Real Betis vs. Eintracht Frankfurt live: Die Europa League heute im LIVE-TICKER

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League empfängt Real Betis Sevilla heute Eintracht Frankfurt. Los geht es um 18.45 Uhr, die Partie gibt es hier im LIVE-TICKER.

Erleben die Eintracht-Fans eine weitere magische Europapokal-Nacht? Alle Infos, wie das Spiel heute im TV oder via LIVE-STREAM übertragen wird, haben wir für Euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt Anpfiff: 18.45 Uhr Tore - Aufstellung Betis - Aufstellung Frankfurt - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Real Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt.

Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Betis:

Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

In diesem Spiel stehen sich Real Betis und Eintracht Frankfurt zum ersten Mal im Europapokal gegenüber. Real Betis hat seit 1995/96 keinen deutschen Gegner mehr geschlagen, als die Andalusier in der Runde der letzten 32 des UEFA-Pokals den FC Kaiserslautern zwei Mal schlugen. Gegen Bayer Leverkusen blieb Betis in dieser Saison in der Gruppenphase in beiden Spielen sieglos (1U 1N).

Eintracht Frankfurt blieb in den letzten drei Europapokal-Auswärtsspielen gegen spanische Gegner ungeschlagen (2S 1U), zuletzt gab es in der Gruppenphase des UEFA-Pokals 2006/07 ein Unentschieden bei Celta Vigo.

Real Betis hat keines seiner letzten fünf K.o.-Heimspiele im UEFA-Cup bzw. der Europa League gewonnen (2U 3N), davor hatte es zwischen 1984 und 2006 noch 11 Heimsiege in Folge gegeben.

In der Geschichte des UEFA-Cups bzw. der Europa League hat Eintracht Frankfurt in fünf von sieben Fällen das Achtelfinale überstanden. In der Saison 2019/20 schieden die Adler jedoch in ihrem letzten Achtelfinale nach Hin- und Rückspiel mit insgesamt 0-4 Toren gegen Basel aus.

Neun verschiedene Spieler haben in dieser Saison für Real Betis in der Europa League getroffen, das ist Bestwert im laufenden Wettbewerb zusammen mit Celtic.

Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute ... Sender im TV - im LIVE-STREAM RTL+ im LIVE-TICKER GOAL

In der Europa League wird heute das Hinspiel im Achtelfinale ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Real Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Als der Eintracht-Flieger am Dienstag abhob, hatten die Frankfurter Profis bereits den Traum vom nächsten Flug nach Andalusien mit an Bord. "Natürlich wünschen wir uns alle, bald noch einmal dorthin zu reisen", sagte Stürmer Rafael Borre vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League heute bei Betis Sevilla schon mit Blick auf das Finale.

Allerdings ist es bis zum Endspiel am 18. Mai im Stadion des FC Sevilla noch ein weiter Weg für den Fußball-Bundesligisten. Schon die Hürde beim Tabellenfünften aus Spanien erscheint für die zuletzt vor allem durch fehlende Konstanz aufgefallene Eintracht ziemlich hoch - der zurückliegende Sieg in der Liga bei den tief in der Krise steckenden Berlinern von Hertha BSC (4:1) ist jedenfalls kein Maßstab.

Das weiß auch Trainer Oliver Glasner. "Wir müssen eine große Schippe drauflegen, um uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen", sagte der Österreicher, der sich dennoch zuversichtlich zeigt: "Das wird eine harte Nuss in Sevilla. Aber wir wollen uns mit den besten in der Europa League messen - dazu gehören Betis und wir. Frankfurt liebt Europa und den Europapokal."

Wie die Andalusier zu knacken sind, hat Bayer Leverkusen in der Gruppenphase gezeigt. In Sevilla holte Bayer ein 1:1, zu Hause gewannen die Rheinländer 4:0.

Dadurch verwies Leverkusen die Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini auf den zweiten Platz, in der Zwischenrunde setzte sich Sevilla gegen Zenit St. Petersburg durch. "Betis hat fußballerisch eine sehr starke Mannschaft. Aber bei allem Respekt haben wir ein klares Ziel: Wir wollen in die nächste Runde kommen", sagte Glasner.

Wenn es nach der Statistik geht, spricht alles für ein Unentschieden. Betis hat bisher noch nie zu Hause gegen eine deutsche Mannschaft verloren, Frankfurt ist bislang in Spanien ungeschlagen.

Mit einem Remis könnte Sebastian Rode vor dem Rückspiel am Donnerstag kommender Woche gut leben. "Wir wollen vor allem ein gutes Ergebnis mit nach Frankfurt bringen", sagte der Kapitän: "Aber dafür müssen wir alles abrufen."

An der Unterstützung beim spanischen Pokalfinalisten soll es jedenfalls nicht liegen. Rund 3000 Fans wollen mit nach Sevilla reisen. Sogar die "Ultras" unterbrechen ihren "Corona-Boykott", weil es in Spanien kaum noch Beschränkungen wegen der Pandemie gibt.

Quelle: SID

Real Betis Sevilla vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Europa-League-Duell heute im Überblick