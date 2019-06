Eintracht Frankfurt: Beste Karten im Poker um Sow, Lazio an Hinteregger interessiert - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Djibril Sow könnte in Frankfurt seinen zweiten Bundesliga-Anlauf starten. An Leihspieler Martin Hinteregger ist Lazio dran. Alle News zur SGE.

hat durch den Verkauf von Luka Jovic an jede Menge Geld in der Transferkasse. Nach der Verpflichtung von Dejan Joveljic will die SGE angeblich einen Mittelfeldspieler aus der holen.

Und auch der zuletzt ausgeliehene Martin Hinteregger soll eigentlich bei den Hessen bleiben, doch nun gibt es wohl einen Konkurrenten im Kampf um den österreichischen Innenverteidiger.

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eine weitere Alternative für die SGE-Offensive könnte Max Kruse sein. Der ehemalige Bremer ist ablösefrei zu haben und brächte jede Menge Erfahrung und Torgefahr mit an den Main.

News verpasst?

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Donnerstag.

Eintrache Frankfurt: Beste Karten im Poker um Djibril Sow

Eintracht Frankfurt liegt im Rennen um Djibril Sow von den Young Boys aus Bern nach Angaben des kicker vorne. Demnach laufen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs bereits.

Für rund zehn Millionen Euro wäre der 22-Jährige, der bereits bei zu einigen Kurzeinsätzen in der gekommen war, zu haben. Sow wäre ein Kreativspieler für die Mittelfeldzentrale der Frankfurter.

Eintracht Frankfurt: Auch Lazio will Martin Hinteregger

Schon seit Wochen und Monaten hat Martin Hinteregger bekräftigt, dass er nach seiner Ausleihe vom zu Eintracht Frankfurt bei den Hessen bleiben möchte.

Mit ist laut fussballtransfers.com ein weiterer Interessent für den Österreicher nun aber auf den Plan getreten. Das letzte Wort, wie es mit dem Abwehrspieler weitergeht, hat der FC Augsburg.

Max Kruse ist für Eintracht Frankfurt eine ernsthafte Option

Nach Informationen der SportBild ist ein Wechsel von Max Kruse zu Eintracht Frankfurt möglich. Der Stürmer, der in diesem Sommer ablösefrei verlässt, könnte zu den Hessen kommen, die immerhin in der Qualifikation zur antreten.

Kruse will gerne einen letzten großen Vertrag in seiner Karriere abschließen und international spielen. Bei der SGE ist durch den Verkauf von Luka Jovic ein Platz in der Offensive frei geworden.

Dejan Joveljic: Frankfurts Jovic-Nachfolger im Sturmzentrum

Der eine Serbe folgt auf den anderen Serben - und selbst die Namen sind ähnlich: Dejan Joveljic ist der neue Mann in der Frankfurt-Offensive, der in die Fußstapfen von Luka Jovic tritt.

Eintracht Stürmer Luka Jovic als "Spieler der Saison" ausgezeichnet

Bei der Wahl der Fachmagazins 11Freunde ist Luka Jovic von Eintracht Frankfurt als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. In der Jury saßen unter anderem Bundestrainer Joachim Löw und Torwart-Legende Oliver Kahn.

Frankfurts Fredi Bobic wurde als bester Manager der vergangenen Saison geehrt.