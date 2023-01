Arsenal und Chelsea offenbar an Dusan Vlahovic dran - auch Bayern interessiert?

Dusan Vlahovic soll auch bei den Bayern Interesse wecken. Vor allem aus der Premier League gibt es aber wohl Konkurrenz.

WAS IST PASSIERT? Mit dem FC Arsenal und dem FC Chelsea melden offenbar zwei englische Topklubs Interesse an Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic an. Das berichtet Calciomercato.com.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll Juve für den 22-jährigen Serben eine Ablöse in Höhe von 110 Millionen Euro haben wollen. Zuletzt wurde auch dem FC Bayern München Interesse an Vlahovic nachgesagt, dessen Vertrag bei den Bianconeri bis 2026 datiert ist.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vlahovic war im Januar 2022 von der AC Florenz für 81,6 Millionen Euro nach Turin gewechselt. In der laufenden Saison gelangen ihm für Juve bislang sieben Tore in 15 Einsätzen, seit Ende Oktober stand der serbische Nationalspieler verletzungsbedingt nicht mehr für seinen Verein auf dem Platz.