Sprung ins Europa-League-Viertelfinale, Eintracht Frankfurt oder Real Betis? Am Donnerstagabend wissen wir mehr - und so seid Ihr live dabei.

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis heute live: Das Europa-League-Achtelfinale in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Real Betis

Wettbewerb: Europa League, Achtelfinal-Rückspiel

Datum: 17. März 2021, 21 Uhr

Austragungsort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis: Läuft das Europa-League-Achtelfinale heute live im Free-TV?

In den vergangenen Jahren suchten Fans oftmals vergeblich nach Live-Übertragungen der Europa League im frei empfangbaren Fernsehen. Bis zum Beginn der Saison 2021/22 hielt der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte am Wettbewerb, die LIVE-STREAMS des Unternehmens lassen sich bekanntlich aber nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement abrufen.

Seit dem Start der aktuellen Saison sind ausgewählte Spiele wieder im Free-TV zu sehen, da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte gesichert hat. Pro Spieltag wird eine Partie mit deutscher Beteiligung live gezeigt, am Donnerstag ist dies das Duell der SGE mit Real Betis. Wer das Match sehen möchte, kann das im frei empfangbaren Fernsehen auf RTL tun.

A big week of football lies ahead! 🤩



✅ Round of 16 second legs

🗓️ Quarter-final draw on Friday #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/5iLvv4S2oF — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 14, 2022

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis heute live: Läuft das Europa-League-Achtelfinale im LIVE-STREAM auf RTL+?

Darüber hinaus stellt die RTL-Gruppe auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Dieser kann via RTL+ abgerufen werden, ist im Vergleich zur Übertragung im Free-TV aber nicht kostenfrei. Um Zugriff zu erhalten, müsst Ihr Euch bei RTL+ registrieren und eine Abo-Variante auswählen.

Wollt Ihr das Angebot zunächst testen, meldet Euch für den kostenlosen Probemonat an. Ist dieser abgelaufen, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Varianten - dem Premium-Paket und dem Premium-Duo-Paket. Ersteres kostet 4,99 Euro pro Monat, damit könnt Ihr den LIVE-STREAM auf einem Gerät abspielen. Zweiteres ist mit 7,99 Euro ein wenig teurer, gewährt Euch aber auch das parallele Abspielen des LIVE-STREAMS auf zwei Geräten.

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis: Läuft die Europa League heute auch auf Sky oder DAZN?

Wie bereits erwähnt, ist seit der Saison 2021/22 die RTL-Gruppe für die EL-Übertragungen zuständig. Weder Pay-TV-Sender Sky noch Streamingdienst DAZN halten Rechte am Wettbewerb, weshalb keines der Spiele bei diesen Anbietern zu sehen sein wird.

Für die Champions League oder ausgewählte Bundesliga-Spiele ist DAZN hingegen noch immer der richtige Ansprechpartner. Um ein kostenpflichtiges Abo kommt Ihr allerdings nicht herum, Infos zu den Konditionen eines DAZN-Abos findet Ihr an dieser Stelle.

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis: LIVE-TICKER und Highlights zum Europa-League-Achtelfinale heute

Die Highlights zur Begegnung findet Ihr beispielsweise auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport, darüber hinaus werden diese auch auf uefa.com hochgeladen.

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, aber nichts Wichtiges verpassen möchte, sollte im LIVE-TICKER von GOAL vorbeischauen. Dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden.

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis heute live im TV und STREAM: Die Europa-League-Übertragung in der Übersicht

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Real Betis Wettbewerb Europa League, Achtelfinal-Rückspiel Datum 17. März 2021, 21 Uhr Free-TV RTL LIVE-STREAM RTL+ LIVE-TICKER GOAL

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis: Die Aufstellungen zum Europa-League-Achtelfinale

Sobald die beiden Trainer ihre jeweilige Aufstellung bekanntgegeben haben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.