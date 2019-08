Eintracht Frankfurt hadert mit Chancenverwertung und freut sich auf Bas Dost

Der knappe Sieg gegen die TSG Hoffenheim zeigte auf, dass in der Frankfurter Offensive noch die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Das soll Bas Dost ändern.

Adi Hütter lächelte den fahrlässigen Chancenwucher seiner Schützlinge einfach weg. Die ersten drei Punkte der -Saison waren ja dennoch in Frankfurt geblieben - und zudem besteht Aussicht auf rasche Besserung. "Eigentlich will ich warten, bis der Deckel drauf ist", sagte der Eintracht-Trainer über den bevorstehenden Transfer: "Aber wenn das mit Bas Dost klappt, dann bin ich natürlich sehr zufrieden."

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der niederländische Stürmer von Lissabon war nach dem 1:0 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim nicht nur das große Thema, weil die Partie bis auf das Turbo-Tor von Martin Hinteregger nach 36 Sekunden kaum Stoff für die großen Schlagzeilen lieferte. Sondern insbesondere deshalb, weil einer wie Dost exakt das fehlende Puzzleteil im Spiel der Hessen sein könnte.

Kevin Trapp über Bas Dost: "Wenn er kommen sollte, sind wir genauso stark wie in der vergangenen Saison"

"Er ist ein großer, bulliger Angreifer, der vorne für Entlastung sorgen kann", erklärte SGE-Schlussmann Kevin Trapp: "Wenn er wirklich zu uns kommen sollte, dann sind wir mindestens genauso stark wie in der vergangenen Saison."

In der hatten die Hessen mit Platz sieben und dem Einzug in das Halbfinale der zwar mehr als überzeugt, aufgrund ihrer gewaltigen Offensivkraft aber auch Chancen auf mehr besessen. Als jedoch zwischenzeitlich Stürmer Sebastien Haller wegen einer Verletzung fehlte, verloren die Frankfurter viel Angriffskraft - eine gesamte Spielzeit ohne diese Art Spieler wollen sie am Main keinesfalls riskieren.

: Bas Dost soll zum Wochenbeginn vorgestellt werden

Als "clevere Entscheidung vom Klub" bezeichnete daher Mittelfeldspieler Gelson Fernandes den nahenden Kauf von Dost, der für den in 85 Bundesliga-Spielen 36 Treffer erzielt hatte und laut Sportvorstand Fredi Bobic "zu Wochenbeginn" offiziell vorgestellt werden soll. Noch beeindruckender liest sich Dosts Statistik für : 84 Spiele, 76 Treffer, Torschützenkönig in der Saison 2016/17 mit 34 Toren.

"Er ist ein echter Torjäger, ein absoluter Box-Spieler, der die Flanken verwerten kann", schwärmte der gespannte Hütter, der sich durch die Verpflichtung des 30-Jährigen positive Nebeneffekte verspricht: "Ante ist es lieber, wenn ein weiterer Spieler vorne dabei ist. Ich glaube, mit einem wie Dost könnte das eine gute Kombination werden."

Schon in der zurückliegenden Spielzeit hatten Vize-Weltmeister Ante Rebic und noch mehr Luka Jovic von den Räumen profitiert, die Haller durch seine körperliche Präsenz provozierte. "Das könnte passen", sagte auch Fernandes über den möglichen Rebic-Dost-Angriff.

Kevin Trapp nach dem Sieg gegen Hoffenheim: "Wir müssen das Spiel früher entscheiden"

Ob mit Dost der Sieg gegen Hoffenheim höher ausgefallen wäre? Möglicherweise hätte er getroffen und so früher für Gewissheit gesorgt. "Die Chancenverwertung kann man kritisieren, wir müssen das Spiel früher entscheiden", sagte Trapp nach einem dennoch "perfekten Auftakt" in den Liga-Alltag, der schon am Donnerstag wieder unterbrochen wird.

In den Play-offs zur Europa League sind die Vielspieler im dann sechsten Pflichtspiel der Saison bei gefordert. "Da geht es ans Eingemachte, jetzt brauchen wir eine Top-Mannschaft", sagte Trapp. Die nötige Verstärkung ist schon im Anflug.