Eintracht Braunschweig gegen 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 1:1

In der 3. Liga treffen am Samstag Eintracht Braunschweig und 1860 München aufeinander. Goal begleitet die komplette Begegnung im LIVE-TICKER.

In der 3. Liga steigt an diesem Samstag das namhafte Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig und 1860 München. Kassieren die Hausherren ihre erste Niederlage seit drei Spieltagen, können die Gäste ihren Aufschwung nach dem 3:0-Erfolg unter der Woche bestätigen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts.

Im deutschen Unterhaus ist 1860 München am Samstag bei Eintracht Braunschweig gefordert. Goal begleitet die komplette Begegnung für Euch im kostenlosen LIVE-TICKER. Ihr möchtet das Aufeinandertreffen lieber im TV oder im LIVE-STREAM sehen? In einem separaten Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München 1:1 Tore Mölders (89.), Behrendt (90.) Aufstellung Eintracht Braunschweig Fejzic - Wiebe, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße, Nikolaou - Zauner, Otto, Multhaup - Lauberbach Aufstellung 1860 München Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Biankadi, Dressel, Neudecker, Tallig - Mölders, Bär Gelbe Karten Otto (38.), Deichmann (53.), Behrendt (74.), Mölders (79.)

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. | Geht noch mehr in dieser Schlussphase? Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

TOOOR! Eintracht Braunschweig - 1860 München 1:1 | Torschütze: Behrendt

90. | Wahnsinn! Dieses Spiel soll wohl keinen Sieger bekommen. Lucky Punch Nummer zwei. Behrendt steigt am kurzen Pfosten höher als Lang und legt den Ball butterweich mit dem Scheitel ins lange Eck. Das Eintracht-Stadion tobt.

90. | Hiller schmeißt den Flugmodus an! Der neue Mann Kobylanski schlenzt den Freistoß ins obere Eck, doch der Keepers fischt den Ball noch aus dem Winkel - Ecke.

TOOOR! Eintracht Braunschweig - 1860 München 0:1 | Torschütze: Mölders

89. | Da ist tatsächlich der Lucky Punch! Mölders versenkt den Elfmeter ganz cool halbhoch rechts und verlädt Fejzic in die falsche Ecke.

87. | Elfmeter für 1860!

86. | Wirkliche Gefahr strahlen die Münchner Löwen allerdings nicht aus, es riecht wenn überhaupt nach einem Lucky-Punch - der für die Gäste allerdings weniger glücklich wäre.

83. | Die Gäste versuchen doch nochmal mehr die Kontrolle über die Partie zu bekommen, Braunschweig scheint fast schon ein wenig k.o. zu sein - von den Hausherren kommt nicht mehr viel.

81. | Eintracht ist schlecht sortiert bei der Ecke und die segelt gefährlich in den Fünfer. Der Ball springt gefährlich kurz vor Fejzic auf, aber der hat das letzte Wort und schmeißt sich auf das Spielgerät.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

80. | Doppelwechsel bei der Eintracht: Consbruch und Schlüter ersetzen Peña und Otto.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

79. | Mölders beschwert sich zu lange und vehement über eine zu Unrecht nicht gegebene Ecke und Osmers hat genug: Gelb für den 1860-Kapitän.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

77. | Zweiter Wechsel der Partie, wieder bei den Gästen. Staude ersetzt den starken Bär.

75. | Glück für Fejzic! Mölders nimmt einen hohen Ball rechts im Strafraum bärenstark mit der Brust an und überlupft den etwas umherirrenden Keeper, doch der Ball legt sich auf das Tordach.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

74. | Behrendt muss Mölders am Konter hindern und ringt ihn von hinten zu Boden - klare Sache, das gibt Gelb.

74. | Wieder ist Hiller in höchster Not zur Stelle! Molthaup spielt den Ball flach an den Strafraum, wo Lauberbach einläuft und den Ball eigentlich annehmen will, versehentlich aber perfekt auflegt für Peña - dessen Abschluss aus zehn Metern halbrechts im Strafraum pariert der Löwen-Keeper aber wieder glänzend.

72. | Was für eine Parade von Hiller! Die beste Eintracht Chance verursacht ausgerechnet ein Münchner Löwe! Lang köpft die scharfe Flanke von rechts auf seinen eigenen Keeper, doch der reagiert mit einem Blitzreflex und wischt den Ball über die Latte.

70. | Neudecker legt sich die Kugel über links an Kijewski vorbei und zieht in den Strafraum, aber der Winkel wird immer spitzer. Am Ende überlegt er zu lange und scheitert mit einem schwachen Abschluss in die lange Ecke an Fejzic.

69. | Eine Braunschweiger Ecke fliegt der Eintracht um die Ohren und Biankadi zündet gegen zwei Mann den Turbo, rennt sich aber in der Spitze fest. Wiebe ist mit einem grandiosen Tackling zur Stelle.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: WECHSEL

67. | Michael Köllner zieht als erster Trainer einen Joker und bringt Stefan Lex für den glücklosen Erik Tallig.

64. | Biankadi startet einen Sprint auf der rechten Außenbahn, wird allerdings abgedrängt und die Szene verebbt.

62. | Es ist nun deutlich mehr Schwung in der Partie. 1860 wehrt sich so langsam aber gegen den Druck der Eintracht und erhöht das eigene Tempo. Defensiv stehen die Löwen aus München dazu extrem sicher, geben den Hausherren kaum Räume.

59. | 1860 erobert die Kugel in der gegnerischen Hälft und Bär fackelt aus 18 Metern nicht lange, schlenzt das Rund aber knapp oben links am Knick vorbei.

58. | Ausstatter Puma wird die Szene freuen: Bär testet ausgiebig die Trikotqualität von Nikolaou und der Stoff hält. Die Pfeife des Unparteiischen bleibt aber stumm.

56. | Braunschweig ist nun klar überlegen in der Partie und das merken auch die Heimfans, die ihr Team lautstark anfeuern. Erneut erobern bissige Hausherren den Ball in der gegnerischen Hälfte und das Umschaltspiel läuft wie am Schnürchen. Multhaup geht links im Strafraum ins Eins gegen Eins, schlägt noch einen Haken und schließt ins kurze Eck ab - Außennetz.

55. | Den fälligen Freistoß aus knapp 27 Metern zieht Behrendt direkt aufs Tor, trifft den Ball aber nicht richtig. Den Flachschuss klärt die Mauer zur Ecke - die bleibt ohne Folgen.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

53. | Deichmann zieht Otto im Vorbeilaufen am Hemdkragen zu Boden und erhält für das taktische Foul den gelben Karton.

51. | Fast ein Spiegelbild der ersten Halbzeit! Braunschweig macht das Spiel, aber 1860 hat die erste Riesenchance. Mölders reagiert beim Ballverlust von Schultz am eigenen Sechzehner am schnellsten, steht plötzlich frei vor Fejzic, kommt aus sechs Metern aber nicht am Schlussmann vorbei.

50. | Diesmal gehören die Anfangsminuten klar den Hausherren, aber 1860 steht auch gegen den Ball gut und ist keineswegs überrascht vom neuen Gesicht der Braunschweiger.

48. | Anscheinend hat sich die Eintracht mehr vorgenommen und startet gleich deutlich aktiver. Wiebe rückt weit mit auf und flankt von rechts scharf vors Tor, findet aber keinen Abnehmer.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: WIEDERANPFIFF

46. | Ohne personelle Wechsel geht es rein in den zweiten Durchgang.

Halbzeit | Mit einem torlosen Remis geht das Löwen-Duell in die Halbzeitpause. Gleich zu Beginn übernahmen die Gäste das Ruder, doch die erste Chance gehörte den Hausherren. Anschließend kam von der Eintracht allerdings nichts mehr und 1860 wurde immer stärker, kam gegen tief stehende Braunschweiger Löwen aber nur selten in Strafraumnähe. Bär hatte mit seinem Lattenkracher noch die beste Chance der Partie, in der sich die Hausherren nicht beschweren dürften, wenn sie zurückliegen würden. Da muss in der Kabine eine kleine Ansage kommen, sonst ist die Führung der Gäste womöglich nicht mehr weit entfernt.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: HALBZEIT

43. | Die Eintracht kommt mal über rechts, aber die Hereingabe von Multhaup wird am Fünfer von Lang geklärt.

42. | Braunschweig steht tief, dennoch ist Steinhart leicht im Abseits und sein Pass von der Grundlinie zurück in den Strafraum für Mölders wird zurückgepfiffen. Der Rudelführer der Löwen war ohnehin am Abschluss gehindert worden.

40. | Braunschweig zeigt sich beeindruckt von den Münchner Löwen, seit der zehnten Minute kommt eigentlich nichts mehr von den Hausherren, die in letzter Zeit so befreit und erfolgreich aufspielten.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

38. | Näher am Schiedsrichter kann man ein taktisches Foul nicht begehen. Otto hält Neudecker direkt vor Osmers fest und stoppt dessen Konter. Gelb ist die Konsequenz

36. | Komplett die Defensive einstellen darf der TSV 1860 aber auch nicht. Multhaup spaziert durch die gegnerischen Hälfte bis an den Strafraum und bekommt keine Gegenwehr, sein Abschluss aus 17 Metern landet allerdings dennoch weit rechts am Tor vorbei.

33. | Die Münchner Löwen übernehmen immer mehr das Tempo, ergreifen die Initiative und halten den Druck aufrecht. Braunschweig kann sich glücklich schätzen, in dieser Partie noch nicht hinten zu liegen.

30. | Was für ein Kracher! Das war endgültig das Hallo-Wach für diese Partie. Neudecker chippt das Leder aus dem Halbfeld in den Strafraum und die Braunschweiger vergessen im Rücken Steinhart - der nimmt den Ball mit vollem Risiko per Dropkick und knallt ihn aus sieben Metern an den Querbalken.

28. | Biankadi ist ein wenig zu eigensinnig, lässt Bär auf der rechten Außenbahn mit wedelden Armen stehen und schließt stattdessen aus gut 25 Metern ab - weit drüber.

27. | Fejzic darf sich auch mal auszeichnen und gegen Tallig aus der Distanz parieren. Aber auch dessen Schuss aus 17 Metern fliegt genau auf den Keeper zu, der damit natürlich überhaupt keine Probleme hat.

25. | Es kann so einfach gehen: Mit einer schnellen und schönen Kombination legt Nikolaou im Strafraum zurück an die Sechzehnerkante für Peña. Dessen erster Kontakt ist glänzend, mit einer Drehung legt er sich den Ball auf rechts und zieht aus 16 Metern flach ab - Hiller ist zur Stelle und pariert den zu zentralen Schuss sicher.

23. | Man könnte auch von gegenseitigem Respekt sprechen, so wie sich beide Teams lediglich beschnuppern. Sie sind bemüht, eigene Fehler zu vermeiden, dadurch kommt allerdings das Offensivspiel weiter sehr kurz. Gerade die auf beiden Seiten sonst aktiven Außenverteidiger sind noch gar nicht im Spiel.

20. | Die Münchner Löwen bekommen gleich die zweite Chance auf eine Ecke, aber Braunschweig steht bisher gegen die Standards gut und wieder kann Behrendt entscheidend klären.

19. | Bär wird mit einem klasse Pass an die Grundlinie geschickt und legt die Flanke zurück an den Elferpunkt: Mölders wird beim Kopfball gerade noch entscheidend von Schultz gestört - Ecke.

16. | Kaum meckert man, wird man des Besseren belehrt: Neudecker flankt aus dem Halbfeld einfach mal in die Spitze, wo Mölders zum Kopfball hochsteigt und Biankadi in Szene setzt. Der Deutsch-Kongolese zieht halblinks in den Strafraum und zieht ins kurze Eck ab, Behrendt grätscht noch rechtzeitig dazwischen und klärt zur Ecke.

15. | Die Anfangsviertelstunde ist absolviert, bisher brüllen beide Löwen noch sehr leise. Offensiv kommt von den Teams noch sehr wenig, bis auf die gute Chance von Multhaup zu Beginn sind Strafraumszenen Mangelware.

12. | Braunschweig ist trotz der Siegesserie sehr defensiv aufgestellt, bekommt bis auf den schnellen Angriff mit der ersten guten Chance wenig nach vorne gebacken. Otto auf der Zehnerposition anstatt Kobylanski, der nur auf der Bank sitzt, macht sich bisher bemerkbar.

10. | Fejzic faustet einen langen Freistoß von Neudecker aus dem Fünfer, räumt dabei aber auch gleich zwei Münchner Löwen um. Bär brummt ordentlich der Schädel, kann aber nach kurzer Behandlung auf dem Rasen weitermachen. Lang hat sich ebenfalls berappelt.

8. | 1860 schickt die langen Kerle aus der Defensive in den Strafraum, denn es gibt Eckball: Braunschweig aber verteidigt den Standard sicher und die Gäste müssen nochmal ganz hinten rum zum Keeper spielen, ziehen den nächsten Angriff auf.

5. | Aus dem Nichts die erste dicke Chance für Braunschweig! Der schnelle Außen Peña bekommt viel zu viel Raum auf der linken Seite und flankt die Kugel ins Zentrum. In der Mitte verpasst Lauberbach per Kopf, aber am zweiten Pfosten kommt Multhaup angegrätscht - den hat er auch schon mal gemacht, aber der Ball kommt unglücklich vor ihm auf und so trifft er ihn nicht richtig, befördert ihn weit am Kasten vorbei.

3. | Bei frischen 18 Grad Celsius nehmen die Gäste zunächst die Zügel in die Hand, aber in den ersten Minuten stehen beide Teams erst einmal stabil und sortieren sich in ihren Systemen ein.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1. | Es geht los! Der Ball im Eintracht-Stadion rollt.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers, unterstützt wird er an den Seitenlinien von seinen Assistenten Timo Daniel und Elias Tiedeken. In wenigen Minuten kann es losgehen!

vor Beginn | Das Löwen-Duell gibt es heute zum 38. Mal - 15 Siege gingen an die Münchner, Löwen, zwölf an die Eintracht. In der 3. Liga allerdings gab es die Begegnung nur vier Mal in den Saisons 2018/19 und 2019/20. 1860 gewann beide Heimspiele, Braunschweig nur eines und das vierte Duell endete Remis.

vor Beginn | Never change a winning team, denkt sich Michael Schiele zudem und belässt die Anfangsformation wie in den letzten Partien. Sein Gegenüber Michael Köllner hingegen rotiert Marcel Bär und Erik Tallig für Quirin Moll und Stefan Lex neu in die Startelf.



vor Beginn | Auf dem Boden bleiben wollen die Löwen aus Braunschweig aber trotz der Siegeswelle, denn die herbe 0:4-Klatsche gegen Viktoria Berlin erst nur knapp vier Wochen her. 'Ich gucke, dass niemand abhebt. Wir bleiben demütig, denn jetzt kommt das Löwen-Duell. Da wollen wir so weitermachen', sagte Eintracht-Coach Michael Schiele vor dem anstehenden Duell mit den Münchnern. 'Wir sind froh, dass wir die Punkte geholt haben und treffen jetzt auf einen guten Gegner. Besonders in den Abläufen und im Spiel mit dem Ball sind sie stark. Mit Sascha Mölders haben sie eine brutale Offensive', fügte er hinzu.



vor Beginn | Wer wird der König der Löwen? Absteiger Braunschweig startete nur mühsam in die neue Saison eine Klasse tiefer und holte in den ersten beiden Spielen nur einen Zähler und schied im Pokal gegen den HSV aus. Aber seitdem läuft es beim Klub von Michael Schiele - drei Siege in Serie, 7:0 Tore. Beim TSV 1860 verlief der Start etwas entspannter mit einem Sieg und einem Remis in der Liga und dem Weiterkommen im Pokal, allerdings kassierte man vor einer Woche gegen Kaiserslautern die erste Pleite der Saison. Unter der Woche schoss man allerdings Viktoria Köln mit 3:0 aus dem eigenen Stadion und rehabilitierte sich ein wenig.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des sechsten Spieltages zwischen Eintracht Braunschweig und 1860 München.

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München: Das sind die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Eintracht Braunschweig:

Fejzic - Wiebe, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße, Nikolaou - Zauner, Otto, Multhaup - Lauberbach

Die Elf für den Tempel. Mit Euch im Rücken!💙💛#EBSM60 pic.twitter.com/tlBr8et2Qz — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) August 28, 2021

1860 München setzt auf folgende Aufstellung:

Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Biankadi, Dressel, Neudecker, Tallig - Mölders, Bär

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München heute im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München heute ... im TV ... im BR und bei MagentaSport im LIVE-STREAM ... im BR und bei MagentaSport im LIVE-TICKER ... Goal

Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im LIVE-TICKER: Die Begegnung der 3. Liga in der Übersicht