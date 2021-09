Auch für die Eintracht beginnt jetzt das Abenteuer Europa. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei Goal.

Am 16. September um 21 Uhr ist Fenerbahce aus Istanbul zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Startschuss also für die Europa-League-Saison der Hessen.

Nicht direkt mit dabei sein wird allerdings Frankfurt-Trainer Oliver Glasner. Er wurde noch letzte Saison im Dienst des VfL Wolfsburg für das nächste Spiel in der Europa League gesperrt, weil er mit seiner Mannschaft zum wiederholten Male nach der Pause zu spät aus der Kabine kam. Sein internationales Debüt als Trainer der Eintracht lässt also noch etwas auf sich warten. Dafür gibt es für viele Fans und Zuschauer ein kleines Wiedersehen mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler: Mesut Özil steht seit Anfang des Jahres 2021 bei Fenerbahce unter Vertrag. Zuletzt spielte der ehemalige Schalker für Real Madrid und den FC Arsenal. Die beiden anderen Teams in der Gruppe D der Europa League sind übrigens der Royal Antwerp FC und Olympiakos Piräus.

Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce SK heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce SK Wettbewerb Europa League - Gruppenphase Anpfiff 16.09. - 21 Uhr Spielort Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce SK heute live: Läuft das Spiel im TV?

Im frei empfangbaren Free-TV wird die Partie zwischen Frankfurt und Fenerbahce nicht zu sehen sein. Die Rechte für die Übertragung der Europa League liegen bei RTL und dem dazugehörigen RTL Nitro.Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr die 90 Minuten verfolgen könnt. Im nächsten Abschnitt zeigen wir Euch, welche das ist.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce SK heute live: Die Partie als LIVE-STREAM

Ebenfalls zu RTL gehört TV Now. Dort wird das Spiel Frankfurt vs. Fenerbahce im LIVE-STREAM übertragen und zwar live und in voller Länge. Einen Haken gibt es dabei allerdings: Das Ganze ist nicht kostenlos. TV Now bietet Euch unterschiedliche Pakete an, die es Euch ermöglichen, Zugriff auf die verschiedenen Inhalte der Seite zu bekommen.

TV Now Premium:

Highlights nach Ausstrahlung

ausgewählte Folgen vor der Ausstrahlung sehen

Zugriff auf diverse LIVE-STREAMS

4,99 Euro pro Monat

TV Now Premium+

alles oben Genannte

Streaming auf unterschiedlichen Geräten

fast werbefrei

Downloads möglich

7,99 Euro pro Monat

TV Now LIVE-ONLY

Zugriff auf die LIVE-STREAMS von RTL, VOX, RTL2 etc.

2,99 Euro pro Monat

Genauere Infos zu den Paketen könnt Ihr noch einmal hier nachlesen. Um beim Spiel im LIVE-STREAM dabei sein zu können, müsst Ihr übrigens entweder ein Premium+ oder ein normales Premium-Abo abschließen.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce SK heute live: Die Begegnung im LIVE-TICKER

Ihr seid nicht zuhause und könnt nicht direkt live vor dem Bildschirm dabei sein? Kein Problem! Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und werdet informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert. So verpasst Ihr keine Minute des Spiels.

HIer entlang zum LIVE-TICKER

Die größten Sportevents der Welt live erleben - nur bei DAZN

Die Europa League hat DAZN zwar nicht im Angebot, trotzdem werdet Ihr beim größten Sport-Streaming-Anbieter der Welt sicher fündig. Hier gibt es sowohl die spanische, italienische und französische Liga live zu erleben, genauso wie Teile der Bundesliga und den Großteil der Champions League. Dazu gesellen sich noch die NBA und NFL, für alle Fans des amerikanischen Sports. Und falls dort mal kein Spiel stattfindet, könnt Ihr bei den zahlreichen Tennis-, Darts-, Kampf- oder Motorsportevents zusehen, die DAZN ebenfalls im Angebot hat. Ihr zahlt bei DAZN 14,99 Euro pro Monat oder gleich 149,99 Euro für das Jahresabo. Alternativ könnt Ihr natürlich auf einfach mal den Gratismonat nutzen und Euch auf diese Weise ein Bild von dem riesigen Angebot machen.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce SK heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Vereine die Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier finden.

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce SK heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM auf einen Blick