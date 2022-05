Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? Die Relegation zur 2. Liga im TV und LIVE-STREAM

Am Dienstag, den 24. Mai 2022 trifft Dynamo Dresden zu Hause auf den 1. FC Kaiserslautern (FCK). Das Rückspiel der Relegation der 2. und 3. Liga wird um 20:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams mit 0:0. Es ist also noch alles offen, beide Mannschaften wollen nächstes Jahr natürlich in der 2. Liga spielen. Wem das schlussendlich gelingen wird, erfahren wir dann am 24. Mai ab 20:30 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Relegation zwischen Dresden und Kaiserslautern im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Die Daten zum Spiel

Begegnung Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) Wettbewerb Relegation - Rückspiel Anpfiff 24. Mai - 20:30 Uhr Spielort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Die Übertragung im TV

Natürlich wird das Duell zwischen Dresden und Kaiserslautern auch im TV gezeigt. Hier stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Übertragung zur Verfügung.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Das Spiel bei Sky

Eine der gerade erwähnten Optionen ist die Übertragung beim Pay-TV-Sender Sky. Dort könnt Ihr die Partie live verfolgen, allerdings ist das Zusehen bei Sky leider nicht umsonst. Wie der Begriff des Bezahlsenders schon verrät, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo, um Zugriff auf die Sky-Inhalte zu bekommen.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch nämlich unterschiedliche Pakete an. Diese beinhalten dann z.B. die Bundesliga oder Premier League. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die Relegation verfolgen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr schließlich am 24. Mai ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 1 die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern live sehen.

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Die Übertragung im Free-TV

Ihr fragt Euch, ob das Spiel auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist? Was das angeht, haben wir gute Nachrichten für Euch. Der Sender Sat.1 zeigt die vollen 90 Minuten der Partie live im Free-TV.

Dort könnt Ihr also ganz bequem und v.a. kostenlos zusehen. Ihr braucht nur um 19:30 Uhr einschalten und könnt dann die Vorberichterstattung mit Moderator Matthias Opdenhövel sehen. Eine Stunde später übernimmt dann zum Anpfiff Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Gibt es eine LIVE-STREAM-Übertragung?

Ja die gibt es, und auch dort habt Ihr wieder unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl. Wir stellen sie Euch in den folgenden Abschnitten vor.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Die Übertragung bei Sky Go

Jeder der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen und sich dort mit seinen Zugangsdaten von Sky anmelden. Schon könnt Ihr dann das von Euch gebuchte Paket per LIVE-STREAM verfolgen.

Neben einem gültigen Sky-Abo braucht Ihr dafür natürlich auch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Mit dem Sky Ticket zum LIVE-STREAM

Die zweite Möglichkeit stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier bezahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann 30 Tage lang die 1. und 2. Bundesliga, sowie die Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals im LIVE-STREAM bei Sky verfolgen.

Nach einem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und für die nächsten 30 Tagen müsstet Ihr wieder 29,99 Euro bezahlen. Außer Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo und zahlt dann 19,99 Euro pro Monat.

Mehr Infos zum Supersport-Ticket und den Link zur Anmeldung findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Mit OneFootball und Sky den LIVE-STREAM sehen

Die Zusammenarbeit von Sky und der Fußball-Plattform OneFootball ermöglicht es Euch Spiele der 2. Liga im sogenannten Pay-per-View-Verfahren zu sehen. Das bedeutet, Ihr könnt Euch ein Spiel der 2. Liga aussuchen, bezahlt dann einmalig 3,99 Euro und könnt schon die Partie per LIVE-STREAM bei Sky sehen.

Nach der Partie endet der LIVE-STREAM allerdings direkt, und für das nächste Spiel müsstet Ihr wieder 3,99 Euro bezahlen. Dieses System eignet sich perfekt für alle, die gerne die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen möchten, aber kein langfristiges Abo abschließen wollen.

Mehr Infos dazu könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Der LIVE-STREAM von Sat.1

Auch Sat1 bietet Euch einen LIVE-STREAM an. Dieser ist sogar völlig kostenlos. Ihr braucht also kein Abo oder ähnliches abschließen, sondern könnt einfach um 20:30 Uhr einschalten und die Partie dort live verfolgen.

Hier gibt es den Link zum LIVE-STREAM von Sat1.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über alles informiert, was auf dem Spielfeld geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)? - Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.