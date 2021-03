Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der 3. Liga kommt es heute zum Spiel Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden. Goal begleitet das Spiel am Mittwochabend im LIVE-TICKER.

Herzlich willkommen zum Nachholspiel des 19. Spieltages zwischen Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden in der 3.Liga!

Dynamo Dresden vs Wehen Wiesbaden 1:0 (1:0) Tore 1:0 Sohm (12.) Aufstellung Dynamo Broll - Knipping, Mai, Ehlers - Königsdörffer, Kade, Will, Meier - Mörschel - Daferner, Sohm Aufstellung Wehen Boss - Mrowca, Mockenhaupt, Kempe, Niemeyer - Medic, Chato - Malone, Korte, Brumme Gelbe Karten -

45' Halbzeitpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion. Durch den Flugkopfballtreffer von Sohm geht es mit einer knappen Führung in die Pause. #SGDSVWW 1:0 #sgd1953 pic.twitter.com/fvQx5U4rRC — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) March 17, 2021

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45 | Nach den ersten 45 Minuten führt Dynamo Dresden mit 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden. Dynamo belohnte sich in Person von Sohm nach einer starken Anfangsphase in der 12. Minute mit dem Führungstreffer. Wiesbaden fand erst nach etwa 20 Minuten in die Partie und hatte infolge mehr Ballbesitz. Wirklich gefährlich vor das Tor kam die Rehm-Truppe dabei allerdings nicht, weil Dynamo zeigte, warum sie die beste Defensive der Liga stellen. Außerdem kommen die Hausherren immer wieder überfallartig nach Kontern zu Chancen. Die Gäste aus Wiesbaden müssen demnach in der zweiten Hälfte mehr Lösungen nach vorne finden und die Gegenangriffe der Dresdner möglichst unterbinden. Bis gleich!

44 | Nach einem starken Ballgewinn von Will in der eigenen Hälfte wird Daferner auf dem rechten Flügel steil geschickt. Der Stürmer zieht vor dem Sechzehner ins Zentrum, wo sein Abschluss aus 16 Metern von Medic abgeblockt wird. Boss schnappt sich den hohen Abpraller schließlich.

42 | Malone hat links sehr viel Platz und stürmt samt Ball in Richtung Strafraum. Davor sieht er Nilsson, den er an der Strafraumgrenze anspielt. Der Stürmer wird jedoch gut von Mai weggeblockt.

41 | Nilsson trifft Knipping mit viel zu hohem Bein vor dem Strafraum am Kopf. Schiri Greif unterbricht die Partie korrekterweise und Knipping hält sich nur kurz die Stirn.

39 | Chato bekommt die Kugel beispielsweise von Mrowca 30 Meter halbrechts vor dem Tor und sucht Malone mit einem Steilpass rechts in die Box. Doch auch diese gute Idee scheitert an der Umsetzung. Das Spielgerät trudelt ins Aus.

38 | Die Rehm-Elf schafft es noch zu selten ins letzte Drittel. Bis dahin lassen sie das Leder relativ geschmeidig laufen, aber der finale Pass in die Spitze kommt eigentlich nie an den Mann.

37 | Nachdem Dynamo die Offensivbemühungen mehr oder weniger eingestellt hat, spielt sich die Partie zumeist zwischen den beiden Sechzehnern ab. Der Ballbesitz wechselt sehr häufig.

35 | Medic gewinnt nahezu jeden Zweikampf. Kade ist der Nächste, der vom wuchtigen Innenverteidiger an der rechten Eckfahne vom Ball getrennt wird.

34 | Das Mittelfeld wird bei Wehen aber kaum mit eingebunden. Die Gäste versuchen es in der Regel mit hohen Zuspielen auf den großgewachsenen Nilsson, der die Bälle festmachen soll.

33 | Wiesbaden wird inzwischen etwas mutiger. Tietz hat rechts vor dem Sechzehner auf einmal Raum und lädt ab. Sein Schuss landet aber im Dresdner Nachthimmel.

32 | Nilsson stochert sich vor dem gegnerischen Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durch, wird dann aber von Mai doch noch am Eindringen in die Box gehindert.

31 | Der Freistoß bringt keine Gefahr mit sich und Wehen hat die Kugel wieder erobert.

30 | Königsdörffer zieht nach einem Zuspiel nach innen und versucht sich per Zidane-Trick an Chato vorbei zu zaubern. Chato stoppt den Außenspieler jedoch mit einem Foul 35 Meter vor dem eigenen Tor.

28 | Mrowca schlägt die Kugel von der Mittellinie hoch in den Strafraum, wo Tietz per Kopf das Leder aus den Armen von Broll bugsiert. Die Dresdner wollen einen Freistoß, aber Schiri Greif sieht das anders. Dennoch können die Dresdner Hintermänner die Situation entschärfen.

26 | Wiesbaden verzettelt sich vor dem gegnerischen Strafraum und Dresden kontert blitzschnell! Sohm wird von Mörschel auf die Reise geschickt und steht vor dem Strafraum wieder Medic gegenüber. Der Stürmer schlägt zwei Haken und spielt anschließend einen Steilpass nach links in Richtung Daferner. Das Zuspiel ist jedoch zu ungenau.

25 | Bei Dynamo rollen die Angriffe vor allem über die rechte Seite von Königsdörffer. Der sprint- und dribbelstarke Außenspieler hatte auch maßgeblichen Anteil am Führungstreffer.

23 | Die erste Annäherung der Gäste erfolgt über die rechte Seite. Mrowca darf schließlich vor der Grundlinie flanken und findet Nilsson, der sich mit den Händen gegen Knipping Raum verschafft und hoch über das Tor köpft. Schiri Greif wertet das Schubsen aber sowieso als Foul.

22 | Das Duell zwischen Medic und Sohm wird heute von zentraler Bedeutung sein. Die letzten beiden Zweikämpfe konnte der Innenverteidiger für sich entscheiden. Lediglich beim Gegentor war er nicht zur Stelle.

21 | Sohm kommt nach einer Flanke von Meier von der linken Seite aus elf Metern zentral zum Kopfball. Unter Bedrängnis kann der Torschütze das Leder jedoch nicht platzieren und Boss fängt die Murmel sicher.

20 | Die Gäste kombinieren sich erstmals um den Dynamo-Sechzehner herum. Alle Zuspiele in die Box werden aber von den Dresdnern weggeblockt.

19 | Ehlers sucht Sohm mit einem hohen Flugball an den Sechzehner, doch Medic ist inzwischen im Spiel angekommen und kocht den Stürmer sauber ab.

18 | Die Partie legt die erste kleinere Verschnaufpause ein, nachdem vor allem die Dresdner in den ersten Minuten ordentlich für Alarm gesorgt haben.

16 | Die Rheinhessen befreien sich erstmals aus dem Dresdner Dauerpressing und erkämpfen sich immerhin mal einen Einwurf in der Nähe des Dynamo-Strafraums.

15 | Die Sachsen pressen direkt weiter und gehen auf den zweiten Treffer. Wiesbaden hat es nach 15 Minuten noch nicht in den Strafraum der Gastgeber geschafft.

14 | Die Hereinnahme von Sohm hat sich damit schon nach nicht einmal einer Viertelstunde bezahlt gemacht. Der Stürmer knüpft nahtlos an seinen starken Auftritt gegen Saarbrücken an.

TOOOR! Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden 1:0 | Torschütze: Pascal Sohm

12 | Da ist die verdiente Führung! Dresden kombiniert sich kontrolliert nach vorne. Der Angriff über die rechte Seite mündet in einer Flanke von Königsdörffer, der die Kugel auf den ersten Pfosten schlägt. Dort steht Daferner bereit und leitet das Leder per Kopf weiter an den zweiten Pfosten, wo Sohm komplett frei einnickt - ein herrlich vorgetragener Angriff!

10 | Will nimmt sich der Ecke an und schlägt das Leder hoch vor den Kasten, wo der SVWW die Situation bereinigen kann.

9 | Niemeyer reiht sich in die Fehlerkette seiner Kollegen ein und befördert einen hohen Ball ohne Not ins eigene Toraus zur nächsten Ecke.

8 | Die Wiesbadener versuchen über erste längere Ballstafetten ins Spiel zu finden. Dynamo setzt die Gäste allerdings früh unter Druck und lassen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung.

6 | Boss zeigt ebenfalls eine kleine Unsicherheit. Dem Keeper rutscht ein Rückpass über den Schlappen, wodurch die Kugel in hohem Bogen ins Toraus fliegt. Somit bekommt Dynamo die erste Ecke. Will legt die Kugel frech flach zurück auf den einlaufenden Kade, der völlig frei aus 13 Metern mit links abschließen kann. Sein Schuss flattert knapp über die Latte!

4 | Dynamo kommt deutlich besser in die Partie und stellt die Gäste aus Wiesbaden früh vor Probleme.

3 | Die Riesenchance für Daferner zum 1:0! Medic spielt im Aufbau vor dem eigenen Strafraum einen furchtbaren Pass, der postwendend bei Daferner landet. Der Stürmer taucht frei vor dem herausstürmenden Boss und hebt die Kugel aus 16 Metern über den Keeper. Mockenhaupt klärt die Murmel per Kopf gerade noch vor der Linie!

1 | Mockenhaupt wirft sich direkt in das erste Luftduell mit Daferner kurz hinter der Mittellinie. Schiri Greif wertet das Einsteigen als Freistoß, den Will hoch vor das Tor schlägt, wo Boss sich das Leder schnappt.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1 | Im dritten Anlauf kann die Partie endlich starten, denn Schiri Steven Greif pfeift pünktlich an! Dynamo spielt wie gewohnt in gelb-schwarz, die Gäste aus Wiesbaden sind in weiß gekleidet. Los geht's!

Vor Beginn | Dynamo könnte mit einem Sieg den Abstand auf Relegationsplatz, sollte Ingolstadt heute patzen, auf fünf Punkte ausbauen. Die Vorzeichen für die Sachsen sind gut, denn im eigenen Stadion haben die Gelb-Schwarzen nur eine einzige Partie verloren. Außerdem stellt das Team von Markus Kauczinski die beste Defensive, sowie die zweitbeste Offensive der Liga. Im Duell der Zweitliga-Absteiger geht der Tabellenführer also als Favorit in die Partie.

Vor Beginn | Auf Seiten der Gastgeber aus der Elbflorenz nimmt Trainer Kauczinski hingegen nur eine einzige Veränderung im Vergleich zum 1:1 gegen Saarbrücken vor. Joker-Torschütze Sohm darf heute von Beginn ran, während Hosiner dafür eine Pause bekommt und zunächst auf der Bank sitzt. Ansonsten steht genau dieselbe Elf auf dem Platz. Für den wieder genesenen Löwe käme ein Einsatz noch zu früh, der Routinier befindet sich noch im Aufbautraining.

Vor Beginn | SVWW-Coach Rehm muss seine Startformation dementsprechend ordentlich umkrempeln. Neben den genannten Ausfällen bleiben Wurtz und Lais nur auf der Bank. Neu in die Mannschaft stoßen Niemeyer, Medic, Mrowca, Brumme und Tietz. In der englischen Woche wird also auch über die fehlenden Spieler hinaus noch rotiert.

Vor Beginn | Die Gäste aus Wiesbaden mussten zuletzt zwei schmerzhafte Niederlagen gegen die kleinen Bayern und am Wochenende gegen Ingolstadt einstecken. Das Team von Trainer Rehm, der erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag verlängert hat, droht den Anschluss an die Aufstiegsplätze gänzlich zu verspielen. Daher hat das heutige Flutlichtspiel gegen Spitzenreiter Dynamo eine enorme Bedeutung für die Rheinhessen. Erschwerend kommt dabei jedoch hinzu, dass Kempe und Kuhn gesperrt fehlen, weil sich beide gegen Ingolstadt einen Platzverweis abholten. Darüber hinaus fehlt auch Innenverteidiger Carstens, der Probleme am Oberschenkel hat.

Dynamo Dresden vs. Wehen Wiesbaden heute live: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Aufstellung Dynamo Dresden : Broll - Knipping, Mörschel, Sohm, Meier, Kade, Mai, Will, Daferner, Königsdörffer, Ehlers

Aufstellung Wehen Wiesbaden : Boss - Mockenhaupt, Korte, Tietz, Mrowca, Malone, Medic, Brumme, Chato, Niemeyer, Nilsson