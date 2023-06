Dusan Vlahovic: Erste Gespräche zwischen Bayern und Juventus - bei Ablöse noch weit auseinander

Stürmt Dusan Vlahovic künftig für den FC Bayern? Erste Gespräche mit Juve gibt es, man hat dabei aber noch unterschiedliche Vorstellungen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat nach Informationen von GOAL und SPOX wegen eines möglichen Transfers von Mittelstürmer Dusan Vlahovic Kontakt zu Juventus Turin aufgenommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den vergangenen Wochen hat es erste Gespräche zwischen Bayern und Juve gegeben. Was die mögliche Ablösesumme für den 23-jährigen Serben betrifft, lagen die beiden Klubs dabei aber noch weit auseinander. Der FCB näherte sich noch nicht den 80 Millionen Euro, die sich die Italiener vorstellen.

Nach Informationen von GOAL und SPOX ist es jedoch möglich, dass die Münchener in weiteren Verhandlungen einige Schritte auf Juventus zugehen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist ein Fan von Vlahovic - und der serbische Nationalspieler selbst denkt trotz Vertrages bis 2026 über einen Abschied aus Turin im Sommer nach. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle, dass ihm Juve kommende Saison keinen Champions-League-Fußball bieten kann.

Wie sich das Interesse der Bayern weiterentwickelt, hängt indes auch davon ab, wie die sportlichen Verantwortlichkeiten beim FCB künftig aussehen. Nach der Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic befindet man sich an der Säbener Straße noch auf der Suche nach einem Nachfolger.

Derweil sind die Bayern aktuell die realistischste Option für eine Verpflichtung von Vlahovic. Nach Informationen von GOAL und SPOX beobachten aber auch Manchester United und der FC Chelsea dessen Situation ganz genau.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vlahovic war im Januar 2022 für 81,6 Millionen Euro von der AC Florenz nach Turin gewechselt.

Die hohen Erwartungen dort konnte er bislang nicht wirklich erfüllen. In der nun beinahe beendeten aktuellen Saison steht er bei 14 Toren in 42 Einsätzen.