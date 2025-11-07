Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logo1. FC Nürnberg
Janek Subke

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free TV und Live Stream sehen: RTL oder nur Sky?

Dynamo Dresden duelliert sich heute in der 2. Bundesliga mit dem 1. FC Nürnberg. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Dynamo Dresden steht am heutigen Freitag, den 7. November, der 1. FC Nürnberg gegenüber. Die Partie des 12. Spieltags der 2. Bundesliga steigt ab 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Lesen Sie hier die Spielvorschau Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Auf RTL wird die Begegnung am Freitagabend nicht zu sehen sein. Sky nimmt sich der Sache im TV und Livestream an. Im Einzelspiel überträgt der Pay-TV-Anbieter Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 3 (Kommentator: Oliver Seidler) und in der Konferenz auf Sky Sport Top Event sowie  Sky Sport Bundesliga 2 mit Thomas Wagner in der Moderationsrolle.

Sky DeutschlandHier ansehen

Im kostenpflichtigen Livestream könnt Ihr via Sky Go, WOW oder auch OneFootball live dabei sein.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Rudolf Harbig Stadion

Fortuna Düsseldorf v 1. FC Nürnberg - 2. BundesligaGetty Images

Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM
1. FC Nürnberg crest
1. FC Nürnberg
FCN
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD
Fortuna Duesseldorf crest
Fortuna Duesseldorf
F95

Dynamo Dresden vs 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

Dynamo DresdenHome team crest

4-4-1-1

Aufstellung

4-1-4-1

Home team crestFCN
22
L. Grill
29
L. Boeder
19
A. Rossipal
23
Lars Bünning
26
J. Marx
27
N. Hauptmann
6
K. Amoako
16
Nils Fröling
9
V. Vermeij
11
D. Kother
33
C. Daferner
1
J. Reichert
32
T. Janisch
21
B. Yilmaz
4
F. Gruber
31
R. Knoche
10
J. Justvan
25
F. Becker
6
A. Markhiev
18
R. Lubach
23
M. Zoma
11
A. Stepanov

4-1-4-1

FCNAway team crest

DOD
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Stamm

FCN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Klose

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Dynamo Dresden

In Dresden läuft bis dato wenig zusammen: Platz 17 und nur ein Sieg aus zwölf Pflichtspiel-Partien sind auch für einen Liga-Neuling viel zu wenig, um dem Anspruch an den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gerecht zu werden. Cheftrainer Thomas Stamm erhält vom Sportchef aber weiter die volle Rückendeckung.

News über 1. FC Nürnberg

Der "Club" konnte sich nach dem 2:1-Erfolg über Eintracht Braunschweig etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte verschaffen und will gegen den Aufsteiger aus Dresden nachlegen. Zuvor spielte der FCN gegen den 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel jeweils 1:1 Remis.

Fortuna Düsseldorf v 1. FC Nürnberg - 2. BundesligaGetty Images

Form

DOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

DOD

Letzte 5 Spiele

FCN

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

2

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

Nützliche Links

