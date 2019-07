Eintracht Frankfurt: Test gegen Bern, Bundesligastart auf Sonntag gelegt - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Die SGE testet am Mittwoch gegen Bern, der Start in die Bundesliga gegen Hoffenheim ist nun genau terminiert. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

befindet sich mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison. Martin Hinteregger würden die Hessen gerne fest vom verpflichten, vier Spieler spielen in den Planungen hingegen keine Rolle mehr.

Derweil bestreitet die Eintracht am Mittwoch ihren ersten ernsthaften Test gegen und der genaue Termin für den Bundesligastart gegen Hoffenheim steht fest.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Mittwoch.

Eintracht Frankfurt startet mit Sonntagsspiel in die -Saison

Eintracht Frankfurt wird die Bundesliga-Saison 2019/20 mit einem Sonntagsspiel beginnen. Die DFL gab die genauen Terminierungen der ersten sechs Spieltage am Mittwochvormittag bekannt.

Die Eintracht wird demnach am 1. Spieltag sonntags um 15.30 Uhr auf die TSG Hoffenheim treffen.

Eintracht Frankfurt hat am Sonntag das Trainingslager am Thunersee in der bezogen. Im Rahmen der Vorbereitung wird der Bundesligist am Mittwoch (10. Juli) auch gegen die Young Boys Bern testen. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr in der Tissot Arena in Biel.

Eintracht Frankfurts Datenklau bei : Spur führt in den Profibereich

Eintracht Frankfurt muss sich im Fall des angeblichen Datenklaus bei RB Leipzig vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe gehen dabei inzwischen weit über den ursprünglichen Verdacht hinaus. Auch der Profibereich scheint profitiert zu haben.

"Es ist eindeutig belegbar, dass nicht nur Jugendspieler aus der Datenbank gezogen wurde. Der Blick geht nicht Richtung Eintracht Frankfurt U17, sondern eher in Richtung Profibereich", sagte ISB-Geschäftsführer Jürgen Kost gegenüber der Sport Bild.

Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger trainiert beim FC Augsburg

Martin Hinteregger ist am Montag zum Training des Bundesligisten FC Augsburg erschienen. Der österreichische Nationalspieler, der die Rückrunde bei Eintracht Frankfurt spielte, erschien laut der Bild-Zeitung in einem Auto mit Frankfurter Kennzeichen.

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic teilte auf der Homepage der Adler mit, dass zwischen beiden Vereinen derzeit "Funkstille" bezüglich eines Transfers herrsche.

Eintracht Frankfurt: Willems, Cavar, Stendera und Müller sollen gehen

Jetro Willems, Marijan Cavar, Marc Stendera und Nicolai Müller haben bei Eintracht Frankfurt keine Zukunft mehr. Das machte Trainer Adi Hütter deutlich, indem er sie vom Mannschaftstraining ausschloss und auf einem Nebenplatz laufen ließ.

"Die Spieler, die den Verein verlassen sollen, haben einen klaren Fahrplan mitbekommen", wird er von op-online.de zitiert. "Natürlich lasse ich lieber die laufen, mit denen man nicht mehr so plant."

PSG erteilt Kevin Trapp keine Freigabe - Eintracht Frankfurt muss abwarten

Aktuell ist noch nicht klar, ob sich eine dauerhafte Rückkehr von Torhüter Kevin Trapp zur Eintracht aus Frankfurt realisieren lässt. Dessen aktueller Klub denkt aktuell nicht an einen Verkauf.

"Ich hatte bereits ein sehr gutes Gespräch mit Leonardo, dem neuen sportlichen Verantwortlichen von PSG", wird Sportvorstand Fredi Bobic bei eintracht.de zitiert. "Aktuell wird Kevin nicht freigegeben."

Somit kehrt Trapp vorerst in die französische Hauptstadt zum Team von Thomas Tuchel zurück.