Schachtjor Donezk vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

3. Spieltag in der Champions League: Donezk empfängt Mönchengladbach. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der spannenden Gruppe B der reist in die zu . Die Partie wird heute um 18.55 Uhr angepfiffen.

Die Borussia führte vergangene Woche lange mit 2:0 gegen , letztlich musste sie sich aber mit dem zweiten 2:2 im zweiten Spiel zufriedengeben. Nun spielt man gegen den Tabellenführer Donezk, der sich zuletzt mit einem 0:0 von trennte.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Champions League

Wettbewerb : Champions League (3. Spieltag)

: Champions League (3. Spieltag) Datum : Dienstag, 03. November 2020

: Dienstag, 03. November 2020 Uhrzeit: 18.55 Uhr

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison wird jedes Spiel der Königsklasse live übertragen! Möglich machen das der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Gleichzeitig bedeutet das, dass es kein CL-Spiel im Free-TV zu sehen gibt.

Schachtjor Donezk gegen Gladbach im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

DAZN zeigt Donezk gegen Gladbach heute live über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst wird ab 18.40 Uhr online gehen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel sogar kostenlos sehen.

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Am besten schaut Ihr die Übertragung über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download im jeweiligen Store gibt. Das mobile Endgerät spielt dabei keine Rolle, Ihr benötigt nur einen Internetzugang. Die App ist auf Smart-TVs meist schon vorinstalliert.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute live im TV

Sky hat keine Rechte erhalten, um das Spiel als Einzelspiel übertragen zu dürfen, deshalb läuft Donezk gegen Gladbach in der Konferenz auf Sky Sport 1. Neben Gladbach gibt es auch noch die Partie zwischen und Salzburg zu sehen.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonnieren und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erhaltet Ihr mehr Infos zu Sky.

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket

Sky zeigt die Konferenz auch im LIVE-STREAM, über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr das Geschehen also auch von unterwegs aus verfolgen. Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, als Kunde habt Ihr also automatisch Zugriff auf die App. Sky Ticket ist für de Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben, das Spiel aber dennoch sehen möchten. Hier gibt’s weitere Infos zu Sky Ticket.

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier findet Ihr die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

Schachtjor Donezk gegen Gladbach: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr sucht eine Ergänzung zur DAZN-Übertragung oder habt nicht mehr genügend Datenvolumen für den Stream? Dann lest Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal durch und verpasst auf diesem Wege nichts vom Spiel!

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch die Highlights der Königsklasse nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN an.

Auf DAZN gibt es neben der Champions League auch die , , , , und amerikanischen Profisport wie die NFL zu sehen. Nach dem Gratismonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Schachtjor Donezk gegen Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Donezk ...gegen... Gladbach Luis Castro Trainer Marco Rose Tete (17 Mio. Euro) wertvollster Spieler Denis Zakaria (40 Mio. Euro) 134,8 Mio. Euro Marktwert 313,4 Mio. Euro

Schachtjor Donezk gegen Gladbach: TV, LIVE-STREAM, TICKER - hier läuft die Champions League live