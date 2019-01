Fortuna Düsseldorf hofft auf "schnelle Einigung" mit Funkel

Das Theater um die Zukunft von Trainer Funkel schlägt bei Fortuna Düsseldorf weiterhin hohe Wellen. Der Verein hofft auf eine schnelle Lösung.

Bundesligist Fortuna Düsseldorf hofft in den neuerlichen Vertragsgesprächen mit seinem Trainer Friedhelm Funkel auf raschen Vollzug. "Wir gehen jetzt voller Überzeugung an den Verhandlungstisch und wollen uns schnell einigen, damit wir uns auf das Sportliche konzentrieren können", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel dem SID vor der Wiederaufnahme der Verhandlungen am Dienstag.

Pfannenstiel bekundete, er gehe "optimistisch ins Gespräch" mit Funkel und dem Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer. "Ich hoffe, dass die Verhandlungen gut verlaufen werden. Dass wir für Fortuna Düsseldorf eine optimale Lösung finden."

Am Freitag hatte die Fortuna überraschend die Trennung vom Aufstiegstrainer mit Ablauf des Vertrages am Saisonende verkündet. Angesichts lautstarker Proteste seiner Fans machte der Tabellen-14. aber am Samstag einen gleichfalls überraschenden Rückzieher.

Fortuna-Sportvorstand: "Wollen das nun begradigen"

Wie zuvor Schäfer räumte auch Pfannenstiel Fehler ein. Der Zeitpunkt seiner Schweiz- und Italien-Reise sei "unglücklich" gewesen. Aber: "Ich war unterwegs zu Gesprächen mit Vereinen und Beratern, um mögliche Transfers einzufädeln. Zudem habe ich an einem Charity-Spiel für notleidende Kinder in Afrika teilgenommen. Was ist daran verwerflich?"

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Allerdings habe der Verein die Lage falsch eingeschätzt. "Wir wollen das nun begradigen", sagte Pfannenstiel: "Da kann ich mich natürlich auch nicht rausnehmen, schließlich stehe ich als Sportvorstand mit in der Verantwortung."