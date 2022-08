EA SPORTS FC oder FIFA 23? Alle Informationen zum neuen Namen des Fußballspiels

Warum wird die FIFA-Reihe bald einen neuen Namen bekommen und ab wann ist das der Fall? GOAL liefert alle Informationen.

Der Release von FIFA ist für fußballverrückte Gamer ein jährliches Highlight im Kalender. Die Fußballsimulation hat längst Tradition, und dass in jedem Jahr ein neuer Teil erschien, wurde über die vielen Jahre hinweg zur Gewohnheit.

Doch daran wird sich etwas ändern - und zwar drastisch! Denn wie Spielehersteller EA SPORTS bekanntgab, wird man sich von Namen FIFA trennen. Wann das der Fall ist und welche Auswirkungen das für die Spieler hat, erfahrt Ihr im folgenden Artikel.

EA SPORTS FC? FIFA 23? GOAL liefert alle Informationen zur Namensänderung

Warum heißt FIFA bald EA SPORTS FC?

"Electronic Arts gibt heute bekannt, dass seine weltberühmten Fußballspiele ab 2023 unter der neuen Marke EA SPORTS FC weitergeführt werden." Mit diesem Satz in einer Pressemitteilung sorgte der Spielehersteller im Mai für einen Paukenschlag in der Gaming-Szene.

Berichten zufolge soll der Spielehersteller zuletzt rund 150 Millionen Dollar pro Jahr für die Namensrechte an die FIFA bezahlt haben - doch damit ist bald Schluss, denn EA SPORTS trennt sich vom Namen und bringt das Spiel künftig unter dem eigenen Namen auf den Markt.

Allem Anschein nach war man nicht mehr bereit, die Forderungen des Weltverbandes für die Benutzung des Namens zu erfüllen. Zudem wurde EA laut Vizepräsident David Jackson stark durch Lizenz-Einschränkungen zurückgehalten. CEO Andrew Wilson konkretisierte später die Aussage und sprach von kommerziellen Partnern und weiteren Modalitäten, die laut der FIFA schnell ins Spiel integriert werden sollten, und so nötige Ressourcen während der Entwicklung verschlungen haben.

Für die Zocker soll sich wenig ändern. "Unsere Vision für EA SPORTS FC ist es, den größten und einflussreichsten Fußball Club der Welt im Epizentrum der Fußball-Fanszene zu gründen", sagte Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts. "Seit fast 30 Jahren bauen wir die weltweit größte Fußballgemeinschaft auf - mit Hunderten Millionen Spielern, Tausenden von Partner-Spielern und Hunderten von Ligen, Verbänden und Mannschaften. EA SPORTS FC wird der Verein für jeden von ihnen und für Fußballfans auf der ganzen Welt sein."

Laut eigener Mitteilung bestehen seitens EA bereits Einigungen mit mehreren Vereinen und Ligen hinsichtlich einer längeren Zusammenarbeit. Zu diesen zählen die Premier League, Bundesliga, LaLiga und auch die UEFA, welche die Lizenzen der europäischen Wettbewerbe innehat.

EA SPORTS / GOAL

FIFA 23 der letzte Teil? Ab wann das Spiel EA SPORTS FC heißen wird

Doch bevor EA SPORTS FC erstmals auf den Markt kommt, wird es noch einen Teil unter dem alten Namen geben. FIFA 23 erscheint am 30. September 2022 und ist das letzte gemeinsame Produkt beider Seiten.

"EA und die FIFA freuen sich darauf, später in diesem Herbst das größte und umfangreichste EA SPORTS FIFA aller Zeiten herauszubringen", hieß es im Mai. "Das letzte FIFA-Produkt wird außerdem mehr Spielmodi, Features, Teams, Ligen, Spieler und Wettbewerbe enthalten als jede frühere Ausgabe."

Auf welche Änderungen sich Spieler bei FIFA 23 freuen dürfen, haben wir in einem separaten Artikel ausführlich für Euch zusammengefasst.

Im Sommer 2023 wird es dann erstmals Informationen zum Debüt von EA SPORTS FC geben. Es ist davon auszugehen, dass sich der Hersteller am aktuellen Ablauf orientiert und das Spiel wieder im Herbst erscheint.

Wie reagiert die FIFA auf EA SPORTS FC?

Es dauerte damals nicht lange, bis der Fußball-Weltverband FIFA auf die Vorstellung von EA SPORTS FC reagierte und dabei angekündigt hat, mit neuen Partnern die Tradition der FIFA-Reihe fortführen zu wollen: "Die FIFA befindet sich derzeit mit Spieleherstellern, Medienunternehmen und Investoren bezüglich der Entwicklung eines neuen FIFA Fußballsimulationstitels für 2024 im Austausch."

Sogar FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich. "Ich kann Ihnen versichern, dass nur das echte FIFA-Spiel das beste für Gamer und Fußballfans sein wird", so der 52-Jährige. "FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 und so weiter - der Name ist die Konstante und wird für immer bleiben. Und es wird vor allem das beste Spiel bleiben."

Seit Mai 2022 gibt es jedoch keine weiteren Meldungen, wie und in welcher Form FIFA 24 auf den Markt kommen könnte oder soll. Tritt die FIFA wirklich mit EA SPORTS in Konkurrenz, könnte das auch Vorteile für alle Gamer haben!

RELEASE FIFA 23 30. September 2022 EA SPORTS FC nicht bestätigt, voraussichtlich Herbst 2023 FIFA 24 bislang keine Informationen