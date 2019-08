Bestätigt: Eintracht Frankfurt kurz vor Verpflichtung von Ex-Wolfsburg-Stürmer Bas Dost

Bas Dost kehrt voraussichtlich in die Bundesliga zurück: Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung des Angreifers von Sporting CP.

Bundesligist steht kurz vor der Verpflichtung von Angreifer Bas Dost vom portugiesischen Topklub CP aus Lissabon. Das bestätigten die Hessen am Samstagabend offiziell.

Demnach beschäftige man sich "intensiv" mit einem Transfer des früheren Wolfsburg-Torjägers, es seien nur noch Details zu klären. Dost werde am Sonntag nicht mehr zu Sportings Kader für das Ligaspiel gegen Braga gehören. Auch die Portugiesen bestätigten in einer Vereinsmitteilung eine "grundsätzliche Einigung" mit der Eintracht.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost kommt als Ersatz für Haller

Bei den Frankfurtern soll Dost wohl Sebastien Haller beerben. Der Franzose war bekanntlich vor einigen Wochen zu West Ham United in die Premier League gewechselt.

Dost, dessen Vertrag bei Sporting noch bis 2021 datiert ist, hatte bereits von 2012 bis 2016 in der gespielt. Für Wolfsburg gelangen dem heute 30-jährigen Niederländer 36 Tore in 85 Einsätzen in Deutschlands Oberhaus. Für Sporting erzielte Dost in den letzten drei Jahren satte 93 Treffer.