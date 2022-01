Nachdem die Bayern gestern Abend gegen Gladbach ran mussten, startet am heutigen Samstag um 18:30 Uhr auch für den Tabellenzweiten Borussia Dortmund die Rückrunde. Der Gegner heißt Eintracht Frankfurt, der BVB ist im Deutsche Bank Park zu Gast.

Will man im Kampf um die Meisterschaft noch zumindest ein kleines Wörtchen mitreden, sind drei Punkte für die Schwarzgelben heute Pflicht. Die durch Corona geschwächten Bayern, zum Ende der Hinrunde auf neun Punkte Vorsprung enteilt, haben gegen Gladbach Federn gelassen. Mit einem Sieg des BVB schmölze der Abstand auf aufholbare sechs Punkte.

Hierbei dürfte der Borussia die Erinnerung an das Hinrunden-Aufeinandertreffen mit Frankfurt Motivation verleihen. Mit 5:2 schoss die Elf von Marco Rose das Team von Oliver Glasner am ersten Spieltag aus dem Signal Iduna Park, es war eine der überzeugendsten Saisonleistungen des amtierenden Pokalsiegers. Aber: Die Eintracht hat sich seitdem stabilisiert und steht nach mäßigen Saisonstart auf Platz sieben der Tabelle.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund - das verspricht einen furiosen Jahresauftakt in der Bundesliga! Ihr wollt nichts verpassen? GOAL ist mit einem LIVE-TICKER direkt dabei!

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) Anpfiff: 18:30 Uhr Tore: - Aufstellung Frankfurt: Trapp – Tuta, Hinteregger, N'Dicka – Chandler, Rode, Hrustic, Kostic – Lindström, Borre, Kamada Aufstellung BVB: Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Reus - Haaland, Malen Gelbe Karten: -

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 18. Spieltages zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen, hat Marco Rose eigentlich keine. Nach einem Jahresabschluss voller Enttäuschungen liegt der Fokus des Trainers von Borussia Dortmund auf dem kniffligen Neustart am Samstag bei Eintracht Frankfurt. Doch zwangsläufig denkt Rose dabei an den furiosen Saisonauftakt gegen die Hessen (5:2). Zu diesem mitreißenden BVB-Spielstil will er schnell zurückkehren.

"Dortmund soll für Fußball stehen, der etwas ausstrahlt", verkündete Rose angriffslustig. Doch der Weg dorthin ist steinig. Nach nur vier Punkten aus vier Spielen im Dezember ist der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Bayern München vor Beginn der Rückrunde auf neun Punkte angewachsen. Auch mit der "spielerischen Darbietung" sei er "zuletzt unzufrieden" gewesen, meinte Rose. Jetzt gehe es darum, eine "gute Balance zu finden" und "Ergebnisse zu holen".

Dafür forderte der 45-Jährige von seiner Mannschaft eine bessere Defensivleistung. "Wir müssen unser eigenes Tor konsequenter verteidigen. Wir wollen weniger Gegentore bekommen. Das ist der wichtigste Punkt", sagte Rose nach 26 Gegentreffern in den 17 Hinrundenspielen und nahm Abwehrchef Mats Hummels besonders in die Pflicht: "Ich erwarte, dass er Verantwortung übernimmt."

In Frankfurt werden die Dortmunder Abwehrkräfte gleich auf eine harte Probe gestellt. "Frankfurt ist sehr stabil und hat sich über Monate Automatismen erarbeitet", lobte Rose und fügte an: "Da kommt viel Wucht und Energie, aber auch viel fußballerische Qualität. Da müssen wir bereit sein."

Bereit war der BVB zunächst oft in dieser Saison. Doch im Laufe der Hinrunde wurden die Leistungen immer schwankender, auch aufgrund einer langen Ausfallliste. Die ewige Mentalitätsdebatte kann Rose nicht mehr hören: "Wir haben kein Problem mit der Einstellung. Es geht aber um Haltung. Das ist etwas anderes."

Nach der kurzen Winterpause hätten sich seine Spieler "gut erholt" präsentiert. Die freien Tage seien "gut für den Kopf" gewesen. Das trifft auch auf Erling Haaland zu. "Er kam gut gelaunt zurück und ist hochmotiviert", berichtete Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Die Diskussion um einen möglichen Wechsel des norwegischen Sturmjuwels soll den DFB-Pokalsieger nicht mehr lange begleiten. "Wir werden mit Erling und seinem Team die Situation intensiv besprechen", sagte Kehl: "Es wäre gut, wenn sich eine Entscheidung nicht ewig hinauszieht."

Kehl hofft dabei weiter auf einen Verbleib des Torjägers: "Er hat die Möglichkeit auszusteigen. Es gibt sicherlich noch ein paar Gründe, warum Erling Haaland bei Borussia Dortmund sehr gut aufgehoben ist und warum wir als Klub für ihn weiterhin eine sehr gute Option sein können." Haaland besitzt noch einen Vertrag bis 2024. Im Sommer kann er aber für eine Ausstiegsklausel von kolportierten 75 Millionen Euro wechseln.

Angesichts des Rückstands auf die Spitze geht es für den BVB in erster Linie darum, "die Champions League auch zu sichern", betonte Kehl. Man habe aber "den Kampf in der Liga und allen anderen Wettbewerben noch nicht aufgegeben". Dieser beginnt in Frankfurt. Dabei fehlen Manuel Akanji (nach Knie-OP), die positiv auf das Coronavirus getesteten Dan-Axel Zagadou und Marius Wolf sowie Giovanni Reyna nach langer Verletzungspause.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Die Fakten zum Spiel

Eintracht Frankfurt ist seit sechs Bundesliga-Spielen zum Rückrunden-Auftakt ungeschlagen (5S 1U) – kein Team derzeit länger (Bayern auch 6). Unter den aktuellen Bundesligisten hat nur der FC Bayern (6) eine längere aktive Siegesserie am 18. Spieltag als die SGE (3, wie Bochum)

Eintracht Frankfurt ist seit sieben Bundesliga-Heimspielen gegen Borussia Dortmund ungeschlagen (3S 4U) – länger als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten. Zuletzt gab es vier Remis in Serie, nur gegen den FC Bayern spielte die SGE im Oberhaus zu Hause häufiger in Serie remis (6 zwischen 1983 und 1989).

Borussia Dortmund gewann gegen keinen Klub in der Bundesliga häufiger als gegen Eintracht Frankfurt (46, wie gegen Werder Bremen) und erzielte gegen kein Team so viele Tore (185). Allerdings wartet der BVB seit sieben BL-Gastspielen auf einen Sieg bei der SGE (3N 4U), so lange wie sonst nur beim FC Bayern (auch 7).

Eintracht Frankfurt gewann sechs der letzten sieben Bundesligaspiele (1N), zuletzt drei in Serie. Vier aufeinanderfolgende Bundesligaspiele gewann die SGE zuletzt im Januar/Februar 2021 (damals 5). In der Bundesliga ist derzeit nur der FC Bayern (5) länger siegreich als die Eintracht (3).

Zu Hause gewann Eintracht Frankfurt die letzten drei Bundesligaspiele allesamt, nachdem zuvor keines der ersten fünf BL-Heimspiele unter Oliver Glasner gewonnen wurde (4U 1N). Insgesamt verlor die Eintracht nur eines der letzten 27 Heimspiele im Oberhaus (1-2 am 8. Spieltag gegen Hertha BSC).

Borussia Dortmund gewann nur eines der letzten vier Bundesligaspiele (1U 2N) und blieb dabei ebenso oft ohne Sieg wie in allen 13 Saisonspielen zusammen (10S 3N). Mit 34 Punkten spielten die Dortmunder trotzdem ihre beste Hinrunde seit dem Herbstmeistertitel 2018/19 (damals 42).

Borussia Dortmund verlor im Kalenderjahr 2021 acht Auswärtsspiele in der Bundesliga, so viele wie zuvor zuletzt 2014 (auch 8) und ist erstmals unter Marco Rose seit zwei BL-Partien auswärts sieglos (1U 1N). Vier der fünf Dortmunder Saisonniederlagen wurden in der Ferne kassiert. 10 Punkte nach acht Auswärtsspielen ist die schwächste Zwischenbilanz des BVB seit 2016/17 (damals 9).

Dortmunds Julian Brandt erzielte drei Tore in seinen letzten vier Bundesligaspielen, ebenso viele wie jeweils in seinen ersten beiden kompletten BL-Saisons für Dortmund. Insgesamt steht Brandt bei fünf Saisontoren, so oft traf er nie zuvor in einer Bundesliga-Hinrunde.

Frankfurts Jesper Lindström traf in jedem seiner letzten drei Bundesligaspiele und war sogar in jedem seiner letzten vier Einsätze im Oberhaus an mindestens einem Tor direkt beteiligt (3 Tore, 2 Assists) – zuvor war der Däne in elf Bundesligaspielen für die Eintracht nur an einem Tor direkt beteiligt gewesen (1 Tor).

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner verlor all seine fünf Bundesligaspiele gegen Borussia Dortmund (4 mit Wolfsburg, 1 mit Frankfurt). Gegen kein Team musste Glasner im Oberhaus so viele Gegentore hinnehmen wie gegen den BVB (14), nur gegen den VfL Bochum ist er ebenfalls noch punktlos (1 Spiel).

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Alles zur Übertragung

Ihr wollt das Spiel zwischen der SGE und dem BVB live verfolgen? Alle Infos zur Übertragung findet ihr in einem separaten Artikel, das Wesentliche schonmal hier:

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Ticket / Sky Go LIVE-TICKER GOAL

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund (BVB) heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

-