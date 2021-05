Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte heute: Kostic bei Hertha BSC im Gespräch, Bobic erklärt Wechsel - die SGE am Montag

Nach Fredi Bobic könnte womöglich auch Leistungsträger Filip Kostic zu Hertha BSC wechseln. Die News zu Eintracht Frankfurt heute am Montag.

Eintracht Frankfurt am heutigen Montag. Alles Wissenswerte zu den Hessen gibt es hier.

Und das ist in den vergangenen Tagen in Frankfurt passiert:

Eintracht Frankfurt, News heute: Wechselt auch Filip Kostic zu Hertha BSC?

Nach Sportvorstand Fredi Bobic könnte Eintracht Frankfurt auch einen Leistungsträger auf dem Feld an Ligakonkurrent Hertha BSC verlieren. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, sind die Berliner an Filip Kostic interessiert. Demnach seien die Verdienstmöglichkeiten für den 28 Jahre alten Serben in Berlin deutlich besser.

In Frankfurt selbst nimmt man die Gerüchte jedoch entspannt zur Kenntnis. "Manchmal denke ich, dass alle vergessen haben, dass wir Corona haben", sagt Finanzvorstand Oliver Frankenbach dem Blatt: "Diese Summen, über die teilweise spekuliert wird, halte ich für unrealistisch." Zuletzt wurde eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro für Kostic in den Raum geworfen. Kostics Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2023.

Eintracht Frankfurt, News heute: Fredi Bobic äußert sich zu Wechsel

Der ehemalige Sportvorstand Fredi Bobic hat sich nach seinem Abschied aus Frankfurt in Richtung seiner Heimat Berlin geäußert und seine Entscheidung begründet. "Die Entscheidung, mich zu verändern, ist über einen längeren Zeitraum gereift. Ich bin so gestrickt, dass ich nicht gehe, wenn es am schönsten ist, sondern wenn ich das Gefühl habe, etwas Neues machen zu wollen", sagte Bobic im Interview mit der Welt.

Ihm sei es wichtig, selbst entscheiden zu können, wenn er das Gefühl einer Veränderung verspürt. "Die Freiheit und die Unabhängigkeit habe ich, das ist ein Vorteil. Es war keine Entscheidung gegen Eintracht Frankfurt, sondern ganz grundsätzlich für eine neue Herausforderung", stellte er klar.

Sein angekündigter Abschied mitten in der heißen Phase der Saison sorgte am Main für viel Unruhe. Das bedauert Bobic. "In den vergangenen Wochen wurde leider kein gutes Bild abgegeben. Das war nicht im Sinne aller Beteiligten"; sagte er, der einige heftige Reaktionen jedoch nicht nachvollziehen konnte. Trennungsschmerz sei immer groß, dafür habe er "auch ein gewisses Grundverständnis. Trotzdem hätte man sich das eine oder andere auch sparen können", fuhr er fort.

Die neue Adresse Hertha BSC sei für Bobic aus mehreren Gründen die logische Wahl gewesen. "Ich finde es eine sehr reizvolle Aufgabe. Und man darf eins auch nicht vergessen dabei. Durch Corona haben sich viele Dinge verändert. So haben wir Menschen viel mehr auch über uns selbst nachgedacht. Bei mir ging es da auch um meinen Lebensmittelpunkt, der in meiner Wahlheimat Berlin liegt", erklärte er.

Eintracht Frankfurt, News heute: Eintracht-Frauen lange ohne Kapitänin Pawollek

DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt muss wie befürchtet lange auf seine Kapitänin Tanja Pawollek verzichten. Wie der Bundesligist am Tag nach dem 0:1 nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg mitteilte, erlitt die Mittelfeldspielerin einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und wurde noch am Montag in Köln operiert.

Pawollek war am Sonntag in der ersten Hälfte nach einem Zweikampf mit VfL-Nationalspielerin Lena Oberdorf unter Schmerzensschreien zu Boden gegangen. Nach einer ersten Behandlung spielte die 22-Jährige sogar kurz noch weiter, musste aber in der 40. Minute unter Tränen doch ausgewechselt werden.

Eintracht Frankfurt, News heute: Kohr bleibt ein weiteres Jahr in Mainz

Mittelfeldspieler Dominik Kohr wird auch in der kommenden Saison für den FSV Mainz 05 auflaufen. Das Leihgeschäft mit den Rheinhessen wurde bis Sommer 2022 verlängert, teilten beide Klubs mit.

Der 27 Jahre alte Kohr spielt seit vergangenem Januar auf Leihbasis für Mainz und avancierte dort zum Leistungsträger. Mit seinen starken Leistungen hatte Kohr großen Anteil am Klassenerhalt.