Dusan Vlahovic zum FC Bayern? - "Er steht nicht zum Verkauf"

Bei den Bianconeri ist man fest gewillt, Dusan Vlahovic über den Sommer hinaus zu halten.

WAS IST PASSIERT? Ein mögliches Werben des FC Bayern um Dusan Vlahovic von Juventus stieße beim italienischen Spitzenklub entgegen anders lautender Medienberichte auf wenig Gegenliebe. Francesco Calvo, Fußballchef der Bianconeri, betonte, der serbische Nationalstürmer werde in Turin bleiben.

WAS WURDE GESAGT? Calvo erklärte bei DAZN: "Wir können Gerüchte nicht kontrollieren. Der Transfermarkt ist noch nicht einmal geöffnet. Dusan steht nicht zum Verkauf. Wir sind zufrieden mit seinen Anstrengungen. Natürlich kann er sich, wie jeder andere auch, steigern."

WAS IST DER HINTERGRUND? Dieser Tage hatte Sky Sport Italia berichtet, der FC Bayern habe informelles Interesse an Vlahovic bekundet. Auch Transferexperte Fabrizio Romano schrieb, neben den englischen Spitzenvereinen FC Chelsea und Manchester United hätten die Münchener ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen.

Vlahovic, der im Januar 2022 für rund 80 Millionen Euro Ablöse von der Fiorentina zu Juventus gewechselt war, absolviert eine durchwachsene Saison. Dennoch ist er der wertvollste Spieler im Kader der Alten Dame. Nachdem das Verpassen der Champions League durch den erneuten Punktabzug wahrscheinlich ist, könnte es bei Juve zu namhaften Verkäufen kommen.

Der FC Bayern sucht in der Tat einen neuen Stoßstürmer. Spekulationen um ein Interesse an Vlahovic kursieren seit langer Zeit. Als Wunschkandidat für das Angriffszentrum gilt allerdings Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vlahovic absolvierte in dieser Saison 42 Pflichtspiele für Juventus und erzielte dabei 14 Tore. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er in zwei Spielen der serbischen Nationalmannschaft auf dem Feld und markierte einen Treffer.

WIE GEHT ES WEITER? Nachdem Juventus am Montag wegen Bilanzfälschung zehn Punkte abgezogen wurden, rangiert der italienische Rekordmeister zwei Spieltage vor Schluss auf dem siebten Rang in der Serie A. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze beträgt fünf Punkte. Vlahovic und seine Mannschaftskameraden müssen noch gegen Milan und Udinese Calcio ran.