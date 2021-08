Doppelschlag: Inter holt Edin Dzeko und Denzel Dumfries

Inter Mailand rüstet kurz vor Saisonstart auf: Edin Dzeko kommt von der Roma, Denzel Dumfries von der PSV Eindhoven zu den Nerazzurri.

Italiens Meister Inter Mailand hat am Samstag gleich zwei Spieler verpflichtet: Von der AS Rom kommt Edin Dzeko, von der PSV Eindhoven Denzel Dumfries.

Der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko ist bei den Nerazzurri als Ersatz für Torjäger Romelu Lukaku vorgesehen. Der 35-Jährige unterschrieb in der Modestadt einen Zweijahresvertrag. Der Bosnier soll in die großen Fußstapfen von Lukaku treten, der für 115 Millionen Euro zum Champions-League-Sieger FC Chelsea mit dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel gewechselt war.

Dzeko spielt bereits für Inter vor Bekanntgabe des Wechsels

Dzeko, der mit dem VfL Wolfsburg 2009 die deutsche Meisterschaft feierte, brachte es in sechs Jahren in Rom auf 199 Ligaspiele und 85 Treffer. Am Samstag kam er in einem Testspiel für Inter gegen Dinamo Kiew bereits zum Einsatz, obwohl der Transfer noch gar nicht offiziell verkündet worden war.

Denzel Dumfries unterschrieb bei Inter einen Vierjahresvertrag. Nach niederländischen Medienberichten müssen die Mailänder 15 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger zahlen, der die Nachfolge von Achraf Hakimi antreten soll, der nach nur einem Jahr zu PSG gewechselt ist.