"Du lügst schon wieder" - Lionel Messi wegen Berichts über Treffen mit Barcelona-Präsident Joan Laporta stinksauer

Wegen eines angeblichen Treffens zwischen ihm und dem Barça-Boss am Montag ist Lionel Messi angefressen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat einen Medienbericht über ein angebliches Treffen mit Barcelonas Präsident Joan Laporta als Lüge bezeichnet – und damit offensichtlich recht gehabt. In dem Bericht des spanischen Portals Jijantes FC hieß es, Messi habe sich mit Laporta am Rande der Ballon-d'Or-Gala in Paris wegen eines Termins für ein mögliches Abschiedsspiel gesprochen.

WAS WURDE GESAGT? Messi postete einen Screenshot des Artikels bei Instagram und schrieb darunter: "Schon wieder lügst du".

DAS BILD ZUR NEWS:

Instagram | leomessi

DIE REAKTION: Gerard Romero, der Autor des Artikels, nahm später dazu auf X Stellung und entschuldigte sich: "1000 Entschuldigungen und noch 1000 mehr. Ich habe mich wieder wegen einer Sache bezüglich LEO reinlegen lassen. Ich lerne es nicht, es tut mir leid."

Romero versprach, er werde "daran arbeiten, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi verließ den FC Barcelona nach mehr als 20 Jahren 2021 unfreiwillig. Nach zwei Jahren bei PSG spielt der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or nun für Inter Miami. Jorge Mas, der Mitbesitzer des Vereins, hat bereits mehrfach in Aussicht gestellt, Messi in Form eines Abschiedsspiels die Möglichkeit zu geben, sich gebührend von den Blaugrana zu verabschieden.

Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.