Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig: Spiel in der 3. Liga wegen Coronafällen bei Würzburg abgesagt

UPDATE, Montag, 8.11., 12:34 Uhr: Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig wegen Coronafällen abgesagt

Corona-Alarm bei Drittligist Würzburger Kickers: Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) musste deshalb die für Montagabend geplante Begegnung zwischen den Kickers und Eintracht Braunschweig kurzfristig absagen. Die Entscheidung folgte einem Antrag der Würzburger.

Bei den Unterfranken waren am Wochenende vier positive Befunde auf COVID-19 in der Mannschaft aufgetreten. Die betroffenen Spieler befinden sich in Quarantäne. Da auch weitere Profis bereits von Erkältungssymptomen betroffen und krankgeschrieben sind, stehen den Kickers aktuell weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Zwei Zweitliga-Absteiger im direkten Duell - diese Konstellation erwartet Fußballfreunde am Montagabend, den 8. November, wenn die Würzburger Kickers in der FLYERALARM Arena Eintracht Braunschweig begrüßen. Anpfiff der Drittliga-Begegnung ist um 19.00 Uhr.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor dem Aufeinandertreffen am 15. Spieltag der 3. Liga kaum sein. Der Gastgeber aus Würzburg steckt tief im Tabellenkeller fest, der 18. Platz dürfte kaum den Erwartungen der Unterfranken entsprechen. Immerhin holte die Mannschaft seit der Installierung von Danny Schwarz als neuem Cheftrainer sieben von neun möglichen Punkten, ein Aufwärtstrend ist klar erkennbar. Ob der auch am Montagabend fortgesetzt werden kann?

Mit Eintracht Braunschweig reist schließlich eines der Schwergewichte der 3. Liga in den Süden der Republik. Der Tabellendritte der laufenden Saison gehört zu den Teams, die besonders auf fremden Plätzen überzeugen - erst eine Niederlage aus sieben Auswärtsspielen ist eine starke Ausbeute. Jüngst setzte es allerdings eine knappe 1:2-Pleite gegen Wehen Wiesbaden, Wiedergutmachung steht also an.

Ob Braunschweig sich nach der Niederlage gegen Wiesbaden rehabilitieren kann oder die Würzburger Kickers weiterhin auf der Erfolgswelle reiten, entscheidet sich am Montagabend. Wo die Drittliga-Partie im LIVE-STREAM zu verfolgen ist und ob das Spiel im Free-TV läuft, fassen wir Euch in den folgenden Abschnitten zusammen.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig: Die Begegnung in der 3. Liga heute in der Übersicht

Paarung: Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig Wettbewerb : 3. Liga

: 3. Liga Datum : 8. November, 19.00 Uhr

: 8. November, 19.00 Uhr Austragungsort: FLYERALARM Arena, Würzburg

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig heute live: Wer hält die Übertragungsrechte an der 3. Liga?

Vor einigen Jahren liefen die Partien der 3. Liga, die live übertragen wurden, noch zumeist im Free-TV. Das ist seit 2017 nicht mehr der Fall, seitdem sich die Telekom einen Großteil der Übertragungsrechte sicherte. Immerhin sind noch ausgewählte Partien im frei empfangbaren Fernsehen auf den jeweiligen dritten Programmen der öffentlichen Rundfunkanstalten zu sehen.

Anders als für viele weitere Wettbewerbe wie die Bundesliga, die 2. Liga oder die Champions League ist weder ein DAZN- noch ein Sky-Abonnement notwendig, um die 3. Liga live zu verfolgen.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig: Läuft die 3. Liga heute live im Free-TV?

Nach wie vor zeigen die regionalen Sender der ARD ausgewählte Partien pro Spieltag im Free-TV.

Für das Aufeinandertreffen der Würzburger Kickers und der Braunschweiger Eintracht gilt das aber nicht. Das Kräftemessen der ehemaligen Zweitligisten wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern nur im Pay-TV gezeigt.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig heute live: Welcher Pay-TV-Sender überträgt das Spiel?

Bei der Rechtevergabe durch die DFL sicherte sich die Telekom die Übertragungen der 3. Liga bis einschließlich der Saison 2022/23. Das Gastspiel von Eintracht Braunschweig bei den Würzburger Kickers läuft daher am Montagabend auf Magenta Sport.

Um die Partie live und in voller Länge zu genießen, müsst Ihr ein Abo bei Magenta Sport abschließen. Habt Ihr das erledigt, könnt Ihr Euch entspannt zurücklehnen und das Spiel verfolgen.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Wo ist der LIVE-STREAM zu finden?

Das Angebot von Magenta Sport ist breit gefächert und umfasst nicht nur die 3. Liga. Auch die Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sowie der DEL und BBL laufen beim Streamingdienst der Telekom.

Welche Möglichkeiten Ihr habt, um ein Abo abzuschließen und somit alle Drittliga-Begegnungen live zu sehen, haben wir Euch nachfolgend zusammengefasst.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM auf Magenta Sport

Seid Ihr bereits Kunde der Telekom, bekommt ihr beim Abschluss des Abonnements einen Preisnachlass. Entscheidet Ihr Euch für das Jahresabo, zahlt Ihr für zwölf Monate 59,40 Euro bzw. 4,95 Euro pro Monat. Wünscht Ihr Euch mehr Flexibilität, dann solltet Ihr das monatlich kündbare Paket wählen - für 9,95 Euro pro Monat erwartet euch ein großes Angebot an Live-Sport.

Für diejenigen unter Euch, die noch nicht vertraglich an die Telekom gebunden sind, sind die Preise für das Abo ein wenig höher. Das Jahrespaket bekommt Ihr für 119,40 Euro bzw. 9,95 Euro monatlich, das Monatsabo mit der flexiblen Laufzeit kostet 16,95 Euro. Sobald Ihr registriert seid, könnt Ihr Euch einfach die App downloaden, Euch im Smart TV oder im Browser einloggen und Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig im LIVE-STREAM verfolgen.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig heute: Wo gibt es die Highlights der 3. Liga?

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen, wollt aber keinesfalls die Highlights verpassen? Kein Problem, denn dafür benötigt Ihr nicht zwingend ein kostenpflichtiges Abo bei Magenta Sport.

Natürlich stellt auch der Streamingdienst der Telekom die Zusammenfassungen der Partien bereit. Allerdings werden diese auch im Rahmen der Sportschau gezeigt, die ARD lädt die Clips zudem auf ihrer Website hoch – somit könnt Ihr die wichtigsten Szenen auch im Free-TV oder online sehen und seid nicht gezwungen, ein Abonnement für Magenta Sport abzuschließen.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig: Gibt es einen LIVE-TICKER zur 3. Liga heute?

Wie gewohnt versorgt Euch Goal mit den Schlüsselszenen zu den Spielen der 3. Liga im LIVE-TICKER.

Nahezu in Echtzeit liefern wir Euch alles, was Ihr wissen müsst - über Tore und Großchancen bis hin zu Gelben und Roten Karten.

Würzburger Kickers vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Die Aufstellungen der Drittliga-Paarung

Sobald die Coaches ihre Aufstellung für die Partie bekanntgegeben haben, veröffentlichen wir sowohl die erste Elf der Würzburger Kickers als auch jene der Eintracht aus Braunschweig an dieser Stelle.