Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Liga übertragen

2. Spieltag in der 2. Liga: Eintracht Braunschweig empfängt Holstein Kiel. Goal erklärt, wo es die Partie live im TV und LIVE-STREAM zu sehen gibt.

Aufsteiger Eintracht Braunschweig trifft auf . Die Partie der 2. wird heute um 13 Uhr in Braunschweig angepfiffen.

Braunschweig verlor sein Auftaktspiel auswärts beim mit 2:0 – nun soll das erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison für die Löwen her. Holstein Kiel hingegen gewann seine Partie am 1. Spieltag mit 1:0 gegen den Absteiger .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams!

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die 2. Liga

Wettbewerb: (2. Spieltag)

(2. Spieltag) Datum : Samstag, 26. September 2020

: Samstag, 26. September 2020 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Braunschweig

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel live im TV sehen: So geht's

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Liga und zeigt dementsprechend auch Braunschweig gegen Kiel heute live und in voller Länge. Sky geht ab 12.30 Uhr auf Sendung, Euer Kommentator ist Sven Haist. Ihr könnt entweder das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 oder die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 schauen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonniert haben. Wie das geht und was das kostet, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

Vor dem Heimspiel am Samstag gegen @Holstein_Kiel haben wir uns mit Johannes #vandenBergh über seine Profistationen, den Auftakterfolg gegen Paderborn und das Aufeinandertreffen mit der Eintracht unterhalten!



Das gesamte Interview 👉 https://t.co/FfNEkXA7NI



📸 Agentur Hübner pic.twitter.com/ndTM9lvp10 — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) September 24, 2020

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Wie gewohnt wird die 2. Liga auch heute im LIVE-STREAM übertragen. Sky stellt Euch dafür gar drei Möglichkeiten zur Verfügung, um den Fußball online zu sehen: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM sehen mit Sky Go

Wer Sky abonniert hat, der hat automatisch Zugriff auf Sky Go. Ihr müsst Euch nach dem Download nur noch anmelden – und schon kann es losgehen!

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Über Sky Ticket könnt Ihr die Sky-Übertragungen im LIVE-STREAM verfolgen! Dabei könnt Ihr zwischen verschiedenen Angeboten auswählen, um das richtige Sport-Paket streamen zu können. Der Vorteil: Ihr müsst Sky nicht langfristig abonnieren. Alle Infos zum Ticket gibt’s hier.

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM bei Onefootball sehen

Sky hat eine Kooperation mit Onefootball, durch welche die Sport-App das Einzelspiel zwischen Braunschweig und Kiel für einmalige 3,99 Euro streamen darf.

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Eintracht Braunschweig vs. Holstein Kiel: Die 2. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Über den LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr das Spielgeschehen kostenlos verfolgen! Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über alle wichtigen Szenen des Spiels – schaut mal rein.

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann gönnt Euch die Highlights auf DAZN.

Der Streamingdienst DAZN lädt 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Partien hoch. Des Weiteren gibt es auf dem Portal Ligen wie die Bundesliga, , , , NFL, NHL, NBA und MLB live im Stream zu sehen. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Eintracht Braunschweig bisher 33 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Holstein Kiel 18 Siege 8 7 Remis 7 63 erzielte Tore 43 8,4 Mio. Euro Marktwert 16,6 Mio. Euro Suleiman Abdullahi (1 Mio. Euro) wertvollster Spieler Janni Serra (2 Mio. Euro)

Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick