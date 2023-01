Dynamo Dresden vs. Meppen: TV, LIVE STREAM, TICKER – die Übertragung der 3. Liga heute

Heute steigt die Partie Dynamo Dresden vs. Meppen. GOAL liefert die Infos zur Übertragung der 3. Liga heute im TV, LIVE STREAM und im TICKER.

Nach der zweimonatigen Pause finden in der 3. Liga die Begegnungen des 18. Spieltags statt. Hierbei geht am Sonntag um 13 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und Meppen über die Bühne. Die Schwarz-Gelben und die Blau-Weißen nahmen 23 und 13 Punkte mit.

Allerdings brennen beide Kontrahenten auf Wiedergutmachung. Dynamo Dresden holte in den jüngsten sechs Meisterschaftsspielen drei Zähler. Zwei davon sicherte sich die Elf von Markus Anfang in den jüngsten Heimspielen gegen Freiburg II und gegen Zwickau. Dazwischen unterlagen die Schwarz-Gelben bei Wehen Wiesbaden.

Meppen kassierte am 17. Spieltag zu Hause gegen Osnabrück die sechste Niederlage binnen acht Drittliga-Auftritten. Überdies wartet die Mannschaft von Stefan Krämer in der Meisterschaft seit fünf Begegnungen auf einen Torjubel.

Am 18. Spieltag in der 3. Liga findet heute um 13 Uhr die Partie Dynamo Dresden vs. Meppen statt. Doch wie steht es um die Übertragung der 3. Liga heute im TV, LIVE STREAM und im TICKER? GOAL hat alle Infos.

Dynamo Dresden vs. Meppen: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Dynamo Dresden vs. Meppen Datum: Sonntag, 15. Januar 2023 Uhrzeit: 13 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden gegen Meppen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Sender der Ersten halten Rechte an Partien der 3. Liga. Hierbei zeigen Euch die öffentlich-rechtlichen Kanäle an jedem Wochenende einige Begegnungen. Doch wer zeichnet sich für die Übertragung des Aufeinandertreffens Dynamo Dresden vs. Meppen verantwortlich?

Dynamo Dresden – Meppen heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Euch eine Ausstrahlung des Spiels Dynamo Dresden gegen Meppen im Free-TV erhofft hattet, muss Euch GOAL enttäuschen. Denn: Das Spiel zwischen den Schwarz-Gelben und den Blau-Weißen läuft ausschließlich bei Magenta Sport. Das gilt üblicherweise für alle Partien, die nicht samstags um 14 Uhr steigen.

Dynamo Dresden vs. Meppen heute live im TV bei Magenta Sport

Somit benötigt Ihr für die TV-Übertragung aus dem Rudolf-Harbig-Stadion ein Abo. Hierbei könnt Ihr bei Magenta Sport Jahres- und Monatsverträge abschließen. Überdies hängen die Preise von Eurem Telekom-Status ab. Kunden müssen pro Monat 4,95 Euro und 9,95 Euro bezahlen. Andernfalls müsst Ihr monatlich 9,95 Euro und 16,95 Euro auf den Tisch legen. Auf der Webseite könnt Ihr Euch genauer einlesen.

Der Bezahlanbieter liefert Euch samstags um 14 Uhr sowohl Partien in voller Länge als auch eine Konferenz ins Haus. Zudem umfasst das Programm etwa die Frauen-Bundesliga, Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), die HBL und die DEL.

Die Eckdaten zur Übertragung des Drittliga-Spiels Dynamo Dresden vs. Meppen:

Übertragungsbeginn: 12.45 Uhr

12.45 Uhr Spielbeginn: 13 Uhr

13 Uhr Kommentar: Andreas Mann

Andreas Mann Moderation: Anett Sattler

Dynamo Dresden – Meppen heute im LIVE STREAM sehen

Ihr könnt Euer Abo auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, nutzen. Denn: Magenta Sport sendet sein gesamtes Angebot ebenso via LIVE STREAM. Überdies müsst Ihr nicht für die Übertragung einzelner Drittliga-Spiele einen Vertrag abschließen. Denn: Die Plattform OneFootball kooperiert mit dem Bezahlanbieter. Allerdings müsst Ihr 2,99 Euro pro Partie ausgeben und die App installieren.

Dynamo Dresden vs. Meppen: Der Ticker

Zudem könnt Ihr mithilfe des Tickers von GOAL zur Partie Dynamo Dresden vs. Meppen im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Geschehnissen im Rudolf-Harbig-Stadion. Im Zuge dessen bekommt Ihr von Push-Nachrichten.

Dynamo Dresden vs. Meppen im TV und LIVE STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Dynamo Dresden – Meppen: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Lewald, Kammerknecht, Kulke - Will, A. Arslan, Hauptmann - C. J. Conteh, Borkowski, Gogia.

Aufstellung Meppen: Domaschke - Ballmert, Mazagg, Kraulich, Risch - Dombrowka, Käuper, Kleinsorge, Vogt, Hemlein - Pourié.