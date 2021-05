Eintracht Frankfurt: Schnappt sich die SGE Top-Talent Fabio Blanco Gomez?

Eintracht Frankfurt hat offenbar die Fühler nach Top-Talent Fabio Blanco Gomez ausgestreckt und darf sich gute Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Zahlreiche Spitzenklubs sind an dem Youngster des FC Valencia interessiert.

Gomez' Vertrag bei dem spanischen Erstligisten läuft am Ende dieser Saison aus, der 17-Jährige möchte kein neues Arbeitspapier bei Valencia unterschreiben. Auch deshalb jagt den Rechtsaußen halb Europa.

Nach Informationen von Sport1 sind die Frankfurter mitten im Rennen um Gomez. Die SGE bemüht sich demnach "intensiv" um einen Transfer des Teenagers, die Chancen sollen gut stehen: Insbesondere Frankfurts Direktor Profifußball Ben Manga soll sich für eine Verpflichtung einsetzen. Zwischenzeitlich folgte Gomez der Eintracht sogar bereits bei Instagram.

Die Konkurrenz für die Eintracht ist allerdings gewaltig. Der FC Barcelona und Real Madrid sollen sich um Gomez bemühen, auch Olympique Marseille - der Klub soll bereits Blancos Eltern besucht haben - und mehrere Spitzenklubs aus Italien haben offenbar Angebote abgegeben.

Aus Deutschland sollen auch der FC Bayern und der BVB Gomez im Auge gehabt haben, wie die Mundo Deportivo bereits im März berichtete.

FC Barcelona, Real Madrid, AC Mailand, Borussia Dortmund and many other clubs are interested in the 17-year-old Fabio Blanco from Valencia, who's running out of contract at the end of the season.



Both spanish giants are the favorites.#BVB



(🌒) | @mundodeportivo pic.twitter.com/doUH5wiFz2