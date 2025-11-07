Dynamo Dresden steht am heutigen Freitag, den 7. November, der 1. FC Nürnberg gegenüber. Die Partie des 12. Spieltags der 2. Bundesliga steigt ab 18.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Lesen Sie hier die Spielvorschau Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg.
Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free TV und Live Stream sehen: RTL oder nur Sky?
Auf RTL wird die Begegnung am Freitagabend nicht zu sehen sein. Sky nimmt sich der Sache im TV und Livestream an. Im Einzelspiel überträgt der Pay-TV-Anbieter Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 3 (Kommentator: Oliver Seidler) und in der Konferenz auf Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga 2 mit Thomas Wagner in der Moderationsrolle.
Im kostenpflichtigen Livestream könnt Ihr via Sky Go, WOW oder auch OneFootball live dabei sein.
Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg
Dynamo Dresden vs 1. FC Nürnberg: Aufstellungen
News über Dynamo Dresden
In Dresden läuft bis dato wenig zusammen: Platz 17 und nur ein Sieg aus zwölf Pflichtspiel-Partien sind auch für einen Liga-Neuling viel zu wenig, um dem Anspruch an den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gerecht zu werden. Cheftrainer Thomas Stamm erhält vom Sportchef aber weiter die volle Rückendeckung.
News über 1. FC Nürnberg
Der "Club" konnte sich nach dem 2:1-Erfolg über Eintracht Braunschweig etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte verschaffen und will gegen den Aufsteiger aus Dresden nachlegen. Zuvor spielte der FCN gegen den 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel jeweils 1:1 Remis.
