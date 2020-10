Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Die neue Champions-League-Saison beginnt! Kiew empfängt Juventus Turin. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Die neue Champions-League-Saison startet mit dem heutigen Match zwischen und . Der Anpfiff erfolgt um 18.55 Uhr in Kiew.

Ohne den an Corona erkrankten Superstar Christiano Ronaldo tritt Juve heute beim ukrainischen Vertreter Dynamo Kiew an. Komplettiert wird die Gruppe G vom und von Ferencvaros Budapest.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Daten zur

Wettbewerb : Champions League (1. Spieltag)

: Champions League (1. Spieltag) Datum : Dienstag, 20. Oktober 2020

: Dienstag, 20. Oktober 2020 Uhrzeit : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Ort: Kiew

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute live: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Die Champions League wird in dieser Saison wie in den vergangenen Jahren vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Königsklasse gibt es dementsprechend leider nicht im Free-TV zu sehen.

Sky hat Erstwahlrecht, was die Spiele mit deutscher Beteiligung angeht. Alle anderen Spiele laufen als Einzelspiel bei DAZN oder in der Konferenz bei Sky. Das heutige Spiel gibt es also in der Konferenz bei Sky oder als Einzelspiel bei DAZN zu sehen.

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute live im TV

Sky geht mit der Übertragung der Champions-League-Konferenz ab 18.55 Uhr auf Sendung. Neben Kiew gegen Turin wird es auch Zenit St. Petersburg gegen Club Brügge in der Konferenz zu sehen geben. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben. Alle Details dazu bekommt Ihr auf der Homepage von Sky.

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin: Die Champions League im LIVE-STREAM sehen

DAZN wird heute das Einzelspiel live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM übertragen. Der Stream wird ab ca. 18.45 Uhr online sein. Euer Kommentator ist Carsten Fuß, an seiner Seite sitzt der Experte Benny Lauth.

Für Neukunden von DAZN ist die Übertragung kostenlos, denn das Portal bietet den ersten Monat des Abonnements gratis an.

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Der Streamingdienst aus Ismaning ist von überall aus empfangbar, Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung. Dabei ist es egal, ob Ihr den Stream über das Smartphone, das Tablet, den Laptop, die Konsole oder den Fire-TV-Stick schaut. Zudem bietet es sich an, die Übertragung über die DAZN-App zu schauen.

Hier haben wir alle wichtigen Links zum kostenlosen Download der DAZN-App

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute im LIVE-STREAM in der Konferenz auf Sky Go und Sky Ticket

Sky stellt seinen Zuschauern auch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um die Konferenz im Internet verfolgen zu können: Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde habt Ihr also automatisch Zugriff. Sky Ticket ist für Zuschauer ohne Sky-Abo, hier könnt Ihr Euch kostenpflichtig Zugang zum Stream erwerben. Alle weiteren Infos dazu gibt es hier.

Dynamo Kiew - Juventus Turin live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin kostenlos im LIVE-TICKER verfolgen

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Ergänzung zur Übertragung von DAZN oder Sky. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alle wichtigen Infos zur Partie – gepaart mit interessanten Statistiken.

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, DAZN lädt die Highlights der Champions League nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform hoch.

Neben der Champions League überträgt DAZN auch andere Ligen und Sportarten, wie zum Beispiel die , , , , , NFL, NHL, NBA, Boxen, Darts, Motorsport, Tennis und vieles mehr. Nach dem Probemonat kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Dynamo Kiew bisher 4 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Juventus Turin 0 Siege 3 1 Remis 1 3 Tore 12 100,2 Mio. Euro Marktwert 690,2 Mio. Euro Viktor Tsygankov (19 Mio. Euro) wertvollster Spieler Paulo Dybala (80 Mio. Euro)

Dynamo Kiew gegen Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM und Co. - hier läuft die Champions League live