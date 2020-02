Eintracht Frankfurt bei RB Salzburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Europa League live

Frankfurt hat sich eine super Ausgangslage verschafft, um den Einzug ins EL-Achtelfinale klarzumachen. Hier gibt's alle Infos zum Rückspiel gegen RB.

Teil zwei des Zwischenrundenduells in der steht an, wenn heute Abend beim FC Red Bull Salzburg gastiert. Anstoß in der Red Bull Arena ist um 21 Uhr.

Die Frankfurter wollen dabei ihren 4:1-Vorsprung aus der Vorwoche verteidigen und wie schon im vergangenen Jahr ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Damals endete die Reise der Hessen erst im Halbfinale in London beim späteren Sieger .

Die gute Stimmung bei Frankfurt aus dem Europapokal wurde jedoch etwas vom vergangenen Bundesligaspiel getrübt. Drei Tage nach dem Montagsspiel gegen muss das Team von Adi Hütter nun nicht nur die müden Beine mobilisieren, sondern auch die 1:2-Niederlage verkraften.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung von Salzburg gegen Frankfurt im TV und LIVE-STREAM. Zudem könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen nachlesen.

Eintracht Frankfurt bei FC Red Bull Salzburg: Die Zwischenrunde der Europa League im Detail

Duell FC Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt Datum Donnerstag, 27. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Salzburg (Österreich) Zuschauer 29.520 Plätze

Eintracht Frankfurt bei FC Red Bull Salzburg: Wird die Europa League heute Abend im LIVE-STREAM übertragen?

Der Streaming-Dienst DAZN ist zur neuen Heimat der Europa League geworden. Hier laufen alle Partien des Wettbewerbs im LIVE-STREAM. Somit könnt Ihr auch Salzburg gegen Frankfurt live bei DAZN schauen!

Ab 20.45 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform reinklicken, wenn sich Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels live aus Salzburg melden. Ab 21 Uhr laufen dort die kompletten 90 Minuten inklusive möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen.

Salzburg gegen Frankfurt ist dabei nicht die einzige Partie am Donnerstagabend, die komplett auf DAZN gestreamt wird. Wer alle acht Parallelspiele gleichzeitig verfolgen möchte, kann auch die Konferenzschaltung Goal Zone von DAZN einschalten.

Um das Einzelspiel oder die Konferenz schauen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es für Neukunden einen Monat lang kostenlos zum Testen - solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr Salzburg gegen Frankfurt also völlig gratis verfolgen!

Wer nach Ablauf des Gratismonats von DAZN überzeugt ist, kann die Mitgliedschaft für 11,99 Euro monatlich verlängern oder besorgt sich direkt das Jahresabo für 119,99 Euro. Alle weiteren Details zu den Konditionen findet Ihr unter diesem Link.

Hier gibt's Antworten auf häufig gestellte Fragen zu DAZN:

RTL zeigt Salzburg gegen Frankfurt kostenpflichtig im LIVE-STREAM

DAZN ist nicht der einzige Anbieter, der sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat. Auch RTL ist in Salzburg vor Ort und zeigt das Spiel im TV und LIVE-STREAM.

Um den LIVE-STREAM zu schauen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement bei Zattoo oder TVNow notwendig. Der Zugang zu Zattoo kostet dabei 9,99 Euro im Monat, für TVNow müsst Ihr 4,99 Euro monatlich zahlen.

Eintracht Frankfurt bei FC Red Bull Salzburg: Hier läuft die Europa League heute Abend im TV

Wie bereits erwähnt, ist auch RTL in der Red Bull Arena vertreten und überträgt das Spiel im Fernsehen. Der Privatsender hat die vollen 90 Minuten mit möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen im Programm.

Ab 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderatorin Laura Wontorra zusammen mit Experte Roman Weidenfeller live aus Salzburg. Um 21 Uhr übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Steffen Freund und führen Euch durch die Partie.

Die Zusammenfassungen der weiteren Spiele des Abends zeigt RTL ab 23 Uhr - unter anderem mit gegen und Malmö FF gegen .

Eintracht Frankfurt bei FC Red Bull Salzburg: DAZN zeigt Euch die Highlights der Partie

Kurz nachdem der Abpfiff in Salzburg ertönt, schneidet DAZN ein Video mit den Highlights des Spiels zusammen und stellt den Clip für Euch auf der Plattform bereit. Die besten Szenen könnt Ihr danach jederzeit auf Abruf schauen.

Wem die Highlights nicht genügen, kann den Videotyp auch auf "komplettes Event" umstellen und das gesamte Re-Live anschauen. Einzige Voraussetzung für die Highlights und das Re-Live ist auch hier das DAZN-Abonnement. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr gesammelt unter diesem Link.

Die kostenlose DAZN-App für Euer Smartphone, Euer Tablet oder Eure Spielekonsole findet Ihr hier:

Eintracht Frankfurt bei FC Red Bull Salzburg: Hier gibt's den LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr seid heute Abend unterwegs und besitzt kein Abo, mit dem Ihr das Spiel streamen könnt? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal die beste Adresse, um die wichtigsten Infos aus Salzburg zu erfahren!

Alle spielentscheidenden Szenen werden dort ausführlich geschildert, zudem bekommt Ihr interessante Analysen und Statistiken an die Hand. Und das Beste: Der TICKER ist vollkommen kostenlos! Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin!

Eintracht Frankfurt bei FC Red Bull Salzburg: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre offiziellen Aufstellungen verkündet haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Eintracht Frankfurt bei FC Red Bull Salzburg: Die Übertragungen im Überblick