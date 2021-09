Eintracht Frankfurt und Fenerbahce mit Punkteteilung: Die Europa-League im TICKER zum Nachlesen

Am Donnerstag traf Eintracht Frankfurt im ersten Gruppenspiel der Europa League auf Fenerbahce Istanbul. Goal liefert den TICKER zum Nachlesen.

Ernüchterung statt Euphorie: Ex-Weltmeister Mesut Özil hat Eintracht Frankfurt die Rückkehr auf die europäische Fußballbühne vermiest. Der frühere Nationalspieler verhinderte mit seinem Treffer beim 1:1 (1:1) der Hessen gegen Fenerbahce Istanbul einen gelungenen Auftakt des Bundesligisten in der Europa League.

Ausgerechnet Özil (11.), der vor etwa dreieinhalb Jahren geräuschvoll aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, erzielte bei seiner Rückkehr nach Deutschland die zwischenzeitliche Führung und zeigte eine gute Leistung. Der Eintracht gelang trotz Überlegenheit nicht mehr als der Ausgleich durch Neuzugang Sam Lammers (41.). In der Nachspielzeit hielt Kevin Trapp einen Foulelfmeter von Dimitris Pelkas (90.+1). In Gruppe D mit Royal Antwerpen und Olympiakos Piräus muss sich die SGE steigern.

Vor dem Anpfiff hatten die Frankfurter Fans lautstark die Rückkehr in den Wettbewerb gefeiert, in dem die Eintracht in der Saison 2018/19 noch furios ins Halbfinale gestürmt war. Trainer Oliver Glasner verfolgte das Spektakel in einer Loge im Stadion, da er eine Sperre aus seiner Zeit als Coach des VfL Wolfsburg absitzen musste.

Von dort aus sah der Österreicher, der von seinem Co-Trainer Michael Angerschmid vertreten wurde, keinen guten Beginn seiner Elf. Fenerbahce startete vor 25.000 Zuschauern deutlich zielstrebiger und belohnte sich früh: Özil traf aus spitzem Winkel, die verdiente Führung wurde aber erst nach Videobeweis gegeben.

Die Eintracht musste sich nach dem Schock erst einmal sammeln. Gegen die geordneten Gäste, bei denen der frühere Münchener Luiz Gustavo startete und der Ex-Schalker Max Meyer zunächst auf der Bank saß, fiel der Frankfurter Offensive wenig ein. Erst nach einer Doppelchance für Djibril Sow (23.) entwickelte sich ein offenes, temporeiches Spiel.

Die Eintracht steigerte sich vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick bis zur Pause, übernahm etwas mehr Kontrolle und erarbeitete sich gegen weiter gefährliche Gäste den Ausgleich. Lammers erzielte nach starker Vorarbeit von Filip Kostic aus kurzer Distanz sein erstes Tor für die SGE.

Ausgeglichen blieb es auch nach dem Seitenwechsel. Über Kostic und Daichi Kamada kam die Eintracht öfter als die Türken zu gefährlichen Abschlüssen. Die vermeintliche Führung durch Lammers (60.) zählte aber aufgrund einer Abseitsposition nicht.

In der Schlussphase erhöhte die Eintracht das Tempo, zeigte sich klar spielbestimmend, verpasste durch Kostic aber den zweiten Treffer (75.). Dabei profitierten die Gastgeber auch zunehmend von den schwindenden Kräften bei Fenerbahce. Dann aber foulte Trapp Dimitris Pelkas im Strafraum, hielt dann jedoch den Elfmeter. Der deutsche U21-Europameister Mergim Berisha traf im Nachschuss, war aber zu früh in den Strafraum gelaufen.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul im LIVE-TICKER: Die Partie der Europa League im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1) Tore 0:1 Özil (10.), 1:1 Lammers (41.) Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Da Costa, Ndicka, Hinteregger, Durm - Sow, Jakic - Borre (72. Hauge), Kamada, Kostic - Lammers Aufstellung Fenerbahce Istanbul Bayindir - Aziz, Kim, Szalai - Osayi-Samuel, Yandas (77. Meyer), Luiz Gustavo, Kadioglu (77. Gümüskaya) - Özil (76. Pelkas), Rossi - Valencia (76. Berisha) Gelbe Karten Jakic (90.+5) - Meyer (82.), Gustavo (86.), Osayi-Samuel (90.+5), Özer (90.+6) Rote Karten -

Fazit | Eintracht Frankfurt holt einen verdienten Punkt gegen Fenerbahce Istanbul, hat dabei aber früh und ganz spät in der Partie Glück. Nach Istanbuler Sturmlauf schafft die SGE noch vor der Pause den Ausgleich und ist anschließend spielbestimmend. Ein Tor will allerdings nicht gelingen. Stattdessen bekommt Fenerbahce in der Nachspielzeit per Elfmeter die riesige Chance zum Siegtreffer. Berisha trifft im Nachschuss, doch der VAR macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Ein zuvor sehr faires Spiel endet in einer Rudelbildung.

90.+7. | Jetzt ist Schluss nach turbulenten Schlussminuten!

EINTRACHT FRANKFURT VS. FENERBAHCE: ABPFIFF 2. HALBZEIT

90.+6. | Und auch Hrustic holt sich einen Gelben Karton.

90.+6. | Dazu wird auch Berke Özer verwarnt.

90.+5. | Es hagelt Gelbe Karte: Kristijan Jakic sieht eine.

90.+5. | Jetzt wirds wild: Osayi-Samuel sieht Gelb, danach eskalierts hier fast. Die beiden Ersatzbänke sind fast geschlossen auf dem Feld. Irgendwie bekommt Schiedsrichter Mariani die Szene beruhigt.

90.+2. | Was ist hier denn los? Pelkas schiebt den Ball in Richtung Tor, Trapp hat die Ecke, kann den Ball aber nicht zur Seite abwehren. Dann ist Berisha am gedankenschnellsten und schiebt Trapp den Ball durch die Beine. Ekstase bei Fener. Doch im Jubel der Gäste schaut sich der VAR die Szene noch einmal an, was fast untergeht. Und was sieht er? Berisha startet zu früh ein. Kein Tor!

90. | Und jetzt gibts tatsächlich Elfmeter für Fener! Rossi schickt Pelkas in die Tiefe, Trapp muss raus und legt den Istanbuler. Klare Sache.

EINTRACHT FRANKFURT VS. FENERBAHCE: ELFMETER

90. | Die letzte reguläre Minute läuft. Geht noch was für die Eintracht?

87. | Kostic bringt eine Flanke von links, die Kamada am zweiten Pfosten erreicht. Er könnte aus spitzem Winkel schießen, in der Mitte sind aber auch zwei Abnehmer. Angesichts der Fülle der Möglichkeiten überkommen den Japaner Entscheidungsschwierigkeiten - und am Ende wirds 'ne Mischung aus Schuss und Pass, die erfahrungsgemäß selten zum Torerfolg führt.

86. | Luiz Gustavo stoppt Kamada im Vorwärtsgang. Der Schiedsrichter lässt erst noch Vorteil laufen und zückt dann Gelb.

82. | Max Meyer spielt im Mittelfeld schon auf Zeit und sieht dafür Gelb.

80. | Es fehlt nicht viel, aber eben immer ein bisschen was: Hauge und Kamda kombinieren sich gut über die rechte Seite in Richtung Sechzehner. An dessen Kante kommt der Pass des Norwegers auf den Japaner aber nicht genau, sodass Kamada der Ball verspringt. Auch da wäre mehr drin gewesen.

77. | Weils so schön auch gleich noch ein vierter Wechsel auf Fener-Seite: Gümüskaya kommt für Kadioglu.

77. | Und noch einer: Mert Hakan Yandas macht Platz für den Ex-Schalker Max Meyer.

76. | Der nächste Deutsche kommt: Enner Valencia macht Platz für U21-Europameister Mergim Berisha.

76. | Der Torschütze geht: Özil verlässt den Platz, Dimitris Pelkas kommt.

EINTRACHT FRANKFURT VS. FENERBAHCE: WECHSEL

75. | Kostic scheitert an Bayindir! Es geht ganz schnell und plötzlich ist der Kroate aus halblinker Position völlig frei zehn Meter vor dem Tor. Doch der Keeper bekommt die Beine zusammen und den Nachschuss blockt Szalai.

72. | Erster Wechsel bei Frankfurt: Borre, der dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken konnte, wird durch Jens Petter Hauge ersetzt. Ist er der Frankfurter Edeljoker?

EINTRACHT FRANKFURT VS. FENERBAHCE: WECHSEL

71. | Die Istanbuler haben hier bei den Torschüssen immer noch klar die Nase vorne - 11:3 - aber zehn davon datieren noch aus der ersten Hälfte. Die Statistik zeigt aber auch: Wenngleich Frankfurt hier deutlich besser geworden ist - an Torgefahr mangelt es noch.

69. | Das können sich die Frankfurter hier auf die Fahnen schreiben: Die zuvor so gefährlichen Gäste finden hier offensiv fast nicht mehr statt.

65. | Das tut schon beim Zuschauen weh: Luiz Gustavo zieht aus 20 Metern mit dem Vollspann ab, Jakic wirft sich mit allem (aber wirklich allem), was er hat in den Ball und krümmt sich anschließend vor Schmerzen am Boden.

62. | Die SGE hätte sich hier langsam die Führung verdient, sie ist im Vergleich zur Anfangsphase dieser Partie nicht wieder zu erkennen.

60. | Frankfurt jubelt, Frankfurt hadert! Wieder gehts ganz schnell über die rechte Seite. Durm schickt Kamada in die Tiefe, der ist hinter der Kette, kann den Ball querlegen - und Lammer schiebt erneut ein. Aber Mariani pfeift das Tor zurück - und hat mit seiner Entscheidung recht.

58. | Da Costa bekommt unmittelbar vor dem Fener-Strafraum einen Schlag ins Genick von seinem Gegenspieler Yandas, der den Ellenbogen ausfährt. Das war keine Absicht, aber schmerzhaft offensichtlich trotzdem. Nach kurzer Behandlung kann der Rechtsverteidiger weitermachen.

56. | Durm nimmt ihn volley! Eine Ecke von Kostic ist eigentlich ungefährlich, doch den Abpraller aus der zweiten Reihe nimmt der Außenverteidiger mit vollem Risiko - gar nicht mal so weit vorbei am linken Pfosten.

54. | Frankfurt agiert jetzt deutlich stabiler und auch im Spiel nach vorne mit deutlich mehr Ruhe am Ball.

52. | Machts Frankfurt jetzt auf die Fener-Art? Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte gehts ganz schnell, Kamada schickt aus dem Zentrum Kostic über die linke Seite. Der hat ganz viel Gefühl bei der Flanke, sucht am zweiten Pfosten Lammers, der nochmal ablegen kann auf den mitgelaufenen Kamada. Doch der Japaner bringt den Ball nicht gefährlich aufs Tor.

50. | Danny da Costa lässt sich auf seiner rechten Abwehrseite zu einem billigen Foul hinreißen. Auf Höhe des Sechzehners gibt es weit draußen Freistoß für Fener. Doch auch der kommt richtig schwach. Kein Problem für die Frankfurter Hintermannschaft.

49. | Özil bekommt jetzt hier ein paar Gegenstände aus der Frankfurter Kurve ab, lässt davon offenbar etwas rausbringen. Seine Ecke verhungert am ersten Pfosten.

48. | Frankfurt steht in diesen ersten Minuten der zweiten Halbzeit deutlich kompakter als zu Beginn der ersten Hälfte. Aber Fener drängt - Ecke.

45. | Ohne Wechsel gehts in die zweite Halbzeit!

EINTRACHT FRANKFURT VS. FENERBAHCE: ANPFIFF 2. HALBZEIT

Halbzeit | Eine unterhaltsame erste Halbzeit ist zu Ende - mit einem etwas schmeichelhaften Ergebnis für die Eintracht. In den ersten 30 Minuten hatte Frankfurt massive Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel der Istanbuler, die verdient früh in Führung gingen. Doch zum Ende der ersten Hälfte fing sich die Glasner-Elf auch defensiv und kam mit dem ersten gut zu Ende vorgetragenen Spielzug über Jakic, Kostic und Lammers zum Ausgleich.

45.+3. | Jetzt ist Pause!

EINTRACHT FRANKFURT VS. FENERBAHCE: ABPFIFF 1. HALBZEIT

45.+2. | Zwei Minuten hat der Schiedsrichter übrigens obendrauf gegeben. Die sind fast abgelaufen.

45.+1. | Und auf der Gegenseite wird es auch noch einmal gefährlich: Özil verpasst eine scharfe Flanke von der linken Seite am langen Pfosten nur knapp.

45. | Wieder riesiges Chaos im Istanbuler Strafraum: Lammers vergibt aus spitzem Winkel, der Ball prallt in die Mitte, wo Kamada ihn aber mit der Hand verarbeitet.

44. | Und die Frankfurter Fans unter den gut 20.000 Zuschauern machen jetzt richtig Lärm. Das ist die Eintracht-Europokal-Atmosphäre!

41. | Toooooooor! EINTRACHT FRANKFURT - Fenerbahce Istanbul 1:1. Ausgleich! Kostic wird von Jakic mit einem überragenden Flugball aus dem Halbfeld über rechts geschickt. Der Kroate geht im Sechzehner ein paar Meter, sieht Lammers mitlaufen, legt quer - und der Stürmer muss den Ball nur noch einschieben. Erster richtig gelungener Spielzug der Hausherren - erstes Tor!

TOOOOOOOR! Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce 1:1 - Torschütze: Lammers

40. | Mit dem Kopf durch die Wand: Kamada will in den Sechzehner von Fener, bleibt hängen. Jakic versucht es nochmal, auch er scheitert an der kompakten Abwehrkette. Dann gibts - wie schon ein paarmal in diesem Spiel - den schnell Gegenangriff der Istanbuler, der in einer Ecke mündet. Özil bringt die auf den Kopf seines Mitspielers Aziz, aber Trapp ist da.

38. | Jetzt ist gerade ziemlich die Luft raus in diesem Spiel. Viele Ballverluste, viele Ungenauigkeiten, kaum Spielfluss. Fenerbahce verteidigt kompakt, Frankfurt fällt nichts ein.

35. | Mesut Özil ist übrigens abgesehen von seinem Tor bisher ziemlich unauffällig. Aber sein Treffer macht den Unterschied bisher.

32. | Im Spielaufbau ist das weiter ganz mau bei den Hausherren, aber immerhin: Die defensiven Probleme der Anfangsphase sind nicht mehr ganz so eklatant.

31. | Jetzt wälzt sich Durm am Boden. Im Zweikampf mit Osayi-Samuel knickt er ganz blöd um. Aber es geht wohl weiter.

29. | Die SGE hat hier übrigens 57 Prozent Ballbesitz in der ersten halben Stunde. Aber Fener macht aus seinen 43 Prozent viel mehr, ist gefühlt ständig gefährlich mit seinen schnellen Umschaltaktionen.

27. | Frankfurt traut sich nach dieser Chance ein bisschen mehr zu - und die Gäste lassen ihnen jetzt auch ein bisschen mehr Raum.

23. | Aus dem Nichts die Riesen-Chance zum Ausgleich! Kamada schickt Kostic über links in den Strafraum, der kann den Ball quer legen, am Fünfer rutscht aber Lammers knapp an der Kugel vorbei. Im Nachschuss scheitert dann Sow zunächst an einem gegnerischen Bein und dann an Fenerbahces Keeper Bayindir. Kleiner Trost: Der Treffer hätte wohl nicht gezählt, Kostic stand bei Kamadas Pass im Abseits.

22. | Wieder viel zu viel Platz: Enner Valencia behauptet sich an der rechten Eckfahne gut, bringt mit dem Rücken zum Tor eine Flanke, die Frankfurt noch klären kann. Doch der Rückraum ist nur von Fener-Spielern besetzt. Glück für Frankfurt, dass der Abschluss eines Istanbuler Spielers missglückt.

20. | Frankfurt bemüht sich jetzt um Spielkontrolle, spielt sich den Ball ein paarmal quer zu. Beim ersten Pass in die Tiefe ist der Ballbesitz aber schon wieder weg.

18. | Jetzt mal Ballgewinn der Eintracht im Mittelfeld: Jakic erarbeitet sich die Kugel, braucht aber zu lange fürs Abspiel: Er bedient Kamada in der Tiefe, der läuft praktisch unbedrängt aufs Tor zu, steht jedoch auch nen guten Meter im Abseits. Aber so könnte es gehen.

17. | Die Mängel im Rückwartsgang sind frappierend bei der Eintracht. Fener schaltet nach Ballgewinn schnell um und Frankfurt ist über die Außen immer wieder extrem offen.

15. | Wie reagiert Frankfurt auf den frühen Schock? Noch steckt er ihnen sichtbar in den Gliedern, nach vorne geht gar nichts.

10. | Tooooooor! Eintracht Frankfurt - FENERBAHCE ISTANBUL 0:1. Und der Schiedsrichter gibt das Tor. Valencia steht nach Ansicht des VAR nicht in der Schussbahn. Somit darf Özil doch noch jubeln.

TOOOOOOOR! Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce 0:1 - Torschütze: Özil

10. | Scheibenschießen in Frankfurt! Osayi-Samuel spielt sich mit Rossi über die rechte Seite durch. Der Italiener trifft aus drei Metern den Pfosten, doch der Ball prallt zurück in die Gefahrenzone, Gustavo schießt aus dem Rückraum und Özil drückt den Abschluss aus spitzem Winkel über die Linie. Doch Valencia, der in Trapps Sicht steht, ist wohl im Abseits. Der VAR schaut sich an.

8. | Frankfurt versucht früh zu pressen, doch die Gäste befreien sich bisher jedes Mal problemlos aus den Drucksituationen.

4. | Frankfurt hat hier defensiv extreme Probleme, gerade über die Außen kommt Fener viel zu leicht zur Grundlinie. Auf der rechten Strafraumseite ist es Osayi-Samuel, der einen Ball unbedrängt verarbeiten und nach innen legen kann. Sow will retten, hält das lange Bein rein - und trifft den eigenen Pfosten. Riesen-Glück für die Eintracht.

1. | Guter Start der Frankfurter, da Costa holt auf rechts eine Ecke heraus. Diese spielt Kostic aber in die Füße des ersten Fenerbahce-Verteidigers. Dann gehts ganz schnell: Gustavo spielt den Ball schnell hinten raus, Rossi geht allleine auf Trapp zu - doch der Routinier schiebt dem Eintracht-Keeper den Ball in die Arme. Was für eine Chance auf die frühe Führung!

1. | Der Ball rollt im Herzen von Europa!

EINTRACHT FRANKFURT VS. FENERBAHCE: ANPFIFF 1. HALBZEIT

vor Beginn | Den Schiedsrichter wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten: Der Italiener Maurizio Mariani agiert an der Pfeife, als VAR ist Marco di Bello im Einsatz.

vor Beginn | Aber die Eintracht und die Europa League, das ist eine besondere Verbindung, spätestens seit dem Halbfinaleinzug 2019. Lassen wir uns überraschen, gleich gehts los. Die Spieler warten bereits im Tunnel, die Stimmung ist großartig.

vor Beginn | In der Bundesliga hat Frankfurt einen klassischen Fehlstart hingelegt: vier Spiele, drei Punkte. Da ist Fener schon besser drauf: Die Istanbuler haben in ihren ersten vier SüperLig-Spielen zehn Punkte geholt - Platz 3 in der Tabelle.

vor Beginn | Der Blick auf das direkte Duell zwischen Eintracht und Fenerbahce ist übrigens nicht sehr ergiebig: Einmal gabs das Aufeinandertreffen bisher auf europäischer Ebene - in der Zwischenrunde des UEFA Cups 2006/2007. Damals gab es ein 2:2. Fenerbahce kam eine Runde weiter, Frankfurt schied aus.

vor Beginn | Geäußert hat sich Glasner vor dem Spiel natürlich trotz seiner Innenraum-Sperre: Fener habe eine "erfahrene Mannschaft", sagte er, schob aber nach: "Sie sind die Intensität aus der Bundesliga nicht gewohnt. Wir möchten ihnen mit unserer Dynamik Probleme bereiten. Ich gehe von einem Schlagabtausch aus, bei dem beide Seiten nach vorne spielen."

vor Beginn | Auf Frankfurter Seite wird heute nicht wie gewohnt Oliver Glasner auf der Trainerbank sitzen. Der Grund dafür ist kurios: Der Österreicher muss eine Sperre absitzen, weil er in der vergangenen Saison Europapokal-Saison - noch in Diensten des VfL Wolfsburg - nach der Halbzeit dreimal mit seiner Mannschaft zu spät aus der Kabine zurück auf den Rasen kam. Für ihn coachen heute Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr im Duo.

vor Beginn | Und auch der Trainer der Türken ist in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt: Vitor Pereira. Der Portugiese trainierte in der Saison 2016/17 für ein halbes Jahr den TSV 1860 München (Stichwort: "We go to the top") - und stieg mit den Giesingern am Ende unrühmlich aus der 2. Bundesliga ab.

vor Beginn | Im Vergleich zum 1:1 am Wochenende gegen Stuttgart nimmt Eintracht-Trainer Oliver Glasner vier Wechsel vor: Lenz (nicht im Kader wegen muskulären Problemen), Lindström, Hauge und Hrustic (alle Bank) werden von Da Costa, Jakic, Kostic und Borre ersetzt.

vor Beginn | Bei Fenerbahce sind gleich ein paar ehemalige Bundesliga-Spieler mit an Bord: Allen voran natürlich Weltmeister Mesut Özil, der ebenso wie der Ex-Wolfsburger und -Bayer Luiz Gustavo in der Startelf steht. Und dann ist ja auch noch der ehemalige Schalker Max Meyer, der im Sommer am Bospurus angeheuert hat. Er sitzt zunächst auf der Bank - wie der deutsche U21-Europameister Mergim Berisha.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Fenerbahce SK.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trainer Glasner setzt gegen Fenerbahce doch auf eine Viererkette, Durm verteidigt hinten links.

In der Offensive muss Hauge zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Trapp - Da Costa, Ndicka, Hinteregger, Durm - Sow, Jakic - Borre, Kamada, Kostic - Lammers

Aufstellung Fenerbahce:

Bayindir - Aziz, Kim, Szalai - Osayi-Samuel, Yandas, Luiz Gustavo, Kadioglu - Özil, Rossi - Valencia

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul im LIVE-TICKER: Die Fakten zum Spiel

Eintracht Frankfurt und Fenerbahçe standen sich bisher nur einmal auf europäischer Bühne gegenüber, bei einem 2-2-Unentschieden in der UEFA-Cup-Gruppenphase 2006/07.

Fenerbahçe hat acht seiner elf Europacuppartien gegen deutsche Gegner verloren (1S 2U), der einzige Sieg in dieser Zeit gelang auswärts gegen Borussia Mönchengladbach im Oktober 2012 in der Gruppenphase der UEFA Europa League.

Eintracht Frankfurt hat 14 seiner 18 Spiele in der Gruppenphase der UEFA Europa League gewonnen (4 Niederlagen), musste aber bei der letzten Teilnahme an der Gruppenphase in der Saison 2019/20 drei Niederlagen einstecken, erreichte allerdings dennoch die Runde der letzten 32.

Fenerbahçe hat nur zwei der letzten 15 Auswärtsspiele in der UEFA Europa League gewonnen (6 Remis, 7 Niederlagen) und ist seit fünf Partien sieglos (1 Remis, 4 Niederlagen).

Frankfurt musste in den letzten beiden Europacupspielen eine Niederlage einstecken, die Eintracht verlor beide Partien im Achtelfinale der UEFA Europa League 2019/20 gegen Basel. Einschließlich der Qualifikation haben die Frankfurter nur ein einziges Mal in einem europäischen Wettbewerb drei Niederlagen in Folge kassiert, einmal gegen Dinamo Zagreb und zweimal gegen Nottingham im Messepokal zwischen Juni und Oktober 1967.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Eintracht Frankfurt geht die neue Saison in der Europa League trotz des Stolperstartes in der Fußball-Bundesliga mit Selbstvertrauen an. Dies sei "die Belohnung für eine außergewöhnlich gute Vorsaison. Da heißt es: Nicht nervös sein, sondern genießen – wie an Weihnachten, bevor es Geschenke gibt", sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Auftakt am Donnerstag (21.00 Uhr LIVE im TICKER ) gegen Fenerbahce Istanbul.

Der Eintracht-Coach wird dabei aufgrund einer Sperre nur begrenzt Einfluss auf seine Mannschaft nehmen können. Der Österreicher war mit dem VfL Wolfsburg in der Vorsaison bei Europacuppartien dreimal zu spät aus der Halbzeitpause gekommen und dafür bestraft worden. "Ich werde mich nach oben in eine Loge zurückziehen. Natürlich bin ich nicht happy darüber", sagte Glasner.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rückkehr nach Deutschland von Ex-Nationalspieler Mesut Özil in den Reihen von Fenerbahce. "Er ist ein Star. Natürlich ist das ein Spieler, auf den viele schauen", sagte Eintracht-Torhüter Kevin Trapp und ergänzte mit Blick auf die schwierigen Jahre zuletzt für den Rio-Weltmeister: "Ich gehe nicht davon aus, dass Mesut viel von seinem Talent und seinen Qualitäten verloren hat."

Özil wiederum, der neben dem Ex-Schalker Max Meyer und dem früheren Münchener Luiz Gustavo das bekannteste Gesicht bei Fenerbahce ist, warnte vor Frankfurt. "In der Saison 2018/19 hat die Eintracht gezeigt, wozu sie in der Lage ist mit dem Einzug ins Halbfinale. Fans und Umfeld nehmen diesen Wettbewerb sehr ernst", sagte der Rio-Weltmeister dem SID. "Wahrscheinlich" sei das Duell mit Frankfurt "das schwerste der sechs Gruppenspiele".

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Durm, Ndicka, Hinteregger, Lenz - Sow, Hrustic - Hauge, Kamada, Kostic - Borre. - Trainer: Glasner

Fenerbahce: Bayindir - Tisserand, Kim, Aziz - Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Gümüskaya - Özil, Rossi - Berisha. - Trainer: Pereira

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)

Quelle: SID