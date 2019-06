Eden Hazard bei Real Madrid vorgestellt: Fans fordern Kylian Mbappe

Bei der Vorstellung von Neuzugang Eden Hazard bei im Estadio Santiago Bernabeu haben einige Fans der Königlichen lautstark die Verpflichtung von Kylian Mbappe von gefordert.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bevor der Belgier am Donnerstagabend vor 50.000 Zuschauern präsentiert wurde, riefen Teile der Fans lautstark und deutlich zu vernehmen: "Wir wollen Mbappe!"

During Eden Hazard's unveiling tonight at the Bernabeu, Real Madrid fans chanted "Queremos Mbappe" which translates to "We want Mbappe". That is one of the most disrespectful things I've seen all year. Awful.🤮pic.twitter.com/TXNsu9lZjJ