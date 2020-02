Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Freitag

Bundesliga am Freitag: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Augsburg und Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Mittelfeldduell in der : Am Freitagabend läuten und der den 21. Spieltag der höchsten deutschen Spielklasse ein. Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena angepfiffen.

Die Frankfurter Eintracht hat nach aktuellem Stand der Dinge 25 Punkte auf der Habenseite (Platz elf). Nach der starken Vorsaison und den vielen namhaften Abgängen muss man sich damit begnügen, dass man aktuell nur eine Mittelfeld-Mannschaft ist. Dennoch sorgte das Team von Adi Hütter zuletzt für Aufsehen, da man Herbstmeister zweimal binnen kurzer Zeit in die Schranken wies - 2:0 in der Liga und 3:1 im DFB-Pokal.

Der FC Augsburg steht mit einem Zähler mehr auf Platz zehn und konnte nach zunächst zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende durchatmen. Das 2:1 gegen Werder Bremen soll nun den Beginn einer Kehrtwende einläuten. Großer Vorteil für die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt: Unter der Woche konnte man durchschnaufen, während die SGE im Pokal ranmusste.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Bundesliga-Übertragung am Freitag. Außerdem werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich und das Hinspiel.

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM: Der Bundesliga-Freitag auf einen Blick

Duell Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg Wettbewerb 21. Spieltag der Bundesliga Datum Freitag, 7. Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer 51.500 Plätze

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga am Freitagabend live sehen? Das ist die Frage, die sich zahlreiche Fans in stellen. Wer zeigt / überträgt das Duell der beiden "Mentalitätsmannschaften" Eintracht Frankfurt und FC Augsburg live? Wir sagen es Euch.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM

Seit der laufenden Saison zeigt der Ismaninger Streamingdienst DAZN die Begegnungen der Bundesliga live im Stream. Der Kanal hält die Rechte an allen Freitagsspielen, den Begegnungen am Sonntag um 13.30 Uhr sowie den Montagsduellen und überträgt diese dann exklusiv auf seiner Plattform.

Dementsprechend zeigt / überträgt DAZN Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg am Freitag im LIVE-STREAM - und das mit einem echten Sonderangebot. Denn der Streamingdienst DAZN bietet jedem noch nicht beim Sender registrierten Interessenten einen Gratismonat, wenn man sich neu anmeldet.

Werdet also Kunde bei DAZN, um die vollen 90 Minuten zwischen Frankfurt und dem FC Augsburg zu sehen. Zudem könnt Ihr einen Monat lang das gesamte Spektrum an LIVE-STREAMs ausnutzen und so Spitzensport live anschauen.

DAZN zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg kostenlos live im Stream

Ihr habt das Wort schon gelesen, der Gratismonat ist das Angebot, das DAZN Neukunden zum Start in ein Abonnement bietet. Ihr wollt Euch den Service erst mal einen Monat lang anschauen und dann entscheiden, wie Ihr weitermacht? Kein Problem, hier einfach anmelden und mit Frankfurt vs. Augsburg live im Stream in die DAZN-Welt eintauchen.

Wer sich nach dem Probemonat für die Verlängerung entscheidet, zahlt 11,99 Euro monatlich. Das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro. Kleine Zusatzinfo: Nach dem Probemonat könnt Ihr kostenlos kündigen, wann immer Ihr wollt.

Der Login bei DAZN ist ganz einfach und verständlich, hier wird er Euch detailliert beschrieben. Ihr wollt wissen, was bei DAZN sonst so geboten ist? Dann schaut Euch hier das stets aktuelle Programm an.

Zeigt / Überträgt das ZDF Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM?

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg wird am Freitag live im Stream übertragen - bei DAZN. Doch wie sieht es mit einer Übertragung im Free-TV aus, hin und wieder hat das ZDF ja auch Bilder von der Bundesliga live im Stream parat?

Für diesen Freitag gilt das nicht: Im Internet hat nur der Ismaninger Sender DAZN die Übertragungsrechte für den Bundesliga-Auftakt in den 21. Spieltag live im Stream parat.

Auf www.zdf.de habt ihr deswegen keine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen Frankfurt und Augsburg zu sehen. Doch stattdessen wird Euch im nächsten Abschnitt dargelegt, wie Ihr Fußball am Freitag live im Fernsehen sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV?

Die Zeit verfliegt rasend schnell, der 21. Bundesliga-Spieltag steht an und die deutsche Eliteliga geht bereits langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Bei Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg geht es für beide Teams darum, den Abstand auf die hinteren Ränge auszubauen.

DAZN zeigt / überträgt das Duell am Freitag live im Stream, soviel steht fest. Doch wie sieht es aus: Kommt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im Free-TV oder müsst Ihr Euch beim LIVE-STREAM von DAZN bedienen?

Zeigt / überträgt Sky Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV?

Sky ist doch der Sender, der die Bundesliga immer live gezeigt / übertragen hat, fällt Euch gerade ein? Ja, das stimmt - Sky hat eine Vielzahl der Bundesligaspiele live im TV im Angebot. Der gesamte Samstag liegt in den Händen des Unterföhringer TV-Senders.

Doch was den Freitagabend angeht, hat sich seit dieser Saison etwas geändert. DAZN kooperiert mit Eurosport und hat dadurch die Rechte am Freitag der Bundesliga gewonnen. Deswegen kommt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg nicht live im TV bei Sky.

Überträgt das Free-TV Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV?

Hat stattdessen das Free-TV die Übertragungsrechte für das Spiel zwischen der SGE und dem FCA? Ebenfalls negativ: Sowohl das Erste, das ZDF oder die beiden Sportsender Sport1 und Eurosport sind nicht im Bilde, wenn die beiden Bundesligisten am Freitag um 20.30 Uhr in der Commerzbank-Arena auflaufen.

In aller Regel zeigt / überträgt das Free-TV die Bundesliga nicht mehr live im frei empfangbaren Fernsehen, nur Ausnahmen sind hin und wieder drin. Beispielsweise laufen die Auftaktspiele zur neuen Saison bzw. der Rückrunde live im Free-TV.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV - via DAZN-App

Ihr seht: Frankfurt gegen Augsburg im Fernsehen zu sehen, ist eigentlich ganz simpel: Die einzig verbleibende Option, um SGE vs. FCA live im TV zu sehen, ist der Service von DAZN.

Der Ismaninger Sender hat eine App für Euren Smart-TV entwickelt, welche Ihr herunterladen bzw. installieren müsst. Wenn Ihr Euch dann registriert bzw. anmeldet, dann seht Ihr über die App die vollen 90 Minuten zwischen Augsburg und Frankfurt im Fernsehen.

Smart-TV mit einer Internetverbindung ausstatten DAZN-App im Store suchen DAZN-App herunterladen Login bzw. Registrierung bei DAZN abschließen LIVE-STREAM zu Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg in voller Länge genießen

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg im TV und LIVE-STERAM: Die Übertragungen auf einen Blick

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg am Freitag ... ... im TV ... mit der DAZN-App auf dem Smart-TV ... via LIVE-STREAM ... bei DAZN ... in den Highlights ... bei DAZN ... im Re-Live ... bei DAZN

