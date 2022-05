Dynamo Dresden oder der 1. FC Kaiserslautern - die Entscheidung darüber, welches Team in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielt fällt heute Abend ab 20.30 Uhr im Rückspiel der Relegation im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.

Das Hinspiel in Kaiserslautern endete torlos. Steht es heute nach 90 Minuten auch remis, geht es in die Verlängerung. Ist auch dann noch keine Entscheidung gefallen, geht es ins Elfmeterschießen.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Relegation zur 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern Anpfiff 20.30 Uhr Tore Aufstellung Dynamo Dresden K. Broll - Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Diawusie, R. Becker, Kade, Y. Stark, Weihrauch - Daferner, Königsdörffer. Aufstellung 1. FC Kaiserslautern Raab - J. Zimmer, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Ciftci, Ritter, Hercher, Wunderlich, Hanslik - Boyd. Gelbe Karten

Vor Beginn | Bei den Pfälzern ist Ciftci nach Magen-Darm-Grippe wieder fit. Hercher hat seine muskulären Probleme überstanden. Beide starten heute beim FCK. Niehues und Redondo sind die beiden Spieler, die aus der ersten Elf auf die Bank rotieren. Dort sitzt erneut auch Felix Götze. Für Trainer Dirk Schuster ist es erst das zweite Spiel auf der Bank bei den Lauterern, er löste ja Marco Antwerpen ab.

Vor Beginn | So geht der 1. FC Kaiserslautern in die Partie (3-4-3): Raab - Zimmer, Kraus, Tomiak - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Boyd, Wunderlich, Hanslik. Trainer: Schuster.

Vor Beginn | Dynamo-Trainer Guerino Capretti baut nach dem Hinspiel am vergangenen Freitag heute sein Mittelfeld fast komplett um: Für Akoto und Will (beide nicht im Kader) sowie Giorbelidze (Bank) starten Kade, Stark und Becker. Abwehr und Angriff bleiben dagegen unverändert.

Vor Beginn | Das ist die Aufstellung der Gastgeber (3-4-3): Broll - Sollbauer, Knipping, Löwe - Diawusie, Kade, Stark, Becker - Königsdörffer, Weihrauch, Daferner. Trainer: Capretti.

Vor Beginn | Hallo und herzlich Willkommen zum Rückspiel der Relegation zur 2. Liga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dynamo Dresden ist seit vier Pflichtspielduellen gegen Kaiserslautern ungeschlagen (3S 1U), von den 15 Duellen verlor die SGD noch 10. Das letzte Heimspiel gegen die Roten Teufel gewann die SGD 2021 in der 3. Liga mit 4-3, in den letzten fünf Partien zwischen den beiden Teams in Dresden fielen 25 Tore (12-13 Tore, 2S 1U 2N aus SGD-Sicht).

Das 0-0 im Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern war erst die dritte Nullnummer in einem Zweitliga-Relegationsspiel (2018: KSC vs. Aue, 2015: Kiel vs 1860). In Summe gaben beide Teams nur drei Schüsse aufs Tor ab (FCK 2, SGD 1) – erstmals waren es so wenige in einem BL2-Relegationsspiel.

Nach einem Remis im Relegationshinspiel setzte sich bisher in drei von fünf Fällen der Drittligist durch (2011 Dynamo Dresden vs. Osnabrück, 2012 Jahn Regensburg gegen den KSC, 2017 Regensburg gegen 1860), Ausnahme waren die beiden Hinspiele, die 0-0 endeten: 2015 setzte sich 1860 gegen Kiel durch, 2018 Erzgebirge Aue gegen den KSC.

Dynamo Dresden ist seit 18 Pflichtspielen sieglos (11U 7N), den letzten Sieg feierte Dynamo am 12. Dezember 2021 in Aue (1-0). Die Sachsen legten im Profifußball zuvor nur 1994/95 so eine lange Durststrecke hin, damals waren es sogar 22 Partien.

Dynamo Dresden ist seit zwei Pflichtspielen torlos, wie letztmals im Oktober 2021, damals sogar drei Spiele in Serie. Im Hinspiel geben die Dresdner nur drei Torschüsse ab, weniger waren es in einem Zweitliga-Relegationsspiel nur für Regensburg 2012 beim 1-1 im Hinspiel gegen den KSC (2), der Jahn war damals aber der Drittligist.

Dynamo Dresden gewann keines seiner letzten neun Pflichtspiele im heimischen Stadion (5U 4N), bleibt die SGD auch im Rückspiel sieglos, stellt sie den negativen Vereinsrekord im Profifußball aus der Saison 1994/95 ein. Der 1. FC Kaiserslautern verlor aber seine letzten beiden Auswärtsspiele, nach nur einer Pleite aus den 13 Gastspielen davor (inkl. Türkgücü-Spiel).

Der 1. FC Kaiserslautern ist seit vier Pflichtspielen sieglos (1U 3N), wie letztmals im August/September 2021, damals endete die Durststrecke im fünften Spiel mit einem 2-0-Auswärtssieg in der 3. Liga beim SC Verl. Trainer der Verler war damals der aktuelle Dynamo-Coach Guerino Capretti.

Nach zuvor sechs Pflichtspielen in Serie ohne Weiße Weste, spielte der 1. FC Kaiserslautern im Hinspiel zum 20. Mal in dieser Pflichtspielsaison zu Null. So viele Weiße Westen wahrte der FCK in einer Spielzeit im Profifußball nur in der Aufstiegssaison 1996/97, damals noch als Zweitligist – mehr waren es nie.

Dynamo Dresdens Trainer Guerino Capretti gewann keins seiner ersten 11 Pflichtspiele als SGD-Coach (7U 4N). Im Profifußball blieb als Dynamo-Coach zuvor nur Ralf Minge 1995 die ersten 11 Spiele seiner Amtszeit sieglos, im 12. Spiel gab es dann in der Bundesliga einen 2-1-Sieg gegen Schalke 04.

Kaiserslautern-Stürmer Terrence Boyd verzeichnete im Hinspiel 13 Ballaktionen im gegnerischen 16er und damit fünf mehr als alle Dresdner zusammen. Bei seinem letzten Gastspiel in Dresden im April 2021 sammelte er in der 3. Liga im Trikot des Halleschen FC zwei Vorlagen beim 3-0-Auswärtssieg.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern heute ... im TV Sat.1, Sky im LIVE-STREAM Sat.1, Joyn, Ran, Sky

In der Relegation zur 2. Bundesliga wird heute das Rückspiel ausgetragen gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Dirk Schuster und seine Mannschaft sogen angepeitscht von 1000 Fans beim Abschlusstraining noch einmal die Energie des Betzenbergs auf. In Sachsen hingegen fieberten alle schon dem Endspiel in ihrer eigenen "Hölle" entgegen. Im Rudolf-Harbig-Stadion geht es im Relegations-Rückspiel für Dynamo Dresden und den 1. FC Kaiserslautern um alles.

Nach dem 0:0 im Hinspiel ist der Kampf um die 2. Liga völlig offen. Dass die Entscheidung nun am Dienstag zu Hause fällt, sieht man beim Zweitligisten eindeutig als Vorteil. "Jetzt spielen wir vor unserer Kurve und unseren Fans, da wird es auch richtig brennen", kündigte Dynamo-Kapitän Tim Knipping an. Auch Trainer Guerino Capretti ist sich sicher, dass die Mannschaft "eine laute, geile Atmosphäre vorfinden" werde, "das brauchen die Jungs".

Doch FCK-Trainer Schuster will sich davon bei der Mission Aufstieg nicht aus der Ruhe bringen lassen: "Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man 30.000 Leute im Stadion gegen sich hat und diesen Leuten dann beweisen kann, dass man ihrer Mannschaft auch wehtun kann."

Im Hinspiel gelang das dem Drittliga-Dritten noch nicht, echte Torchancen gab es jedoch auf beiden Seiten kaum. An einem Sieg führt nun kein Weg mehr vorbei - wenn es sein muss, im Elfmeterschießen. Eine "extreme Drucksituation, die man auch nicht vorher im Training simulieren kann", sagte Schuster. Diese will man sowohl auf Lauterer als auch auf Dresdner Seite möglichst verhindern.

Mut dafür macht Dynamo die Ausgangslage. "Auf dem Betzenberg vor fast 50.000 frenetischen Fans zu bestehen, muss sich nach unserer langen Serie nicht gewonnener Spiele wie ein Sieg anfühlen", zitierte die Sächsische Zeitung Knipping.

Doch ein gefühlter Sieg wird nicht reichen - und ein realer ist den Sachsen in diesem Jahr in einem Pflichtspiel noch nicht gelungen. Dennoch will Dynamo laut Knipping mit dem frisch getankten Selbstbewusstsein "den Klassenerhalt am Dienstag in unserer Hölle klarmachen". Capretti deutete bereits an, dass seine Mannschaft gewillt ist, "ein größeres Risiko zu gehen".

Auf diesen ausverkauften Hexenkessel will sich der FCK wiederum bestmöglich vorbereiten, bereits am Montagmorgen ging es für die Mannschaft nach Dresden. Doch auch die Unterstützung aus der Ferne ist sicher: Beim Public Viewing wird das ganze Fritz-Walter-Stadion mitfiebern.

Obwohl für die Roten Teufel die Rückkehr in die 2. Liga nach vier Jahren auf dem Spiel steht, sieht Schuster den "massiven Druck" eher beim Gegner "als höherklassigem Verein". Der 54-Jährige, der die Mannschaft erst vor knapp zwei Wochen übernommen hat, will die "Aufgabe mit einer gewissen Demut angehen". Für den FCK gelte: "Volle Konzentration auf diese 90, vielleicht 120 Minuten oder noch länger."

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick

Partie: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern

Anpfiff: 20.30 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

