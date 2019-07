Ehemaliger Frankreich-Kapitän Patrice Evra beendet Karriere

Patrice Evra hat seine Profi-Karriere beendet. Der frühere französische Nationalspieler, der seit mehr als einem Jahr vereinslos ist, hört auf.

Der ehemalige französische Nationalspieler Patrice Evra hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. "Meine Spielerkarriere ist offiziell beendet", sagte der 38-Jährige in einem Interview mit der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport. Der Linksverteidiger war bereits seit mehr als einem Jahr vereinslos.

Evra möchte sich nun einer möglichen Trainerkarriere widmen. Derzeit arbeitet er an seiner B-Lizenz, die A-Lizenz will er direkt anschließen: "In anderthalb Jahren möchte ich die Qualifikation haben, um ein Team zu trainieren", erklärte der frühere Kapitän der französischen Nationalmannschaft.

Evra macht Schlagzeilen mit Aufregern abseits des Platzes

Evra verbrachte einen Großteil seiner Karriere bei , mit den Red Devils gewann er 2008 die und fünfmal die englische Meisterschaft. Im Trikot von ließ der Abwehrspieler drei italienische Meisterschaften folgen. 81-mal stand Evra für die französische Nationalmannschaft auf dem Rasen, 2006 wurde er mit der Equipe Tricolore Vize-Weltmeister.

Evra sorgte während seiner Karriere aber auch immer wieder für Negativschlagzeilen. 2010 soll er zu den Anführern des Streiks der französischen Nationalmannschaft bei der WM gehört haben, 2017 wurde er nach einem Karate-Kick gegen einen Zuschauer von seinem damaligen Klub freigestellt. Im März diesen Jahres beschimpfte er die Mannschaft von nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester United in einem Snapchat-Video als "Bande von Schwuchteln".