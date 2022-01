Sky oder DAZN? Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live?

Das erste Samstags-Topspiel im neuen Jahr steht an: Eintracht Frankfurt empfängt heute den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff ist um 18.30 Uhr in der Deutsche Bank Arena.

Es ist wahrhaftig ein Spitzenspiel - nicht nur aufgrund der Anstoßzeit: Die formstarken Frankfurter konnten sechs ihrer letzten sieben Bundesligaspiele gewinnen, auf der anderen Seite steht der BVB auf Rang zwei der aktuellen Bundesligatabelle - da ist toller Fußball vorprogrammiert!

Obwohl es bereits die Rückrunde ist, kann es noch gut sein, dass die beiden Mannschaften nicht zum letzten Mal in dieser Saison das Vergnügen miteinander haben: Beide gehen in der K.o.-Runde der Europa League an den Start, ein Aufeinandertreffen in den späteren Runden könnte also zustandekommen.

Erling Haaland und Co. sind zu Gast am Main - die Schwarz-Gelben müssen dabei bis zur letzten Minute wachsam bleiben: Die Eintracht ist besonders in den letzten Minuten einer Partie torgefährlich. GOAL beschäftigt sich in diesem Artikel mit der Frage, ob das Topspiel der Bundesliga auf DAZN oder bei Sky zu sehen ist.

SG Eintracht Frankfurt gegen den BVB (Borussia Dortmund): Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) (live auf Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag Datum Samstag | 8. Januar 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Deutsche Bank Arena | Frankfurt | Deutschland Bilanz (104 Spiele) 31 Siege Eintracht Frankfurt

20 Unentschieden

46 Siege BVB

Sky oder DAZN - wer überträgt heute Eintracht Frankfurt gegen BVB (Borussia Dortmund)?

Das Jahr 2022 ist endlich angebrochen - für viele Menschen konnte das vergangene Jahr nicht schnell genug beendet werden. Nun haben wir es endlich geschafft, und auch die Bundesliga ist aus der Winterpause zurück, optimal!

Am ersten Spieltag der Rückrunde gibt es gleich ein hochklassiges Spiel am Samstagabend, sehr zur Freude der Fans. Aber wie wird SGE vs. BVB heute überhaupt übertragen?

DAZN oder Sky? Wer überträgt heute Eintracht Frankfurt - BVB (Borussia Dortmund)

Der Titel des Artikels nimmt da schon einiges vorweg - schließlich werden wohl Sky oder DAZN die Bundesliga heute übertragen. Der Grund dafür: Diese beiden Fernsehsender haben bisher auch jedes andere Spiel dieser Saison übertragen!

Komplette exklusiv sind die Spiele aber nicht auf Sky oder DAZN zu sehen: Sat.1 durfte in dieser Saison nämlich insgesamt drei Spiele übertragen! Gestern war aber die letzte der drei Begegnungen - nun darf der kostenlose Fernsehsender also für diese Saison seine Sachen zusammenpacken und den Bezahlanbietern die Bühne überlassen.

103 von 306 Bundesligaspielen exklusiv auf DAZN - so wird heute SGE gegen BVB übertragen

Damit kommen wir also zurück zu DAZN und Sky, beide Anbieter sind in dieser Spielzeit an jedem Wochenende, an dem BuLi-Spiele stattfinden, live dabei. 306 Bundesligaspiele gibt es pro Saison - neun Spiele an 34 Spieltagen.

106 dieser Spiele zeigt DAZN LIVE, 103 davon sogar exklusiv. Die drei Ausnahmen sind die bereits besagten Sat.1-Spiele, aber das haben wir ja jetzt hinter uns. Kommen wir nun aber zu heute: Wird auch das Topspiel an diesem Samstag aber durch den beliebten Streamingdienst übertragen? Oder zeigt Sky heute Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund): Sky überträgt Bundesliga heute exklusiv!

Die Einteilung der Spiele auf die Sender ist denkbar einfach - es geht nämlich nach Wochentagen! Alle Bundesligaspiele, die am Freitag und Sonntag stattfinden, sind auf DAZN zu sehen - zwischen drei und vier pro Wochenende. Alle anderen Partien, also alle die, welche an einem Samstag stattfinden, werden dafür durch Sky ausgestrahlt.

Jede/r Leser:in, die/der die Wochentage mitzählen kann, weiß bereits, woran man heute ist: Es läuft auf Sky hinaus! Sky zeigt das Topspiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Eintracht Frankfurt! Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zeigt die Begegnung heute LIVE.

Mit Wolff Fuss: So zeigt Sky heute Eintracht Frankfurt - BVB (Borussia Dortmund)

Begegnung : Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund)

: Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) Sender : Sky Sport Bundesliga UHD / Sky Sport Bundesliga 2 (HD) | Einzelspiel

: Sky Sport Bundesliga UHD / Sky Sport Bundesliga 2 (HD) | Einzelspiel Kommentator : Wolff-Christoph Fuss

: Wolff-Christoph Fuss Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - BVB (Borussia Dortmund) LIVE sehen: So überträgt Sky die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Sky zeigt heute das Spitzenspiel im TV - das haben wir in den vorangegangenen Abschnitten schon erklärt. Nun stellt sich aber die Frage, wie die Übertragung auf Sky überhaupt funktioniert - wir erklären das in den nächsten Sätzen.

Eintracht Frankfurt empfängt den BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga bei Sky im TV sehen

Wir legen mit der TV-Übertragung los - und zwar direkt mit einem Nachteil: Sky ist ein Pay-TV-Sender, man muss also bezahlen, um das Programm sehen zu können. Sky kann dabei mehr als nur die Bundesliga und 2. Bundesliga, auch Tennis, Formel 1 oder jede Menge Blockbuster-Filme und spannende Serien sind hier exklusiv zu sehen.

Das Programm ist dabei so umfassend und unterschiedlich, dass es mehr als nur ein Abonnement gibt: Es gibt mehrere unterschiedliche Pakete, jedes lässt sich auch einzeln buchen. Um die Partie zwischen der SGE und dem BVB zu sehen, müsst ihr das "Bundesliga-Paket" buchen.

Sky Go überträgt Bundesliga heute ohne Zusatzkosten: Das BVB-Spiel im LIVE-STREAM

Widmen wir uns nun dem Streaming, Jahr für Jahr verdrängt der Streamingmarkt schließlich immer mehr das alteingesessene Fernsehbusiness. Sky kann da mit gleich zwei Streamingplattformen mithalten, eine davon ist Sky Go.

Sky Go überträgt alle Programmpunkte im Internet, die man mit einem gültigen Abo auch im Sky-Fernsehen sehen könnte. Ihr seid beispielsweise in der Bahn unterwegs, habt eine Internetflat auf dem Handy und ein Sky-Paket gebucht? Einfach auf Sky Go anmelden und das Spitzenspiel via LIVE-STREAM sehen!

Eintracht Frankfurt zuhause gegen den BVB (Borussia Dortmund): Das Sky Ticket!

Es gibt noch weitere Alternative zum TV und das LIVE-STREAM - gerade für Zuschauer:innen die noch kein Sky-Abonnement haben: das Sky Ticket! Die Flexibilität ist deutlich höher, zusätzlich könnt ihr eine Menge Geld sparen, gerade im Vergleich zu den anderen Paketen von Sky.

Auch zeitlich seid ihr beim Ticket noch wesentlich flexibler: Die Mindestdauer für ein Abonnement ist nicht bei mindestens einem Jahr wie bei anderen Paketen von Sky. Stattdessen könnt ihr euer Abonnement monatlich kündigen!

Bundesliga am Samstag LIVE: Das sind die Aufstellungen von Eintracht Frankfurt und BVB (Borussia Dortmund)

Ihr wollt so früh wie möglich wissen, mit welchem Startaufstellungen die SGE und der BVB in das Spiel gehen? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden diese hier eingetragen, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

