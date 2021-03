Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der 3. Liga steht heute das Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Saarbrücken an - hier konnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Hallo und herzlich willkommen zum Kracher am 28. Spieltag der 3. Liga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Saarbrücken. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 14:00 Uhr.

Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER mit Goal verfolgen.

Dresden vs. Saarbrücken 0:0 Tore Aufstellung Dresden Broll - Knipping, Sebastian Mai, Ehlers - Königsdörffer, Kade, Will, Jonathan Meier - Mörschel - Daferner, Hosiner Aufstellung 1. FCS Batz - Barylla, Sverko, Zellner, Breitenbach - Perdedaj, Zeitz - Jänicke, Günther-Schmidt, Gouras - Jacob Gelbe Karten Knipping (4.) - Perdedaj (19.)

50 | Dynamo nistet sich nach einer Will-Ecke im und am gegnerischen Strafraum ein, weil Saarbrücken den Ball zunächst nicht geklärt bekommt. Breitenbach macht dann kurzen Prozess und schlägt das Spielgerät aus dem Sechzehner.

48 | Dynamo nistet sich nach einer Will-Ecke im und am gegnerischen Strafraum ein, weil Saarbrücken den Ball zunächst nicht geklärt bekommt. Breitenbach macht dann kurzen Prozess und schlägt das Spielgerät aus dem Sechzehner.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken im LIVE-TICKER: Auswechslung

46 | Auswechslung bei Dynamo Dresden: Philipp Hosiner, Einwechslung bei Dynamo Dresden: Pascal Sohm

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT

Halbzeit | Mit 0:0 geht es für Dynamo Dresden und den FC Saarbrücken in die Kabinen. Die Gäste begannen furios, suchten sofort den Weg nach vorne und hatten viel Pech mit dem Alukracher von Jacob. Im Anschluss fand Dresden etwas besser ins Spiel, bis zur ersten Chance dauerte es aber bis in die Nachspielzeit. Viel zu bieten hatten diese ersten 45 Minuten nicht, dafür zeigten beide Mannschaften noch zu wenig Risikobereitschaft. Offensiv wirkten dennoch die Gäste leicht im Vorteil, aber Dresden hat mit Hosiner und Daferner vorne zwei Stürmer, die immer für ein Tor gut sind.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

45 | Gelbe Karte für Julian Günther-Schmidt (1. FC Saarbrücken) Im Anschluss an den geklärten Ball gibt es kurz vorm Pausentee noch ein kleines Gerangel, an dessen Ende Günther-Schmidt zu vehement protestiert und dafür den gelben Karton erhält.

43 | Das ist viel zu statisch bei Dynamo. Saarbrücken steht natürlich auch extrem kompakt, aber den Hausherren fällt nichts ein. Ehlers, Mai und Knipping spielen sich die Kugel in der Defensivreihe hin und her.

41 | Mörschel verlängert einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld gefährlich an den Fünfer, aber Batz packt sicher zu. Der Dresdner stand zudem bei der Kopfballverlängerung einen Schritt im Abseits.

39 | Der Dresdner humpelt den Schmerz raus, kann aber wieder stehen und kommt zurück auf den Rasen.

38 | Will bleibt nach einem Pressschlag mit Jänicke am Boden liegen und muss auf dem Rasen behandelt werden. Das war keine Absicht vom FCS-Akteur.

36 | Jayson Breitenbach lässt Will erst stehen und verzieht dann aus 22 Metern halblinker Position hoch und weit rechts am Kasten vorbei.

32 | Mörschel ist nicht vom Ball zu trennen und tänzelt vor dem Strafraum der Saarbrücker herum, findet aber den Abschluss nicht. Kade nimmt ihm die Entscheidung vom Fuß, bleibt aus 19 Metern an der FCS-Defensive hängen.

30 | Nach einer halben Stunde kann man festhalten, dass die beste und gleichzeitig einzige Chance den Saarbrückern gehört. Abseits der Jacob-Gelegenheit nach sieben Minuten ist noch nichts passiert. Beide Mannschaften neutralisieren sich bisher gut und ersticken auch Umschaltaktionen des Gegners im Keim.

27 | Auch Konter wollen bei Dynamo noch nicht so richtig klappen. Mörschel spielt in einer Drei-gegen-Drei-Situation am Mittelkreis einen katastrophalen Pass auf den mitgelaufenen Königsdörffer.

25 | Die Partie plätschert ein wenig dahin, Dresden merkt, dass die Gäste mit einer Mission ins Rudolf-Harbig-Stadion gekommen sind und geht kein allzu großes Risiko. Taktisch haben sich beide Teams extrem gut im Griff und stehen äußerst sicher.

22 | Seit dem Lattentreffer von Jacob geht beim FCS offensiv nicht mehr viel. Dresden steht hinten sehr kompakt und lässt praktisch nichts zu. Das Spiel der Saarbrücker ist auch einfach noch zu ideenlos.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

19 | Gelbe Karte für Fanol Perdedaj (1. FC Saarbrücken) Perdedaj ist erst mit der Hand am Ball und sorgt dann noch für eine Spielverzögerung, weil er das Spielgerät nicht hergibt. Das ist dem Unparteiischen zu viel und er zückt die Gelbe Karte.

18 | Wichtig, dass Ehlers nochmal hingeht! Zeitz bleibt aus dem Rückraum mit dem Abschluss aus 18 Metern hängen, aber der Ball rollt gefährlich in den Strafraum. Ehlers will erst für seinen Keeper überlassen, aber in seinem Rücken lauert Jänicke. Der Innverteidiger schlägt das Rund sicherheitshalber aus der Gefahrenzone.

16 | Batz vs. Meier - Sieger nach dem langen Ball auf den Dresdner bleibt der Keeper, der gut mitspielt und weit aus seinem Kasten kommt und am Strafraumrand die Kugel vor dem Gegenspieler aufnimmt.

15 | Dresden kommt langsam aber sicher besser in die Partie, die Anfangsphase gehört nicht mehr nur den Saarbrückern, die die ersten Minuten klar dominierten.

13 | Daferner wird von links von Mörschel halbhoch am Fünfereck in Szene gesetzt, aber sofort doppelt ihn Saarbücken und sverko und Barylla klären die Kugel zum Eckball.

11 | Es windet ordentlich in Dresden. Broll muss sich die Kugel zurück auf die Fünferlinie legen, nachdem sie wie von Geisterhand wegrollt.

10 | Günther-Schmidt steckt wieder schön durch in den Sechzehner, diesmal zentral zum Tor. Gouras kommt halbrechts im Strafraum nicht an Ehlers vorbei und ist am Ende als Letzter am Ball - Abstoß.

7 | Das ist nicht die Führung für den FCS! Jänicke enteilt rechts seinem Bewacher, zieht an die Grundlinie und bringt die Kugel flach an den Fünfer. Da hat Ehlers keinen Zugriff auf Jacob und der knallt aus kurzer Distanz gegen die Latte. Der Ball springt deutlich vor die Linie zurück und Broll greift zu.

5 | Beim anschließenden Freistoß muss Broll das erste Mal eingreifen, Gouras' Kopfball aus 13 Metern kullert allerdings zentral auf den Keeper zu.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

4 | Gelbe Karte für Tim Knipping (Dynamo Dresden) Das tut weh. Knipping erhält für sein Einsteigen im Mittelfeld eine ganz frühe Gelbe Karte und muss sich jetzt im weiteren Verlauf ein wenig zurückhalten.

3 | Saarbrücken übernimmt in den ersten Minuten die Ballkontrolle, gibt die Kugel seit dem eigenen Anstoß kaum ab, aber nach vorne geht noch nichts bei den Gästen.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Saarbrücken im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1 | Schiedsrichter Franz Bokop pfeift die Partie an!

Vor Beginn | Lobende Worte gibt es ausgerechnet vom gegnerischen Trainer, der gleichzeitig seine eigene Truppe vor dem heutigen Kontrahenten warnt. Dynamo-Coach Markus Kauczinski erwartet ein verbissenes Kräftemessen: 'Es wird ein hartes Spiel, ein enges Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe.' Der Gegner von der Saar sei 'eine Mannschaft, die mit einem Auge noch auf die Aufstiegsplätze schielt'. Eine Mannschaft, 'die Feuer hat', glaubt der 51-Jährige. FCS-Coach ?ukasz Kwasniok will lieber mit Demut an das Spiel herangehen: 'Wir haben Dresden in der Hinserie geärgert und wir sind schon auch so von uns überzeugt, dass wir sagen: Das können wir im Rückspiel natürlich auch. Wobei wir natürlich auch wissen, dass das schon mittlerweile eine andere Mannschaft ist.'

Vor Beginn | 1:2 gegen Zwickau lautet auch das letzte Ergebnis der Saarbrücker, die damit einen immens wichtigen Dreier im Aufstiegskampf verpassten und nun sechs Zähler hinter Ingolstadt auf dem vierten Platz liegen - bei einer mehr absolvierten Partie. Die Niederlage war gleichzeitig die erste seit sechs Spielen. Auswärts aber konnte Saarbrücken zuletzt in Verl und in Unterhaching gewinnen, kommt also mit genügend Selbstbewusstsein nach Dresden. Im Rudolf-Harbig-Stadion allerdings konnte man in vier Anläufen nicht einmal gewinnen, weder in den 80ern in der Bundesliga, noch Mitte 2000 in der 2. Bundesliga und auch nicht seit der Gründung der 3. Liga.

Vor Beginn | Nach der Niederlage von Wiesbaden vor zehn Tagen ist Dynamo wieder das formstärkste Team der Liga. 13 Punkte holten die Dresdner in den letzten fünf Partien, nur gegen Bayerns Zweite kamen sie nicht über ein Remis hinaus. Überhaupt gewannen sie im Kalenderjahr 2021 erst drei Spiele nicht. Zuhause datiert die letzte und bisher auch einzige Heimniederlage der Saison am sechsten Spieltag im Oktober letzten Jahres (1:2 gegen Zwickau). Trotz zehn Punkten Vorsprung auf den heutigen Gegner ist der erhoffte Aufstieg noch lange nicht in trockenen Tüchern, Rostock und Ingolstadt lauern zudem auf dem zweiten und dritten Rang, die Audi-Städter liegen auf dem Relegationsplatz nur vier Zähler hinter dem Spitzenreiter.

Vor Beginn | Bei den Gästen sieht das schon etwas anders aus. Uaferro fehlt wegen einer Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Zwickau, Kerber und Müller sitzen heute von Beginn an erst einmal auf der Bank. Stattdessen starten Breitenbach, Jacob und Perdedaj.

Vor Beginn | Personell bietet Dynamo-Trainer Markus Kauczinski exakt die gleiche Aufstellung auf wie beim eindrucksvollen 4:0-Auswärtserfolg vorige Woche in Meppen. Auch auf der Bank sitzen die gleichen Sieben wie in der Vorwoche. Chris Löwe ist nach dem Wiedereinstieg ins Training noch nicht fit genug für den Kader.

Vor Beginn | Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvierten. Tabellenführer Dresden will und kann die Tabellenführung ausführen, dafür muss aber die Revanche gegen die Saarländer gelingen. Das Hinspiel ging im November nämlich trotz Führung der Sachsen an Saarbrücken. Diesmal sollte Dresden vor allem bis zum Abpfiff voll da sein, denn im Hinspiel kassierten sie beide Gegentore in der Nachspielzeit, einmal in der ersten und einmal in der zweiten Halbzeit. Die Gäste sind aber nahezu gezwungen, diesen Erfolg heute zu wiederholen, um den Anschluss an das Top-Trio nicht zu verlieren.

Dynamo Dresden vs. Saarbrücken heute live: Die Aufstellung

Dresden: 1 Broll - 4 Knipping, 26 Sebastian Mai, 39 Ehlers - 35 Königsdörffer, 20 Kade, 28 Will, 19 Jonathan Meier - 8 Mörschel - 33 Daferner, 14 Hosiner

Cheftrainer Markus #Kauczinski schickt dieselbe Startelf auf den Platz, die auch beim 4:0-Auswärtssieg in Meppen begonnen hatte. 👇 #SGDFCS #sgd1953 https://t.co/ZSpobWbEBu — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) March 13, 2021

Saarbrücken: 1 Batz - 16 Barylla, 3 Sverko, 5 Zellner, 27 Breitenbach - 17 Perdedaj, 8 Zeitz - 25 Jänicke, 20 Günther-Schmidt, 28 Gouras - 24 Jacob