Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - alles zur Übertragung der Bundesliga

Nach dem DFB-Pokal ist vor der Bundesliga: Heute empfängt Eintracht Frankfurt den FC Augsburg. Wo wird das Duell im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Am 21. Spieltag der empfängt , das sich erst am Dienstag gegen RB Leipzig (3:1) den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals sicherte , den . Anstoß der Begegnung ist heute um 20.30 Uhr im Frankfurter Waldstadion.

Weil Eintracht Frankfurt am letzten Wochenende nur 1:1 gegen spielte und der FC Augsburg ein 2:1 über feierte, konnten sich die Gäste vor dem direkten Aufeinandertreffen an den Hausherren vorbeischieben. In der Tabelle trennt die beiden Traditionsvereine nun lediglich ein Punkt.

Den Startschuss in den 21. Spieltag der Bundesliga geben Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg. Wenn Ihr wissen wollt, wo die Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird, seid Ihr hier genau richtig. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams und zeigen Euch mögliche LIVE-TICKER.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg: Die Begegnung in der Übersicht

Duell Eintracht Frankfurt - FC Augsburg Datum Freitag, 07. Februar 2020 | 20.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer 51.500 Plätze

Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg: Die Bundesliga heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Liebhaber der Bundesliga, die sich heute auf eine Übertragung der Bundesliga im Fernsehen gefreut haben, gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg wird am Freitag nicht live im Free-TV übertragen.

Auch beim Pay-TV-Sender Sky , der bereits seit Jahren die Übertragungsrechte an der Bundesliga besitzt, bleiben die Bildschirme heute schwarz. Deshalb müsst Ihr aber nicht auf Frankfurt vs. Augsburg verzichten, denn: Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM.

Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Übertragung auch auf Eurem TV-Gerät zum Laufen bringen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr im Apple Store und Google-Play-Store für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen herunterladen könnt.

Einmal installiert, steht Euch nun das komplette LIVE-Angebot des Streamingdienstes zur Verfügung. Somit könnt Ihr Euch am Freitag dennoch einen gemütlichen Abend auf der Couch machen und die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg in voller Länge auf Eurem TV-Gerät sehen.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg: Wo wird die Bundesliga heute im LIVE-STREAM übertragen?

Es gibt diese Tage, an denen man kein TV-Gerät zur Hand hat und deshalb auf Alternativen ausweichen muss, um die Bundesliga live sehen zu können. Wie bereits erwähnt, wird Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Frankfurt vs. Augsburg heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Streamingdienst beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, mit der Übertragung. Um 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe zu den Vorberichten aus dem Frankfurter Waldstadion. Sobald der Ball freigegeben wurde, übernimmt Kommentator Robbie Hunke am Mikrofon. Als Experte steht ihm Sebastian Kneißl zur Seite.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN. Neukunden können das Angebot des Streamingdienstes jedoch zunächst einen Monat kostenlos testen. Ist dieser Gratismonat beendet, bekommt Ihr bei DAZN für 11,99 Euro monatlich neben den Freitags- und Montagsspielen auch die Bundesliga-Highlights zu sehen.

Zudem zeigt der Streamingdienst die Begegnungen in , der und sowie die und im LIVE-STREAM. Auch die NBA, NHL und NFL sowie viele weitere Sportarten werden bei DAZN live übertragen.

Bundesliga: Die Highlights von Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg bei DAZN sehen

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg heute nicht live verfolgen, möchtet aber dennoch alle Tore im Video sehen? Bereits 40 Minuten nach dem Ende habt Ihr bei DAZN die Chance, Euch eine Zusammenfassung mit allen Highlights der Begegnung anzusehen.

Zudem ist es bei dem Streamingdienst auch möglich, sich alle übertragenen Events nochmals im Re-Live anzusehen. Auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga stehen Euch nach Belieben mehrere Tage auf der Plattform zur Verfügung. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Der LIVE-STREAM ist keine Option, oder Ihr habt bereits andere Pläne für den Abend, möchtet aber dennoch über die Ereignisse im Waldstadion auf dem Laufenden bleiben? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg verpasst Ihr nichts.

Schon 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir mit der Berichterstattung und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung. Mit dem Anstoß liefern wir Euch neben ausführlichen Beschreibungen aller entscheidenden Szenen auch schnelle Aktualisierungen und interessante Statistiken, sodass der LIVE-TICKER zudem eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg: Die Aufstellungen am 21. Spieltag

