Manchester City ist wohl scharf auf Andre Silva, derweil ist Suat Serdar ein Thema bei der SGE. Die News zu Eintracht Frankfurt heute am Donnerstag.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am heutigen Donnerstag. Alles Wissenswerte zu den Hessen gibt es hier.

Und das ist in den vergangenen Tagen rund um die SGE passiert:

Eintracht Frankfurt, Gerücht: Andre Silva im Fokus von Manchester City

Englands Meister Manchester City hat auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum FC Barcelona abgewanderten Sergio Agüero auch Andre Silva von Eintracht Frankfurt ins Auge gefasst.

Wie die Sport Bild berichtet, sollen die Cityzens sogar schon bei der Berateragentur Gestifute bezüglich eines möglichen Sommertransfers des SGE-Stürmers angefragt haben.

Die Eintracht hätte für den Portugiesen (Vertrag bis 2023) demnach gerne eine Ablösesumme von bis zu 40 Millionen Euro

Eintracht Frankfurt, Gerücht: Schalkes Suat Serdar ein Kandidat?

Suat Serdar wird den FC Schalke nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga höchstwahrscheinlich verlassen. Nachdem zuletzt Bayer Leverkusen und Hertha BSC als mögliche Abnehmer genannt wurde, hat laut Sport Bild nun auch die SGE Interesse.

Demnach sei der viermalige deutsche Nationalspieler ein Kandidat für das Mittelfeldzentrum. Wohin es den 24-Jährigen am Ende aber zieht, scheint derweil noch völlig offen zu sein. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022.

Eintracht Frankfurt, News: Luka Jovic hatte wohl königliche Ansprüche

Luka Jovic fiel während seiner halbjährigen Leihe von Real Madrid nach Frankfurt nicht unbedingt durch Leistung auf. Laut Bild soll der Serbe neben lustlosen Trainingsauftritten auch abseits des Platzes für Ärger gesorgt haben.

So soll er in einer 320 Quadratmeter großen Präsidenten-Suite eines Frankfurter Nobel-Hotels residiert haben, die am Tag stolze 4500 Euro kostet. Zudem soll er - in Corona-Zeiten wohlgemerkt - zum Shoppen oder für Friseur-Besuche mit seiner Freundin nach Madrid geflogen sein.