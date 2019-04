Eintracht Frankfurt bei Benfica: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER – alles zur Übertragung der Europa League

Eintracht Frankfurt will im Viertelfinale der Euro League bei Benfica ein gutes Ergebnis erzielen. So läuft das Spiel im TV und im LIVE-STREAM.

Die deutsche Fahne in der wird am Donnerstag erneut von hochgehalten. Der Bundesligist tritt zum Hinspiel des Viertelfinales beim portugiesischen Top-Klub an. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio da Luz .

Benfica Lissabon musste in der Gruppenphase der gegen Bayern München ran, verlor jedoch beide Spiele (0:2 , 1:5). Nun hat der portugiesische Tabellenführer erneut einen deutschen Klub als Gegner, allerdings eine Liga tiefer. Als Drittplatzierter in der CL-Gruppe rückten die Adlerträger in die Europa League. Dort setzte man sich in den letzten beiden Runden gegen und durch.

, , , und : Diese fünf Teams hat Eintracht Frankfurt in der laufenden Euro-League-Saison bereits aus dem Weg geräumt, nun soll der erste portugiesische Vertreter den Hessen zum Opfer fallen. Nach einem schwachen Saisonstart mit dem frühen Aus im zeigt die Elf von Adi Hütter am laufenden Band gute Leistungen. Der Lohn: Tabellenplatz vier in der und Viertelfinale der Europa League. Dies soll jedoch noch nicht das Ende sein.

Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon: Bei Goal erfahrt Ihr Details dazu, wie das Viertelfinale der Europa League heute live im TV und im LIVE-STREAM bei DAZN läuft. Eine Übersicht aller Spiele, die sonst noch übertragen werden, gibt es in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

Eintracht Frankfurt bei Benfica: Das Viertelfinale der Europa League

Eintracht Frankfurt bei Benfica heute live im TV sehen: So geht's

Gute Nachrichten für alle Fans der Frankfurter Eintracht: Das Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Europa League von Eintracht Frankfurt bei Benfica wird heute Abend live im deutschen Fernsehen gezeigt.

Das liegt daran, dass sich ein Sender das Recht gesichert hat, eine Begegnung live und in voller Länge im TV zu übertragen.

RTL ist am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr live auf Sendung , wenn die Hessen im europäischen Wettbewerb einen Schritt in Richtung nächste Runde machen wollen. Von 20.15 Uhr bis 21 Uhr werdet Ihr hinreichend informiert, was die Ausgangssituation, die personelle Lage und die Favoritenrolle angeht. Um Punkt 21 Uhr ertönt dann der Anpfiff und RTL zeigt die vollen 90 Minuten live und exklusiv im deutschen Fernsehen.

Wer die Begegnung allerdings nicht im TV anschauen, sondern lieber einen LIVE-STREAM bedienen möchte, der kann das natürlich tun. Wie das geht, erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen.

Eintracht Frankfurt bei Benfica: Europa League heute im LIVE-STREAM sehen

Eintracht Frankfurt bei Benfica gibt es alternativ zur TV-Übertragung auch live im Stream zu sehen. Dafür solltet Ihr am besten den LIVE-STREAM von DAZN verwenden, denn dieser zeigt das Spiel in bester Qualität.

Der Streaminganbieter, der seit dieser Saison auch die UEFA Champions League überträgt, zeigt alle Partien der Europa League. Darunter fällt also auch das Spiel des Bundesligisten in Portugal.

Eintracht Frankfurt bei Benfica heute im LIVE-STREAM von DAZN

Um Eintracht Frankfurt bei Benfica zu begleiten, müsst Ihr nichts weiter tun, als die Plattform zu öffnen und den zugehörigen Stream auszuwählen, in dem die Partie in voller Länge übertragen wird.

Der Stream startet um 20.45 Uhr , wenn sich Moderator Alex Schlüter und Kommentator Jan Platte live zu Wort melden. Zudem fungieren an diesem Abend Ralph Gunesch und Jonas Hummels als Experten. Um 21 Uhr startet dann das Hinspiel zwischen Benfica und der SGE.

Bei DAZN gibt es in der Europa League auch eine Alternative zu den Einzelspielen in voller Länge: die Goal-Zone. In dieser Konferenz gibt es alle Tore und Höhepunkte aus allen Partien. Man verpasst also keinen Treffer aus den parallel laufenden Spielen. Welche Begegnungen noch so laufen, erfahrt Ihr in diesem Übersichtsartikel.

Eintracht Frankfurt bei Benfica live bei DAZN sehen - was muss ich tun?

Die einzige echte Voraussetzung, die Ihr erfüllen müsst, um die Begegnung Eintracht Frankfurt bei Benfica im LIVE-STREAM sehen zu können, ist eine Mitgliedschaft beim Ismaninger Sender abzuschließen.

Diese kann man zunächst im Rahmen eines Gratismonats kostenlos testen , ehe das Abo anschließend 9,99 Euro monatlich kostet. Bezahlen geht bei DAZN einfach und unkompliziert, u.a. mit PayPal. Hier gibt es eine komplette Auflistung der möglichen Zahlungsmethoden .

Vorteil der ganzen Geschichte bei DAZN: Ihr habt keine langen Vertragsbindungszeiten oder Fristen, an die Ihr Euch halten müsst. Ihr könnt also kündigen, wann immer Ihr wollt.

Eintracht Frankfurt bei Benfica heute im LIVE-STREAM bei TV Now

Die Begegnung von Eintracht Frankfurt bei Benfica wird zudem live im TV bei RTL ausgestrahlt. Daher bietet auch der Kölner Privatsender einen LIVE-STREAM im Internet an. Dieser ist dann am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr bei TV Now zu sehen. Hier kostet die Mitgliedschaft 4,99 Euro pro Monat, wobei die ersten sieben Tage gratis zur Verfügung gestellt werden.

Frankfurt bei Benfica live im Stream bei RTL Now ist deckungsgleich mit der TV-Übertragung des Senders.

Die Mannschaftsaufstellungen von Eintracht Frankfurt und dem Gastgeber Benfica gelangen gegen 20 Uhr an die Öffentlichkeit. Hier erfahrt Ihr, welchen Spielern die jeweiligen Trainer ihr Vertrauen schenken.

Eintracht Frankfurt bei Benfica: Die Highlights der Europa League auf DAZN schauen

Die besten Szenen von Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon gibt es nach dem Spiel ebenfalls auf DAZN zu sehen.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars von Eintracht Frankfurt bei Benfica live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat , mit dem Ihr das Spiel, die Highlights oder auch das Re-Live kostenfrei ansehen könnt.

Eintracht Frankfurt bei Benfica: Europa League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, das Spiel von Eintracht Frankfurt bei Benfica im LIVE-STREAM oder TV zu schauen? Dann solltet Ihr Euch schleunigst nach einer Alternative umsehen.

Wenn Ihr das hier gerade lest, dann habt Ihr die ideale Lösung gefunden: Der LIVE-TICKER von Goal zu Benfica vs. Eintracht Frankfurt startet am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr. Dabei erhaltet Ihr alle Infos zu den Aufstellungen, der Ausgangslage und der Favoritenstellung.

Sobald der Ball zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica rollt, gibt es im LIVE-TICKER von Goal alle Tore, Karten, Großchancen und brenzlige Situationen so gut wie in Echtzeit. UND: Das Ganze geht kostenlos.

Eintracht Frankfurt bei Inter Mailand im Achtelfinale: Die VIDEO-Highlights