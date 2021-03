Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - Die 3. Liga heute live sehen

Am 28. Spieltag der 3. Liga empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Saarbrücken. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Spitzenspiel in der 3. Liga! Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt am 28. Spieltag den 1. FC Saarbrücken. Anpfiff ist um 14 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

Nah dem enttäuschenden Abstieg in der vergangenen Saison wird Dynamo in der laufenden Saison seiner Favoritenrolle gerecht und steht mit drei Punkten Vorsprung und einem Nachholspiel in der Rückhand an der Tabellenspitze. Zuletzt feierte das Team von Markus Kauczinski einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Meppen.

Aufsteiger Saarbrücken kann mit dem bisherigen Saisonverlauf ebenfalls zufrieden sein. So haben die Saarländer in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun und können als Tabellenvierter mit sechs Punkten Rückstand sogar im Kampf um die 2. Bundesliga mitmischen.

Bleibt Dynamo Dresden zum siebten Mal infolge ungeschlagen oder kann Saarbrücken den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen? Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr in diesem Artikel die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken live: Die Partie im Überblick

Begegnung Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken Wettbewerb 3. Liga, 28. Spieltag Anstoß Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Ort Samstag, 13. März 2021, 14.00 Uhr

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: Die Free-TV-Übertragung heute im MDR, SWR und SR

Während die Spiele der ersten zwei Profiligen in Deutschland mit wenigen Ausnahmen lediglich im Pay-TV zu sehen sind, werden wöchentlich ausgewählte Partien der 3. Liga live im Öffentlich-Rechtlichen übertragen.

Die gute Nachricht für alle Dresdner und Saarbrücker: Das heutige Spiel gehört zu den zwei Spielen, die an diesem Wochenende im Free-TV zu sehen sind. Dabei habt Ihr die Auswahl zwischen gleich drei der Dritten Programme.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung im MDR

Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) startet das Programm zu 3. Liga bereits um 13.30 Uhr mit einer Webshow. Die TV-Übertragung startet derweil pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr. Als Moderatoren wechseln sich bei "Sport im Osten" Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann ab.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken live im TV: Die Übertragung im SWR und SR

Auch der Saarländische Rundfunk (SR) und der Südwestrundfunk (SWR) zeigen das Top-Spiel der 3. Liga live. Los geht es kurz vor Anpfiff um 13.58 Uhr. Zur "sportarena extra" begrüßen Euch Moderator Thomas Braml und Experte Philipp Wollscheid aus dem Studio. Als Kommentator begleitet Frank Grundhever die Partie.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: Die Übertragung im MDR, SWR und SR im LIVE-STREAM

Auch ohne TV-Gerät seid Ihr beim MDR, SWR und SR gut versorgt. So bieten die Öffentlich-Rechtlichen ihr gesamtes TV-Programm analog als kostenlosen LIVE-STREAM an. Unter folgenden Links kommt Ihr zu den Streams:

Bild: Getty Images

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Ihr wollt kein Spiel der 3. Liga verpassen? Dann ist Magenta Sport die richtige Anlaufstelle. Das Telekom-Sport-Angebot zeigt alle 380 Partien der dritthöchsten deutschen Spielklasse und Dresden gegen Saarbrücken könnt Ihr dort live im Einzelspiel und in der Konferenz verfolgen.

Ab 13.45 Uhr startet Magenta Sport mit den Vorberichten zur Partie. In der Konferenzübertragung werden dabei Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Markus Piller die Spiele begleiten. Im Einzelspiel führt hingegen Stefanie Blochwitz durch die Übertragung. Lenny Leonhardt wird das Duell kommentieren.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: So können Telekom-Kunden das Spiel über Magenta Sport sehen

Um Magenta Sport sehen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abo. Das gibt es in den ersten zwölf Monaten gratis, solltet Ihr bereits über ein Magenta-TV-Abo oder einen anderen Vertrag bei der Telekom verfügen. Anschließend zahlen Telekom-Kunden 4,95 Euro im Monat.

Neben der 3. Liga seht Ihr bei Magenta Sport unter anderem die Frauen-Bundesliga, der Basketball Bundesliga (BBL) sowie der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit dem zubuchbaren Paket "Sky Sport Kompakt" könnt Ihr zudem für 9,95 Euro im Monat alle Sky-Konferenzen der Bundesliga und der Champions League verfolgen. Alle Infos dazu findet Ihr unter diesem Link.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: So können Nicht-Telekom-Kunden das Spiel über Magenta Sport sehen

Solltet Ihr hingegen noch nicht vertraglich an die Telekom gebunden sein, gibt es für Euch zwei Abo-Optionen: Im Monatsabo zahlt Ihr 16,95 Euro, das Jahresabo kostet Euch hingegen nur 9,95 Euro im Monat.

Während der lineare TV-Sender von Magenta Sport nur über Telekom-Receiver empfangbar ist, steht Euch der LIVE-STREAM auf fast allen handelsüblichen Endgeräten zur Verfügung. Die passende App für Euer Tablet, Euren Laptop, Euer Smartphone oder Euren Smart-TV findet Ihr unter diesem Link.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs und könnt das Spiel nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann seid Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal gut versorgt.

Wir liefern Euch spannende Statistiken und Infos zu allen wichtigen Szenen der Partie. Hier kommt Ihr direkt zum Ticker.

Markus #Kauczinski: „Saarbrücken spielt schnell nach vorne, überbrückt die Linien flott und verfügt über ein gutes Positionsspiel. Wir sind gut informiert und gerüstet.“ #SGDFCS #sgd1953 pic.twitter.com/nOhE0pPBOs — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) March 12, 2021

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken live sehen: Die Aufstellungen

So spielt Dynamo Dresden:

Broll - Knipping, Sebastian Mai, Ehlers - Königsdörffer, Kade, Will, Jonathan Meier - Mörschel - Daferner, Hosiner

Cheftrainer Markus #Kauczinski schickt dieselbe Startelf auf den Platz, die auch beim 4:0-Auswärtssieg in Meppen begonnen hatte. 👇 #SGDFCS #sgd1953 https://t.co/ZSpobWbEBu — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) March 13, 2021

Batz - Barylla, Sverko, Zellner, Breitenbach - Perdedaj, Zeitz - Jänicke, Günther-Schmidt, Gouras - Jacob

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken: Die Übertragung der 3. Liga in der Übersicht