Ecuador vs. Senegal live: Die WM 2022 heute im LIVE-TICKER - 1:2

In Gruppe A der WM 2022 treffen heute Ecuador und Senegal aufeinander. GOAL begleitet die Partie im LIVE-TICKER.

Bei der Gruppenphase der WM 2022 geht es nun ans Eingemachte: Heute werden in den ersten beiden Gruppen die endgültigen Entscheidungen darüber fallen, wer es ins Achtelfinale schafft und wer schon nach der Vorrunde nach Hause fahren muss.

Unbedingt in die Runde der besten 16 Mannschaften der Welt wollen Senegal und Ecuador, die am Dienstag um 16 Uhr aufeinandertreffen.

Den Ecuadorianern würde ein Unentschieden sicher zum Weiterkommen reichen, da sie bereits vier Zähler gesammelt haben. Senegal steht bei drei Punkten und benötigt daher einen Sieg, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Wer schafft es in die K.-o.-Phase: Ecuador oder Senegal? Hier bei GOAL erfahrt Ihr es im LIVE-TICKER. Das Parallelspiel in Gruppe A bestreiten übrigens Gastgeber Katar und die Niederlande, hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE STREAM.

Ecuador gegen Senegal, WM heute im LIVE TICKER

Ecuador gegen Senegal Anstoß: 29.11.2022, 16 Uhr Tore 0:1 Sarr (44., Elfmeter), 1:1 Caicedo (67.), 1:2 Koulibaly (70.) Aufstellung Ecuador Galindez - Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan - Franco (46. Sarmiento), Gruezo (46. Cifuentes), Caicedo - Plata, Valencia, Estrada (64. Reasco) Aufstellung Senegal Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Pape Gueye, Gana Gueye, Ciss - Sarr, Ndiaye, Dia Gelbe Karten Gana Gueye (Senegal, 66.)

70. Minute | Das ging fix: Senegal führt wieder! Eine Freistoß-Flanke von der halbrechten Seite word von Estupinan nach rechts im Strafraum befördert. Dort ist Koulibaly frei und trifft aus kurzer Distanz zum 2:1 für den Afrikameister!

70. Minute | TOOOOOOOOOOOOOR für Senegal! Koulibaly trifft zum 1:2

67. Minute | Das hier ist aber noch bitterer: Ecuador gleicht aus! Eine Ecke von der rechten Seite wird scharf in den Strafraum gebracht. Torres verlängert dort die Kugel zum zweiten Pfosten, wo Caicedo vollkommen frei steht und aus kurzer Distanz zum 1:1 einschiebt.

67. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOOR für Ecuador! Caicedo trifft zum 1:1

66. Minute | Jetzt gibt es die erste Gelbe Karte der Partie: Idrissa Gana Gueye, Senegals bester im Mittelfeld, wird verwarnt. Im möglichen Achtelfinale wäre er dann gesperrt. Bitter.

66. Minute | Senegal agiert die meiste Zeit der zweiten 45 Minuten mit elf Mann in der eigenen Hälfte. Ecuador hat Probleme, die engen Reihen des Afrikameisters zu knacken.

63. Minute | Weil im zweiten Durchgang noch nicht ganz so viel passiert, bleibt Zeit, um Turpin zu loben: Der französische Schiedsrichter liefert bislang eine starke Partie. Er ist kaum zu sehen und fährt eine klare Linie: Es gab noch keine einzige Karte in dieser Partie.

60. Minute | Senegal unternimmt im Moment nicht viel nach vorne, sie lassen Ecuador kommen. Durchaus gefährlich: Ein Treffer von "El Tri" und Senegal wäre raus.

57. Minute | Estupinan versucht es nun mal mit einer Flanke aus dem linken Halbfeld. Im Zentrum findet er Estrada, doch dessen Kopfball aus rund elf Metern geht einen halben Meter links am Kasten vorbei. Der bislang beste Abschluss der Ecuadorianer.

𝙈𝙄-𝙏𝙀𝙈𝙋𝙎 | Le Senegal mène 1-0 à la pause grâce à un penalty obtenu et transformé par Ismaila Sarr. #ECUSEN | (0-1) | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wcygMkd1AU — FSF (@Fsfofficielle) November 29, 2022

55. Minute | Ecuador versucht es über die Außenbahnen und schlägt immer wieder Flanken in den Strafraum der Senegalesen. Die stehen dort aber sicher und können immer wieder klären.

52. Minute | Sarmiento kommt gegen Sabaly zu spät und trifft den Rechtsverteidiger Senegals am linken Fuß. Es gibt Freistoß für den Afrikameister. Ecuador wirkt ein wenig griffiger als noch im ersten Durchgang.

49. Minute | Cifuentes versucht es mit einem Schuss aus der Distaz. Der Schuss aus 18 Metern zentraler Position kommt direkt auf Mendy, der kein Problem mit dem Flachschuss hat.

48. Minute | Im Parallelspiel steht es nun 2:0 für die Niederlande. Frenkie de Jong hat Oranjes Führung ausgebaut. Somit dürfte nun klar sein, was man sich vor den beiden Partien schon denken konnte: Katar wird heute keine Schützenhilfe leisten.

46. Minute | Der Ball rollt wieder im Khalifa International Stadium!

Halbzeit | Eine sehr spannende Partie! Ecuador begann ballsicher, doch Senegal kämpfte sich mit seiner Aggressivität und zielstrebigen Kontern in die Partie. Die Löwen von Teranga übernahmen immer mehr das Heft des Handelns und sorgten immer wieder für schnelle Angriffe und Abschlüsse. Dank eines Elfmeters, verschuldet vom Leverkusener Hincapie, ging der Afrikameister dann verdient in Führung. Von Ecuador muss mehr kommen: Gewinnt Senegal, sind Valencia und Co. ausgeschieden. Im Parallelspiel führen die Niederlande mit 1:0 gegen Katar und wären Stand jetzt Gruppensieger.

HALBZEIT | Ecuador vs. Senegal heute im LIVE TICKER | Pausenstand: 0:1

45.+5 | Senegal schiebt hier weiter an, ruhti sich nicht auf der knappen Führung aus.

45.+3 | Estupinan läuft Sabaly ab und lässt die Kugel zum Abstoß ins Aus trudeln. Danach geraten der Senegalese und Valencia aneinander: Der Ecuadorianer schubst Sabaly, der mit seinem rechten Fuß am Angreifer hängenbleibt. Valencia fällt theatralisch zu Boden. Turpin hat aber alles genau gesehen: Keine Karte, es geht einfach weiter.

45.+2 | Nun wäre Senegal Zweiter und Ecuador Gruppendritter, so schnell kann es gehen. Werden die Lateinamerikaner nun aktiver in der Offensive?

45.+1 | Sechs Minuten werden hier nun im ersten Durchgang nachgespielt.

Ismaila Sarr se fait justice lui-même et ajuste parfaitement le gardien de but de l’Equateur. Le Sénégal prend le devants. #ECUSSN (0-1) https://t.co/7IwV6Ud0oD — FSF (@Fsfofficielle) November 29, 2022

44. Minute | Der Gefoulte macht es selbst! Sarr schiebt die Kugel ganz cool unten rechts rein. Die Löwen von Teranga führen!

44. Minute | TOOOOOOOOOOOOR für Senegal! Sarr trifft zum 0:1 (Elfmeter)

42. Minute | Elfmeter für Senegal! Sarr gewinnt links das Laufduell mit Torres und wird dann rüde vom Leverkusener Hincapie umgerammt. Ein berechtigter Strafstoß für den Afrikameister.

40. Minute | Nach einem Zweikampf mit P. Gueye bleibt Caicedo liegen und muss behandelt werden. Beide Teams nutzen die kurze Unterbrechung zu Besprechungen mit ihren jeweiligen Trainern.

37. Minute | Jakobs, einst beim 1. FC Köln ausgebildet, bringt eine Freistoß-Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Er findet dort Ciss, der die Kugel per Kopf aus zwölf Metern Entfernung in Richtung Tor bringt. Das Rund landet auf dem Tornetz.

35. Minute | Wenn bei Ecuador etwas geht, dann meist über den schnellen Estupinan von Brighton. Aber seine Hereingaben kommen bislang noch nicht an.

32. Minute | Von Ecuador kommt noch nicht viel Zählbares in diesem Spiel: Weiterhin nur zwei Abschlüsse, beide waren eher ungefährlich. Aber: Das 0:0 würde ihnen reichen.

29. Minute | In den vergangenen Minuten hat die Partie etwas an Fahrt verloren. Beide Teams konnten das enorme Tempo der ersten 20 Minuten nicht ganz halten.

26. Minute | Führung für die Niederlande! Gakpo hat die Elftal gegen Katar in Führung gebracht. Wenn alles so bliebe, wäre Oranje Gruppensieger und Ecuador Zweiter. Senegal braucht nun unbedingt einen Treffer, ist Dritter.

24. Minute | Sarr! Der Linksaußen der Senegalesen setzt sich an der linken Grundlinie durch und dribbelt dann in hohem Tempo auf den Strafraum zu. Er legt sich die Kugel auf den rechten Fuß, zieht am Strafraumeck nach innen und schließt dann mit rechts ab. Der Schuss geht knapp rechts vorbei. Eine tolle Einzelleistung.

22. Minute | Preciado muss kurz raus, für den Rechtsverteidiger geht es aber erst mal weiter.

21. Minute | Die Partie ist nun schon seit gut einer Minute unterbrochen: Preciado liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden und muss behandelt werden.

19. Minute | Im Parallelspiel zwischen den Niederlanden und Katar ist übrigens auch noch kein Tor gefallen. Stand jetzt wäre Ecuador also Gruppensieger und Senegal als Dritter ausgeschieden.

17. Minute | Der Ballbesitz ist mittlerweile 50:50. Aber Senegal übernimmt hier immer mehr das Geschehen: Fünf Schüsse haben sie schon abgefeuert. Ecuador hat erst zwei Mal den Abschluss gesucht. Beide Schüsse wurden zudem geblockt.

15. Minute | Pape Gueye wird nun links im Strafraum von Jakobs bedient. Aus sehr spitzem Winkel versucht es der zentrale Mittelfeldmann mit einem Linkschuss. Kein Problem für Keeper Galindez.

13. Minute | Ndiaye kann sich an der rechten Strafraumgrenze durchsetzen und dribbelt von dort nach innen. Mit links packt er den Schlenzer aus 16 Metern aus. Der Ball geht mehrere Meter links oben vorbei.

11. Minute | In dieser Partie wird nicht lange herumtaktiert: Die Teams spielen hier auf Sieg, es gibt nur den Vorwärtsgang.

10. Minute | Valencia versucht es nun mal mit einem direkten Freistoß aus über 25 Metern Entfernung. Der halbhohe Schuss wird aber an der Strafraumgrenze geblockt.

8. Minute | Dia! Sabaly steckt auf der rechten Seite stark in den Sechzehner durch für den gestarteten Dia. Der hat Hincapie im Rücken und schließt deswegen etwas überhastet ab. Der Rechtsschuss aus 13 Metern geht flach links vorbei.

6. Minute | Ecuador kommt in der Anfangsphase auf 64 Prozent Ballbesitz. Den gefährlicheren und zielstrebigeren Eindruck machen aber die Senegalesen, die nach der Balleroberung den schnellen Weg nach vorne suchen.

3. Minute | Gana Gueye! Über links kommen die Senegalesen durch. Sarr spielt die Kugel scharf und flach nach halbrechts, wo Geye halbrechts frei ist. Er schließt aus 15 Metern schnell mit rechts ab, schießt das Rund nur knapp rechts vorbei. Ein schöner, geradliniger Angriff der Afrikaner.

2. Minute | Der Afrikameister hält vom Start weg mit seiner immensen Körperlichkeit und Aggressivität dagegen. Den technisch beschlagenen Ecuadorianern soll so Lust am Spiel schnell vergehen.

1. Minute | Und los geht's, das Spiel läuft!

Vor Beginn | Schiedsrichter im Khalifa International Stadium wird der Franzose Clement Turpin sein. Seine Landsmänner Nicolas Danos und Cyril Gringore werden ihm assistieren. Istvan Kovacs aus Rumänien ist der Vierte Offizielle.

Vor Beginn | Beim Senegal wird das verletzungsbedingte Fehlen von Superstar Sadio Mané im Kollektiv kompensiert: Die drei bisherigen Turniertreffer wurden von drei verschiedenen Schützen erzielt. Famara Diedhio, Boulaye Dia und Bamba Dieng trafen beim 3:1 am 2. Spieltag gegen Katar.

Vor Beginn | Man sieht: Ein eigener Sieg würde sowohl dem Senegal, als auch Ecuador die Rechenspiele ersparen. Die gute Nachricht für die Südamerikaner vor dieser entscheidenden Partie: Das linke Knie der Lebensversicherung Enner Valencia hält. Der 33 Jahre alte Stürmer von Fenerbahce Istanbul erzielte bislang alle drei Turnier-Tore der "Tri". Rechnet man die letzte ecuadorianische WM 2014 dazu, machte Valencia insgesamt die letzten sechs (!) Tore für seine Farben bei einer WM. Beim Endturnier in Brasilien traf der Knipser ebenfalls drei Mal.

Vor Beginn | Die Niederlande kommen mit einem Sieg oder einem Remis gegen die Gastgeber weiter. Selbst eine Niederlage gegen Katar kann reichen, wenn gleichzeitig Ecuador gewinnt oder höher verliert als die Elftal. Wenn Ecuador unentschieden spielt, dann darf die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal auf jeden Fall nur mit einem Tor Unterschied verlieren.

😳 ¡Djorkaeff x2!



🇫🇷 Youri Djorkaeff

🇪🇨 Djorkaeff Reasco pic.twitter.com/TfZt6WfBnn — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 29, 2022

Vor Beginn | Der Senegal (3 Punkte) kann sich aus eigener Kraft für das Achtelfinale qualifizieren, wenn er Ecuador schlägt. Und jetzt wird es ein wenig komplizierter: Ein Remis würde den Afrikanern auch reichen, wenn die Niederlande gleichzeitig mit mindestens drei Toren Differenz gegen Katar verlieren. Sollte die Elftal mit zwei Toren Differenz verlieren und der Senegal auf insgesamt mehr geschossene Tore als die Niederlande käme, würde dem Team von Coach Aliou Cisse ebenfalls ein Remis reichen.

Vor Beginn | Ecuador (4 Punkte) kommt weiter, wenn es gegen den Senegal einen Sieg oder ein Remis holt. Bei einer Niederlage kämen die Lateinamerikaner auch noch weiter, wenn im Parallelspiel die Niederländer (4 Punkte) noch höher gegen die Katarer verlieren. Sollte Ecuador ebenso hoch verlieren wie Oranje, würde die Fairplay-Wertung zum Tragen kommen.

Vor Beginn | Heute entscheidet sich, wer sich Platz 1 und 2 in der Gruppe A sichern kann: Wer wird ins Achtelfinale einziehen? Eine Entscheidung ist in dieser A-Staffel schon gefallen: Gastgeber Katar, das im Parallelspiel gegen die Niederlande antritt, ist bereits raus. Sowohl Oranje, als auch Tabellenführer Ecuador und Senegal können noch den Sprung unter die letzten 16 schaffen. Im Folgenden schauen wir uns mal an, wann welches Team weiterkommt oder ausscheidet.

Ecuador gegen Senegal heute live im TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Ecuador:

Galindez - Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan - Franco, Gruezo, Caicedo - Plata, Valencia, Estrada

Senegal setzt auf folgende Aufstellung:

Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Pape Gueye, Gana Gueye, Ciss - Sarr, Ndiaye, Dia

Läuft Ecuador vs. Senegal im TV und LIVE STREAM? Die Übertragung der WM heute

Ecuador vs. Senegal heute ... TV / STREAM / TICKER ... live im TV MagentaTV ... im LIVE STREAM MagentaTV ... im LIVE TICKER GOAL

Ecuador gegen Senegal heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Spiel

Favoriten bibbern, Außenseiter träumen - und nichts geht ohne Rechenschieber: Mit dem letzten Vorrundenspieltag beginnt die heiße Phase der WM. Das Vorgeplänkel ist vorbei, ab sofort fallen in Katar Entscheidungen am Fließband.

"Jedes Spiel bei dieser WM ist schwierig. Das zeigen die Ergebnisse. Es gab viele Unentschieden und knappe Siege", sagte der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal. Dicke Überraschungen sind bei den kniffeligen Parallelspielen nicht ausgeschlossen. Schon am Dienstag gibt es in beiden Gruppen jeweils einen Vierkampf, selbst den Niederländern steht in Gruppe A ein Herzschlagfinale bevor.

"Wir haben es selbst in der Hand, wir werden alles geben und auf uns schauen", sagte der 71-jährige van Gaal: "Wer Weltmeister werden will, muss es mit jedem aufnehmen können."

Die Elftal (4 Punkte) muss gegen den WM-Gastgeber mindestens einen Punkt holen, um sicher ihr Achtelfinal-Ticket zu lösen - und wird dabei am Dienstagnachmittag (16 Uhr) mit einem Auge auch das Parallelspiel zwischen Ecuador (ebenfalls 4) und Senegal (3) im Blick haben.

Richtig hoch her geht es in Gruppe B, wo Iran ausgerechnet im mit reichlich politischer Brisanz aufgeheizten Duell gegen den "Großen Satan" USA erstmals in die K.o.-Runde einer WM einziehen kann. Voraussetzung dafür: Ein Sieg gegen die Amerikaner. Oder ein Remis, wenn gleichzeitig Wales in der "Battle of Britain" nicht gegen England gewinnt. Für die US-Boys ist die Sache einfach: Siegen oder fliegen.

So richtig vertrackt ist die Lage für Topstar Gareth Bale und seine Waliser. Während die Engländer sich sogar eine Niederlage mit bis zu drei Toren leisten können, benötigt der britische "kleine Bruder" zwingend einen Sieg und muss am Dienstagabend zusätzlich auf ein Remis im Parallelspiel (beide 20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) hoffen.

Selbst siegen, hoffen auf Schützenhilfe und ziemlich wilde Rechenspiele: Die kommenden Tage dürften zum Fest für die Mathematiker in den Teams werden - und nichts für schwache Nerven. Zumal auch Turniermitfavoriten wie Argentinien, Spanien, Belgien und Deutschland noch (längst) nicht durch sind. Und mit Frankreich erst einer von 16 Plätzen im Achtelfinale vorzeitig vergeben ist. (SID)

Ecuador vs. Senegal heute im LIVE TICKER: Die Daten zum Spiel