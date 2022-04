Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER – die Übertragung der 3. Liga heute

An diesem Wochenende steht in der 3. Liga der 36. Spieltag auf dem Programm. Hierbei kommt es am Freitag um 19.00 Uhr unter anderem zur Top-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Magdeburg. Dabei messen sich der Dritte und der Spitzenreiter, wobei der BTSV und der FCM 61 und 69 Zähler mitnahmen. Im ersten Saisonduell gelang dem Tabellenführer ein Heimsieg.

Eintracht Braunschweig hätte am vergangenen Wochenende bei Türkgücü München antreten sollen, das jedoch vom Spielbetrieb zurückgezogen hat. Infolgedessen bestritten die Hausherren ihr bislang letztes Drittliga-Spiel am 16. April zuhause gegen die Würzburger Kickers. Hierbei gelang dem Team von Michael Schiele der siebte Sieg binnen neun Meisterschaftspartien. Der zweite Punktverlust kam Ende März in Osnabrück zustande.

Der 1. FC Magdeburg gewann sein bislang letztes Auswärtsspiel am 17. April gegen den SC Verl mit 5:4. Damit gelang der Mannschaft von Christian Titz nach einem Heimsieg gegen Viktoria Köln der zweite Dreier in Folge. Zuvor nahm der FCM zwischen Anfang März und Anfang April nur einen von neun möglichen Punkten mit. Am Sonntag folgte ein Heimerfolg gegen Zwickau. Damit fixierte man den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Am 36. Spieltag in der 3. Liga kommt es heute um 19.00 Uhr zum Kräftemessen Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg: Die Eckdaten zur 3. Liga heute auf einen Blick

Spiel: Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg Datum: Freitag, 29. April 2022 Uhrzeit: 19.00 Uhr Stadion: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga berechtigen die Sender des Ersten dazu, Partien zu zeigen. Hierbei könnt Ihr an jedem Wochenende einige Matches im Free-TV sehen. Aber welche Regelung gilt hinsichtlich der Übertragung des Kräftemessens Braunschweig vs. Magdeburg?

Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen. Denn: Magenta Sport hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen dem BTSV und dem FCM. Und das liegt an der Tatsache, dass üblicherweise Spiele, die samstags um 14.00 Uhr stattfinden, im Free-TV zu sehen sind.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV bei Magenta Sport

Wenn Ihr die Übertragung des Spiels Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierfür könnt Ihr Euch bei Magenta Sport zwischen einem Jahres- und einem Monatsdeal entscheiden. Die zweitgenannte Option sieht eine eindeutig längere Bindung vor und Ihr müsst natürlich viel mehr auf den Tisch legen. Allerdings gibt es damit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zudem richten sich die Preise nach Eurem Telekom-Status. Als Kunden müsst Ihr jeweils 60 Euro und 9,95 Euro bezahlen. Ansonsten müsst Ihr respektive 120 Euro und 16,95 Euro berappen. Wenn Ihr mehr dazu erfahren wollt, werdet Ihr auf der Webseite des Bezahlanbieters fündig. Samstags um 14.00 Uhr bekommt Ihr zusätzlich zu den Einzelspielen Konferenzen ins Haus geliefert. Ferner kommt Ihr bei Magenta Sport in den Genuss der Fußball-Frauen-Bundesliga, von Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), der HBL und der DEL. Doch schreibt Euch nun die Schlüsselfakten zur Übertragung der Partie Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg auf:

Übertragungsbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 19.00 Uhr

Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Vertrag bei Magenta Sport lohnt sich übrigens auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Und das liegt daran, dass der Pay-TV-Sender sein komplettes Portfolio ebenso als LIVE-STREAM ausstrahlt. Wenn Ihr ein internetfähiges Endgerät und einen geeigneten Internetzugang zur Hand habt, könnt Ihr Euch das Spiel zwischen dem BTSV und dem FCM von überall aus ansehen.

Und genau genommen benötigt Ihr für den Zugriff auf die Live-Streams der 3. Liga keinen Vertrag. Denn: Magenta Sport kooperiert mit OneFootball. Völlig kostenlos ist das Ganze trotzdem nicht, denn Ihr müsst dafür 3,99 Euro pro Match bezahlen. Zudem gilt es, die Applikation der Plattform zu installieren.

Es ist geschafft!!!: Durch ein 3:0 (2:0) gegen @FSVZwickau machen wir vorzeitig den Aufstieg und die Meisterschaft in @3_liga klar.



🗞📝 Der Bericht 👉🏻 https://t.co/YSdKfFznkZ

🎙📺 Die Pressekonferenz nach dem Spiel auf FCM-tv 👉🏻 https://t.co/6xd2iuHPGC

_________#FCMFSV pic.twitter.com/2cpefs7IeD — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) April 24, 2022

Bei Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Wenn Ihr beispielsweise kein Geld auf den Tisch legen wollt oder nicht genügend Zeit habt, ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit bleibt Ihr zu allen Toren und weiteren spielentscheidenden Ereignissen im Match Eintracht Braunschweig – Magdeburg auf dem Laufenden. Hierfür bekommt Ihr von uns auch Push-Mitteilungen.

Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute live übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen folgen etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.