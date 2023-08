"Du musst Kylian Mbappé verpflichten!" - Vinícius Júnior und Éder Militão drängen bei Real Madrid auf den Transfer des PSG-Stars

Vinícius Júnior und Éder Militão hatten eine klare Botschaft für den Chefscout von Real Madrid, Juni Calafat: “Du musst Kylian Mbappé verpflichten!”

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Stars Vinícius Junior und Éder Militão drängen offen auf einen Transfer von Kylian Mbappé (PSG).

WAS WURDE GESAGT? Die beiden Brasilianer wurden vor laufender Kamera erwischt, wie sie mit Reals Chefscout Juni Calafat sprachen. In dem Video sagt Vinícius über Mbappé: "Wir hoffen, dass er kommt."

Die beiden sagten unisono in Richtung ihres Landsmanns: "Juni, du musst Mbappé verpflichten. Du gibst all unser Geld in Ibiza aus. Wir haben nicht mehr genug für Mbappé."

Vinícius forderte Militão auf: "Mili, sag Juni, er soll Mbappé verpflichten." Der Verteidiger tat das prompt: "Juni, verpflichte Mbappé."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gerüchten zufolge ist sich Mbappé bereits mit Real Madrid über einen Wechsel nach Spanien im Sommer 2024, wenn sein Vertrag in Paris ausläuft, einig. PSG ist darüber allerdings nicht erfreut, da eine solche Herangehensweise gegen FIFA-Regeln verstoßen würde. Daher ziehen die Franzosen eine Beschwerde beim Weltverband in Erwägung.

WIE GEHT ES WEITER? PSG ist darauf erpicht, Mbappé noch in diesem Transferfenster zu verkaufen, anstatt seinen Rekordtorjäger ablösefrei in zwölf Monaten zu verlieren. Frankreichs Meister tut sich jedoch schwer, einen Abnehmer zu finden, der bereit ist, die fällige Ablöse und das Gehalt zu zahlen. Einen lukrativen Transfer nach Saudi-Arabien soll Mbappé abgelehnt haben.