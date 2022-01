Auch die 2. Bundesliga feiert ihr Comeback, in Dresden empfängt Dynamo heute den HSV. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist am Freitag um 18.30 Uhr.

Ein Sieg für die Norddeutschen wäre heute wichtig, nicht nur für einen gelungenen Start in die Rückrunde: Noch steht der HSV zwar auf Rang drei, insgesamt fünf Teams lauern aber mit weniger als zwei Punkten Abstand hinter den Rothosen.

Besonders interessant: Während es bei den Dresdnern kaum Unentschieden gibt (bisher eins in der laufenden Saison), hat der HSV schon neun Mal die Punkte mit dem Gegner geteilt und ist in dieser Kategorie einsamer Spitzenreiter.

Behauptet sich der HSV im Spitzentrio? Oder kann Dresden den Vorsprung zu den Abstiegsplätzen ausbauen? GOAL erklärt in diesem Artikel, wie die 2. Bundesliga heute live übertragen wird.

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) live: So wird die 2. Bundesliga heute übertragen

Begegnung SG Dynamo Dresden vs. Hamburger SV (live bei Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga | 19. Spieltag | 2. Spieltag der Rückrunde Datum Freitag | 14. Januar 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden | Deutschland Bilanz (Fünf Spiele in der Bundesliga) Vier Siege HSV Ein Unentschieden

Dynamo Dresden vs. HSV (Hamburger SV) im TV: So wird die 2. Bundesliga heute live gezeigt

Vier Wochen: So lange dauerte die Winterpause in der zweiten Bundesliga. Während in manchen Ligen wie der Premier League durchgespielt wurde, konnten die Zweitligisten etwas entspannter durch den Winter gehen – nun fängt der harte Ligaalltag aber wieder an.

Los geht es mit zwei Partien am Freitagabend, eine davon ist das HSV-Spiel in Dresden. Aber wie wird die Begegnung heute überhaupt im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Keine 2. Bundesliga im Free-TV: So wird heute Dynamo - HSV übertragen

Es gibt gute und schlechte Nachrichten, wenn man sich die Übertragung der 2. Bundesliga im TV ansieht, wir fangen naturgegeben mit den schlechten an: Kein Sender im kostenlosen Fernsehen überträgt heute das Heimspiel Dynamos.

Egal ob öffentlich-rechtliche Sender wie das ZDF, die ARD und die Dritten (NDR, MDR) oder aber private Sender (Sat.1, Sport1, Pro7, Eurosport) – im Free-TV ist die Partie heute nicht zu sehen. Sport1 zeigt zwar ein Spiel der 2. Bundesliga pro Spieltag, das ist aber immer am Samstag und in dieser Woche Darmstadt 98 gegen den Karlsruher SC.

2. Bundesliga live im Fernsehen: Sky überträgt Dresden - Hamburg!

Das sind also erstmal keine guten Nachrichten, allerdings solltet Ihr die Hoffnung nicht aufgeben: Trotz allem gibt es nämlich einen Fernsehsender, welcher die gesamte 2. Liga überträgt: Sky!

Der Sender aus Unterföhring überträgt seit Jahren jedes Spiel der 2. Bundesliga und ist natürlich auch heute wieder im Einsatz. So wird die Begegnung heute übertragen:

HSV bei Dynamo Dresden: So überträgt Sky heute die 2. Bundesliga der Männer

Begegnung : Dynamo Dresden vs. HSV

: Dynamo Dresden vs. HSV Beginn der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 2

: Sky Sport Bundesliga 2 Kommentator: Klaus Veltman Hätte der HSV acht Stars, wäre er längst aufgestiegen und nicht fünf Punkte hinter Darmstadt. #HSV #Stars pic.twitter.com/5fEWPGxeLw — Roland Eitel (@fussballist) January 5, 2022

Dresden vs. HSV (Hamburg) heute live im TV: So ist Sky zu sehen

Der Nachteil an Sky: Der Fernsehsender ist ein Pay-TV-Sender, man muss also bezahlen, um das Programm sehen zu können. Sky hat sich dafür ein besonderes System mit sogenannten Paketen ausgedacht.

Von diesen Paketen gibt es mehrere: Egal ob Kinofilme, Serien, Kinderprogramm oder eben Sport – je nachdem was man will, kann man den Favoriten buchen und sogar mit anderen kombinieren, um Geld zu sparen. Für die 2. Bundesliga benötigt ihr das Bundesliga-Paket, nicht zu verwechseln mit dem Sport-Paket, wo Tennis, DFB-Pokal und Formel1 übertragen werden.

Dynamo Dresden gegen den HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Sky überträgt heute das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem HSV im Fernsehen! Wie genau das funktioniert haben wir oben erklärt, nun wollen wir uns aber den Möglichkeiten im LIVE-STREAM widmen. Schließlich hat nicht jede/r Anhänger:in einen Fernseher zu Hause!

Sky hat gleich zwei Plattformen ins Leben gerufen, mit welchen man unterschiedliches Programm, unter anderem auch die 2. Bundesliga, live im Internet streamen kann!

Sky Go überträgt die 2. Bundesliga im Internet

Fangen wir mit Sky Go an: Sky Go kann man nicht separat buchen, sondern ist eine kostenlose App und Webseite, die es einer Person ermöglicht, sich mit einem bereits bestehenden Sky-Abo auf einer anderen Plattform anzumelden.

Beispiel: Ihr habt das Bundesligapaket gebucht, seid am Freitagabend aber noch unterwegs in der Bahn oder im Bus. Dann könnt ihr euch bei Sky Go dank eures gebuchten TV-Pakets anmelden und mithilfe einer Interverbindung das Programm, was ihr auch im Fernsehen sehen könntet, per LIVE-STREAM verfolgen!

Sky Ticket: So seht ihr heute Dresden vs. HSV im LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit im Internet: Das Sky Ticket. Dieses könnt ihr buchen, ohne bereits ein Paket wie oben beschrieben gebucht zu haben. Stattdessen ist das Sky Ticket weitaus flexibler.

Ihr könnt also auch Geld sparen, schließlich ist das Ticket monatlich kündbar und erstreckt sich nicht wie die anderen Sky-Pakete über mindestens ein Jahr. Auch beim Sky Ticket könnt ihr alle Spiele der 2. Bundesliga und alle Begegnungen der Bundesliga sehen, die Sky ohnehin im Programm hat.

Sky zeigt heute die 2. Bundesliga: Die wichtigen Links für Fußballübertragung im Internet

LIVE-TICKER und Highlights: So bekommt ihr alles rund um Dynamo Dresden vs. HSV mit!

Euch ist Sky insgesamt zu teuer oder ihr habt nicht genug Internet, um das Spiel via LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann bietet sich unser GOAL LIVE-TICKER hervorragend an!

Egal ob Tor, Chance, Wechsel, Karten… Jede interessante Gelegenheit wird hier genau beschrieben und zusätzlich mit Hintergrundwissen ergänzt – kostenlos und in Echtzeit! Hier geht’s zum LIVE-TICKER!

2. Bundesliga: Sportschau stellt kostenlose Highlights zur Verfügung!

Ebenfalls interessant: Die Highlights! Ihr hattet keine Gelegenheit, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Dann solltet ihr euch die Zusammenfassung anschauen, um die besten Szenen von Sonny Kittel, Batista Meier und Co. anzuschauen!

Die Sportschau lädt auf YouTube die Highlights aller Bundesligaspiele und von einigen Zweitligaspielen hoch, auch Dresden vs. HSV wird wohl dazugehören. Das Beste an den Highlights: Diese sind kostenlos zu sehen!

2. Bundesliga heute live auf Sky: Das sind die Aufstellungen von Dresden und Hamburg

Die beiden Vereine veröffentlichen etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Cheftrainer, wir tragen diese daraufhin hier ein. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Die 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM: So wird Dynamo Dresden - HSV (Hamburger SV) heute ausgestrahlt