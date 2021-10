Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung heute live sehen

Heute Abend hat Dynamo Dresden den FC St. Pauli in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Gast. Goal verrät, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Spitzenreiter gegen Aufsteiger! In der 2. Runde des DFB-Pokals treffen zwei Teams aus der 2. Bundesliga aufeinander - Dynamo Dresden hat den FC St. Pauli zu Gast. Um 18.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Beide Teams lieferten am vergangenen Wochenende durchaus unterschiedliche Leistungen ab: St. Pauli ließ beim 4:0 gegen Dresdens Mitaufsteiger Rostock gar nichts anbrennen, die SGD musste dagegen bei Schalke 04 eine empfindliche 0:3-Niederlage einstecken.

Die Hamburger sind derzeit Tabellenführer der 2. Liga, Dresden steht auf Platz zwölf. Von dieser Sichtweise her dürfte der FC als Favorit in dieses Spiel gehen, doch wir sprechen vom DFB-Pokal: Alles ist möglich!

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das funktioniert auf jeden Fall - Goal liefert alle Infos zu den Übertragungen des heutigen Tages.

DFB-Pokal, 2. Runde: Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli auf einen Blick

Duell Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli Wettbewerb DFB-Pokal 2021/22, 2. Hauptrunde Datum 27. Oktober 2021, 18.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Am Samstagabend waren beim Auswärtsspiel auf Schalke insgesamt 54.526 Menschen live vor Ort dabei. Damit war die Partie in Gelsenkirchen das Spiel mit den drittmeisten Zuschauern in der 2. Bundesliga in der Vereinshistorie der SGD. 🏟 👉 https://t.co/fC66DSJG7J #sgd1953 pic.twitter.com/fTGBPRiIs9 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) October 24, 2021

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute live im Free-TV sehen?

Kann ich dieses interessante Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Dresden heute vielleicht sogar kostenlos im Free-TV anschauen? Diese Frage stellen sich sicher einige Fans der beiden Zweitligisten.

Doch diese müssen wir leider verneinen: Das Spiel Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli wird nicht kostenfrei im Free-TV übertragen, das liegt an der Rechtelage im DFB-Pokal. Zwar sind mit der ARD und Sport1 zwei Free-TV-Sender in die Übertragung der Spiele involviert, diese entscheiden sich aber regelmäßig für die Top-Spiele der jeweiligen Runde.

Diese beiden Spiele werden in der 2. Runde des DFB-Pokals live im Free-TV übertragen - Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli gehört nicht dazu:

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute live im TV bei Sky: Die Übertragung

Der Sender, der die vollen 90 Minuten von Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli und auch eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen zeigt / überträgt, ist Sky. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender ist der Kanal mit den meisten Rechten am DFB-Pokal.

Am heutigen Mittwoch zeigt der Kanal alle Spiele des Tages in voller Länge im Einzelspiel, zudem gibt es auch eine Konferenzschaltung zu den Spielen, die zeitgleich stattfinden. Wenn Euch also alle Spiele des Tages interessieren, ist Sky Euer Sender.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute live im TV bei Sky: Die Übertragungsdetails

Sender : Sky Sport 4 HD

: Sky Sport 4 HD Übertragungsbeginn : 18 Uhr

: 18 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar: Hannes Herrmann

Wenn Ihr dagegen die Konferenzschaltung schauen wollt, dann ist Sky Sport 2 (HD) der richtige Kanal für Euch. Hier führt Michael Leopold als Moderator durch den Abend.

Eines ist jedoch essenziell: Wenn Ihr heute bei Sky Fußball live schauen wollt, dann braucht Ihr ein Abonnement. Dieses könnt Ihr auf der Homepage von Sky buchen, ein spontaneres Angebot gibt es mit Sky Ticket.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM sehen: Diese Optionen gibt es

Das Zweitliga-Match Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli gibt es heute nur bei Sky im TV zu sehen, so viel steht fest. Auch im LIVE-STREAM bietet Sky zwei Optionen an, wie das Spiel übertragen wird. Zudem gibt es noch eine dritte Möglichkeit.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Das Sky Ticket bietet Euch unabhängig von einem Langzeit-Abonnement bei Sky die Option, das ganze Match zwischen Dresden und St. Pauli zu sehen. Bei Sky Ticket könnt Ihr intern wieder zwischen verschiedenen Paketen wählen, jedoch geht die Buchung recht einfach vonstatten.

Jetzt bei Sky Ticket anmelden!

Das Sky Ticket könnt Ihr beispielsweise nutzen, um für die nächsten Wochen die Bundesliga am Wochenende auf Sky zu sehen - zudem seht Ihr auch das Duell zwischen Gladbach und Bayern im LIVE-STREAM.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM auf Sky Go

Die andere Option für die Übertragung von Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli ist der LIVE-STREAM auf Sky Go. Sky Go ist hauseigene Streamingsender von Sky, das bedeutet, dass jeder Kunde von Sky auch einen Login für die Streamingwelt besitzt.

Das ganze Spiel könnt Ihr ganz einfach im LIVE-STREAM sehen. Hier gibt es alle Infos.

LIVE-STREAM von Onefootball: Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli

Die dritte Option der Pokal-Übertragung von Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM ist OneFootball. Dort kostet ein Spiel 3,99 Euro.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen

Um 18.30 Uhr wird das Spiel Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli angepfiffen. Eine Stunde vorher findet Ihr hier die Aufstellung.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Spiel übertragen

Free-TV - Pay-TV Sky Sport 4 (HD) LIVE-STREAM Sky Ticket, Sky Go, OneFootball LIVE-TICKER Goal

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Das Duell in der 2. Bundesliga in dieser Saison

Das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli gewannen die Hamburger klar und deutlich mit 3:0.

Datum : 3. Oktober 2021

: 3. Oktober 2021 Wettbewerb : 2. Liga, 9. Spieltag

: 2. Liga, 9. Spieltag Anpfiff: 13.30 Uhr

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: 3:0