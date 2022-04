Eintracht Frankfurt - SC Freiburg heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Zum 29. Spieltag der Bundesliga treffen sich am heutigen Sonntag Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg zum Kräftemessen. Angepfiffen wird die Begegnung um 17:30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Erst am Freitag wurde bekannt, dass der DFB den Einspruch des Sportclubs aus dem Breisgau nicht stattgibt und die Punkte somit bei den Bayern bleiben. Trotzdem befinden sich die Freiburger nach wie vor auf Europa-Kurs und stehen vor diesem Spieltag sensationell auf dem fünften Platz der Tabelle.

Stichwort Europa: Am Donnerstag sorgte auch die SGE für Aufsehen - man konnte zuhause gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Europa League 1:1 spielen und zwischenzeitlich sogar durch den Treffer von Ansgar Knauff in Führung gehen.

Die Frankfurter möchten auch in der nächsten Saison wieder in der Europa League spielen. Dafür muss heute allerdings unbedingt ein Sieg und generell ein Saisonendspurt her. Welches Team gewinnt heute? Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live: Die Infos zum Spiel der Bundesliga

Wettbewerb: Bundesliga | 29. Spieltag | Saison 21/22

Bundesliga | 29. Spieltag | Saison 21/22 Begegnung: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg ( LIVE AUF DAZN )

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg ( ) Datum: Sonntag, 10. April 2022

Sonntag, 10. April 2022 Uhrzeit: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park | Frankfurt

Bundesliga heute live im TV: Wird Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg im Free-TV übertragen?

Zahlreiche Fans freuen sich bereits auf dieses Match zum Wochenausklang und möchten live vor den Bildschirmen dabei sein. Es drängt sich daher die Frage auf, ob es heute eine Übertragung im (Free-)TV zur Partie gibt.

Leider müssen wir Euch diesbezüglich eine enttäuschende Nachricht übermitteln: Die Spiele der Bundesliga sind in der Regel nicht im kostenlosen Fernsehen zu sehen und die heutige Begegnung stellt hierbei keine Ausnahme dar.

Auch in dieser Saison werden die Spiele der Bundesliga nur gegen Bezahlung zu sehen sein. Die Rechte zur Übertragung teilen sich die Sender DAZN und Sky. Der erstgenannte Streamingsender zeigt alle Spiele, die am Freitag und Sonntag stattfinden. Auf Sky seht Ihr somit die restlichen Partien live und exklusiv.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im TV und STREAM: DAZN überträgt die Bundesliga am Freitag und Sonntag

Ihr konntet es wohl bereits dem vorherigen Abschnitt entnehmen: Wer die Bundesliga am Sonntag live und in voller Länge verfolgen möchte, kann dies nur auf DAZN!

Bis vor kurzem war der Sender ausschließlich für Streaming bekannt. Doch auch das "Netflix des Sports" hat sich weiterentwickelt und bietet seit letztem Sommer zwei lineare TV-Sender, DAZN 1 und DAZN 2, an.

Ihr könnt die heutige Begegnung als DAZN-Kunde sowohl im LIVE-STREAM auf zahlreichen Devices oder auf DAZN 2 im linear-TV verfolgen. Bisher kann DAZN 1 und DAZN 2 jedoch ausschließlich via Sky oder Vodafone empfangen werden.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live auf DAZN: Die Übertragung in der Übersicht

Sender DAZN (LIVE-STREAM) | DAZN 2 (Linear-TV) Vorberichte ab 17:00 Uhr Anpfiff 17:30 Uhr Moderation Freddy Harder Kommentar Lukas Schönmüller Experte Ralph Gunesch Reporter vor Ort Max Siebald

Bundesliga, Champions League, LaLiga, uvm. bereits ab 24,99€ pro Monat: So günstig ist DAZN

Jahresmitgliedschaft:

einmalig 274,99€ oder wahlweise 12 Monate 24,99€ pro Monat Monatsmitgliedschaft:

29,99€ pro Monat + monatlich kündbar

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Welche Aufstellungen uns heute erwarten, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen: Mit GOAL verpasst Ihr nichts!

Neben der Option, die Begegnung im TV und LIVE-STREAM zu sehen, bietet GOAL Euch zudem die Möglichkeit, das Spiel im kostenlosen LIVE-TICKER zu verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

TV DAZN 2 LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL