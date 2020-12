Edin Terzic übernimmt beim BVB für Lucien Favre: Das ist der Übergangstrainer von Borussia Dortmund

Nach der Entlassung von Lucien Favre übernimmt Edin Terzic interimistisch als BVB-Coach. Wer ist der 38-Jährige, der bislang als Co-Trainer arbeitete?

HINTERGRUND

Borussia Dortmund ersetzt Lucien Favre durch seinen bisherigen Co-Trainer Edin Terzic und eines ist damit bereits jetzt sicher: Nun müssen die Sportjournalisten wieder mehr als nur drei Anschläge pro Minute schaffen, um die Aussagen des bis zum Saisonende als Übergangscoach installierten Terzic zu erfassen. Das hat mit Favres vergleichsweise langsamer und vor allem häufig wortgleicher Kommunikation zu tun, andererseits hat Terzic bereits eine eigene Kostprobe abgegeben.

Das war im Februar 2019. Terzic und der nun mit Favre ebenfalls geschasste Manfred Stefes übernahmen für den an einem grippalen Infekt erkrankten Schweizer für die Begegnung gegen Hoffenheim. Es wurde eines der Spiele, das sich in die Liste jener unnötig aus der Hand gegebenen Partien einreihte, die zur Dortmunder Stagnation unter Favre beitrugen.

3:0 führte der BVB bis zur 75. Minute, kassierte innerhalb von zwölf Minuten allerdings noch den Ausgleich. Es war damals das dritte Spiel in sieben Tagen, in dem Dortmund eine Führung aus der Hand gab und Punkte liegen ließ. Keine leichte Aufgabe daher für den vorgeschickten Terzic, das Spielgeschehen auf der anschließenden Pressekonferenz einzuordnen. Doch was da vom im Sauerland geborenen Terzic kam, war redegewandt, klar, offen - im Vergleich zum kargen Gebaren Favres inhaltlich eben mehr als üppig.

Terzic, der das neue Trainerteam um den zugleich als Talente-Coach angestellten Otto Addo und den bisherigen U17-Trainer Sebastian Geppert anführt, dürfte also bei seinen künftigen öffentlichen Auftritten nicht vor größere Schwierigkeiten gestellt sein. Dass die Wahl als Interimscoach auf den studierten Sportwissenschaftler fiel, erscheint angesichts seiner Vergangenheit bei der Borussia nachvollziehbar. Dazu drängte freilich die Zeit, bereits am Dienstag steht für den BVB bei der nächste Kick an. Es bedurfte einer schnellen Lösung.

Mehr Teams

Bild: imago images / Kirchner-Media

Edin Terzic begann als Scout beim BVB

Terzic spielte bis 2010 selbst Fußball, vorrangig in der 4. Liga, ehe er im selben Jahr erstmals beim BVB anheuerte. Bis 2013 arbeitete er als Scout für Jürgen Klopp, dazu fungierte Terzic auch als Co-Trainer von Hannes Wolf bei der U17, U19 und der zweiten Mannschaft. "Ich habe mit Edin zusammen Sport studiert, wir spielten auch gemeinsam in der Uni-Mannschaft. Als ich die U19 des BVB übernahm, war mir schnell klar, dass ich ihn gerne als Co-Trainer dabei hätte. Auch wenn er zu dem Zeitpunkt noch kein Trainer war, glaubte ich, sein Potential erkannt zu haben", sagt Wolf im Gespräch mit Goal und SPOX.

Schon 2012 wurde Terzic, Sohn einer Einwandererfamilie aus dem ehemaligen Jugoslawien, im Vorfeld der EM vom damaligen kroatischen Nationaltrainer Slaven Bilic beauftragt, eine Analyse von Gruppengegner Irland anzufertigen. Ex-KSC-Profi Bilic war davon ungeachtet des 3:1-Sieges seiner Mannschaft so beeindruckt, dass er Terzic auch bei den restlichen beiden Spielen mitwerkeln ließ.

Einen Sommer später bot ihm Bilic den Co-Trainer-Posten bei in Istanbul an. Der BVB ließ Terzic, der damals 30 Jahre alt war, nach drei Jahren an Wolfs Seite gewähren - zwei Wochen nachdem er mit der U16 erstmals ein Team als Cheftrainer übernommen hatte. Doch Terzic wollte die Chance unbedingt ergreifen.

Terzic und Bilic stellen bei West Ham Rekorde auf

Besiktas wurde unter dem Duo zweimal Dritter, 2015 zog es zu in die Premier League weiter. In gelang Bilic und Terzic ein starker Start, zu Saisonbeginn gewann man zum ersten Mal seit 52 Jahren mal wieder an der Anfield Road gegen den .

Die Mannschaft lief am Ende auf Rang sieben ein, qualifizierte sich für die und brach mehrere Rekorde von West Hams bisheriger Erstligageschichte: Unter anderem fuhr man die höchste Punktzahl ein (62), schoss die meisten Tore (65), kassierte die wenigsten Niederlagen (8) oder auch die wenigsten Auswärtspleiten (5).

Ein Jahr später sprang Rang elf heraus, doch in der dritten Spielzeit bei den Hammers musste Bilic im November gehen. Auch Terzic hörte auf. 2018 erwarb er in England seine Fußballlehrer-Lizenz und kehrte zur anschließenden Spielzeit nach Dortmund zurück.

Edin Terzic als dauerhafter Co-Trainer beim BVB

Dass Terzic damals ausgewählt wurde, hing auch mit der Tatsache zusammen, dass Favre keinen festen Trainerstab zum BVB mitbrachte. Die Vereinsverantwortlichen konnten daher leichter eine übergeordnete Idee umsetzen: Terzic wurde Teil eines von Sportdirektor Michael Zorc zusammengestellten Kompetenzteams, der aus Gladbach geholte Talente-Trainer Addo oder die mit Sebastian Kehl neu geschaffene Stelle als Leiter Lizenzspielerabteilung waren weitere Bausteine.

Bild: imago images / RHR-Foto

Der Hintergedanke bei Terzics Rolle war, in ihm einen dauerhaften Co-Trainer mit einer gewissen Unabhängigkeit vom Chefcoach zu installieren. Dies bewahrheitet sich nun zumindest bei der ersten Gelegenheit, da eben auch Stefes mit Favre gehen musste und Terzic nicht nur blieb, sondern mit mittlerweile 38 Jahren zumindest interimsweise mit mehr Verantwortung ausgestattet wird. Ein deutlicher Beleg für die hohe Wertschätzung, die er längst bei der Borussia genießt.

"Fleiß, Menschenführung, Lernbereitschaft und die Bereitschaft, in all das hineinzuwachsen und Vollgas zu geben", nennt Weggefährte Wolf wichtige Eigenschaften von Terzic. Und fügt hinzu: "Sein Erfahrungsschatz mit der , Premier League und nun zweieinhalb Jahren beim BVB plus die Zeit in der Jugend ist schon beeindruckend. Da ist mittlerweile auch viel Erfahrung dabei."

Terzic selbst ist dafür enorm dankbar, wie er den Ruhr Nachrichten kurz nach seinem Comeback beim BVB sagte: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass es als Trainer so gut für mich laufen würde. Für jemanden in meinem Alter und mit meinem Hintergrund war es unglaublich, diese Erfahrungen machen zu dürfen. Ich habe keine 250 Bundesligaspiele in den Knochen, ich kann keine Forderungen stellen."

Terzic muss mit dem BVB in die einziehen

Nun darf und muss er bis Saisonende sogar Forderungen stellen sowie harte Entscheidungen treffen. Dortmund hat vor dem Jahreswechsel dringend das aktuelle Tief zu beenden. Es sollte für neuen Schwung bei der in der Bringschuld stehenden Mannschaft sorgen, dass Terzic ein heiteres Naturell mitbringt, einen guten Draht zu den Spielern etabliert hat und vor allem Emotionen vermitteln kann. Wenn es unter Favre in der Kabine einmal laut werden musste, war schon zuletzt Terzic dafür zuständig.

Dazu wird der BVB unter ihm eine schnellere vorwärts gerichtete Spielweise als bei Kontrollfanatiker Favre an den Tag legen. Allein eine Aussage bei seiner Vorstellung am Montag machte deutlich, dass sich Terzic nicht nur als Persönlichkeit von Favre unterscheidet: "Ich bin dafür, ein Tor mehr zu schießen, anstatt ein Tor weniger zu bekommen."

Bild: Getty Images

Man sollte sich jedoch nichts vormachen: Terzic ist direkt gefordert und muss Ergebnisse liefern, das Wie ist zunächst noch zweitrangig. Nach dem 34. Spieltag muss, erst recht nach den aufgrund der Coronavirus-Krise großen wirtschaftlichen Verlusten, die Qualifikation zur Champions League stehen.

Terzic-Weggefährte Wolf: "Bin sehr von ihm überzeugt"

Sollte sich mit Terzic im weiteren Saisonverlauf aber ein Phänomen wie bei den Bayern unter Hansi Flick entwickeln, sich das Wie also kontinuierlich verbessern und der BVB einen klaren Aufwärtstrend zeigen, dürfte man auch in Dortmund über Terzics eigentlich angedachte Rolle neu nachdenken - auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen ist.

"Ich traue ihm diese Aufgabe auf jeden Fall zu 100 Prozent zu, weil er das sowohl von der Persönlichkeit, als auch vom Fachwissen her auf allen Ebenen super kann. Er ist jemand, der mit seiner Art super ankommt und sehr gut mit Menschen reden kann. Ich bin sehr von ihm überzeugt", sagt Wolf.